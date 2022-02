Kategori: Felsefe | 0 Yorum | Yazan: Berna K. Mutlu | 08 Şubat 2022 23:45:15

hissedebilirken, bazen de bu konuda yanıldığımı, aslında içimin kızgınlıkla dolu olduğunu düşünmek yerine, her şeyin değişebilirliğini, duyguların da gelip geçiciliğini kabullensem daha az başarısız hissederdim herhalde.









Aynı yerden tekrar sakatlanmaya deniyormuş. Çok önemli bir konu hakkında tartışıyor gibi görünen kravatlı bir futbol yorumcusu söyledi. Kimseye diyeceğim yok gibi. Kendim için yazıyorum. Belki çocuklarım (Çocuklarım dedikçe Halil Cibran’dan utanırım. Onlar bizim değil elbet.) okuduğunu anlar yaşa geldiklerinde onlara hitap eden bir şeyler bulurlar. Umarım o zamana kadar kendimle biraz daha barışırım.“Bütün davranışlarınız çocuklarınız için hayatlarını nasıl yaşayacakları konusunda birmodel oluşturur” diyen bir cümleden önceydi. “Daha iyi bir anne modeli olmayı dilerdim”diye düşündükten hemen sonra. Bazen kalbimde kimseye kızgınlık olmadığınıYıllar önce henüz otuzuma varmamışken sağ bacağımda küçük bir kist çıkmıştı.Ahbabımız olan bir doktora gösterdim, hemen alınmasını uygun gördü. Hiç iz kalmasındiye bir estetik operasyon ile halledilmesini istedi asistanından. Anlam veremedim bunuönemsemesine. İz kaldı ama hiç rahatsız olmadım izlerimden. Bana öğretmenlik yapmıştanıdıklarımdan biri, bir gün merdivenlerden inerken bandajı farkedip, neye adımatmaya korktuğumu sordu. En küçük bir şeye bile bu kadar büyük anlamlar yüklenilmesihiç de acayip bir durum değildir benim gibi biri için. Sadece her şeyin olabilme olasılığınıkabul eden bir tarafsızlığım vardır.Kırklarımdayım ve aynı yerde çıkan leblebi büyüklüğündeki kistim ile yıllardırberaberim. Her şeyi her şeye bağlayan veya her şeyi tek bir şeye bağlayan fikirlerekarşı düşünmenin eğitimini aldım yıllarca. Hem akademide hem hayatta üstelik.Savunma mekanizmalarımın el verdiği ölçüde başarmışımdır, artık bunu kabul edecekkadar büyüdüm. İnsan kendi üstüne düşenlerin sorumluluğunu almakla, her şeyin sorumluluğunu üzerine yıkanlar karşısında kendine haksızlık etmeyecek bir uyanıklıkta olmanın arasında kalıyor. Sonuçta affetmek de sevmek de şefkatte kendinden başlıyor. Kendine saygı ve sevgisi olmayanın başkasına bu olumlu duygularla yaklaşması da mümkün olamıyor.Bakış açımın ve algımın ötesinde de düşünebilmek ve onun yaratıcılığında farklı deneyimlere de açılabilmek isterdim. İnsanın bildiği var oluş koşullarının ötesine geçebilmesi ne faydalı olurdu.Yaşanan her şeyin yaşanmaya değer bir hayat deneyimi olduğunu varsayan argümanların karşısında duracak bir şey bulmak gerçekten mümkün mü? “Keşke böyle olmasaydı” deme hakkımız yok mu?Bir mevsim daha geçti. Başkası sebep olmasa kendi kendime müzik dinlemeyi bırakmıştımuzun zaman önce. Şiir de okumuyorum artık. Kendini duygulara bırakmak, gevşemekyok ne zamandır benim için. Planlı bir robot gibi, yerine getirilecek görevler ve sorumluluklar arasında durup hislere bakmak rutin akışı bozardı. Ama bu sabah yıllardır dinlemediğim bir şarkıyı mırıldanmaya başladım yokuşu çıkarken kesilen nefesimle. Adımlarımı yavaşlatıptepelere baktım, durdum, yürüdüm, ağır ağır. Telefondan şarkıyı açayım derkenbeceremeyince vazgeçip kendim söylemeye devam ettim. Okula vardığımda dilimdendüşmedi şarkı. Selam verdiğim birkaç öğrenciye sordum bilmiyorlardı. Oysa eski birşarkı değildi benim için. Ne zaman yirmi yıl geçmişti bu şarkının üzerinden şaşırdım.Öğretmenler odasında bir arkadaş sonunda mırıldanmama dayanamadı sanırım, busabah kendimi genç kız gibi hissetmekten vazgeçmemi söyledi. “Neden bazı insanlaryıkıcı olmayı tercih ediyor yapıcı olmak yerine?” dedim.Şarkıda da söylendiği gibi kırıklarını aldırdım kalbimin, zırhımı çıkardım astımportmantoya, ama kırılmamak için saklanmaya veda edesim var. Sevdiğim tüm şarkılarıbağıra çağıra yollarda söyleyesim var. Yakışıksız bulan olursa umursamayasım, kendimine zannettiğimin sorgulanmasına veya bakan tarafından nasıl algılandığıma aldırışetmeyesim var.Hiç sakatlanmamış hiç sakatlamamış olmayı dilemek ile ilgilenmeyi kesesim var .