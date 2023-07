Kategori: Çevre | 0 Yorum | 19 Temmuz 2023 10:34:57









WMO sıcak hava dalgasının henüz erken aşamada olduğu, Kuzey Amerika, Asya, Kuzey Afrika ve Akdeniz'de sıcaklıkların günde 40 santigrat (C) derecenin üzerine daha fazla çıkabileceği uyarısında bulundu. Bu da gece sıcaklıklarının bazı bölgelerde 30 C dereceyi bulması anlamına geliyor.













Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) "Dikkatlerin çoğu gündüz maksimum sıcaklıklara odaklanırken, özellikle savunmasız nüfus için en büyük sağlık riski gece sıcaklıklarından kaynaklanıyor" dedi. WMO, kuzey yarımküredeki sıcak hava dalgasının bu hafta yoğunlaşmasıyla birlikte gece sıcaklıklarının artacağı ve bunun da kalp krizi ve ölüm riskini artıracağı uyarısında bulundu. WMO, "Dikkatlerin çoğu gündüz maksimum sıcaklıklara odaklanırken, özellikle savunmasız nüfus için en büyük sağlık riski gece sıcaklıklarından kaynaklanıyor" dedi.WMO Danışmanı John Nairn tekrarlanan gece sıcaklıklarının özellikle insan sağlığı için tehlikeli olduğunu çünkü vücudun uzun süren sıcak karşısında kendisini koruyamadığını belirterek bunun da kalp krizlerine yol açabileceğini vurguladı.Yüksek sıcaklıklar Güney Avrupa'da yaygın orman yangını alarmlarına ve sağlık uyarılarına yol açtı.İspanya'nın Aemet hava durumu ajansı, sıcak hava dalgasının bu hafta "Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin büyük bir bölümünü etkileyeceğini" söyledi. Sıcaklıklar ülkenin güney kesimlerinde 42 C derecenin üzerine çıkabilecek ancak çarşambadan itibaren düşmeye başlayabilir. İspanya'nın La Palma adasında cumartesi günü başlayan orman yangınında yaklaşık 4 bin 600 hektarlık alan ve 20 kadar ev ve bina yandı. Pazartesi günü gelen daha zayıf rüzgarlar ve daha serin hava itfaiyecilerin yangınla mücadelesine yardımcı oldu.Yunanistan'da yangın alarmıYunanistan'da sıcaklar nedeniyle kuruyan çam ormanlarında yangınlar büyük zarara neden oldu. Kuzeydoğu Attika, Loutraki, Devenochoria ve Boetia'da juvvetli rüzgar alevlerin yayılmasında etkili oldu. Atina'nın hemen dışındaki iki sahil kasabasında çıkan yangınlarda binalar yandı ve binlerce kişi tahliye edildi. Saatte 70 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle sahil boyunca en az altı kasaba için tahliye emri çıkarıldı.Yaklaşık 200 itfaiyeciye alevlerle mücadelede Yunan ordusundan askerler, uçaklar ve helikopterler destek veriyor. Güney Yunanistan ve Atina'nın büyük bölümü şu anda orman yangınları için en yüksek ikinci alarm seviyesinde.İtalya'da sağlık yetkilileri, Roma'nın 18 Temmuz Salı günü 42 C derecelik yüksek sıcaklıklara hazırlandığı için sıcaklık uyarılarını yoğunlaştırdı. Sağlık Bakanlığı, bölgelerden, tıbbi yardım almak için dışarı çıkmak zorunda kalmamaları için yaşlı ve savunmasız kişilere yönelik ev aramalarını artırmalarını istedi.Hastanelere de acil vakalarla ilgilenmek üzere ısı istasyonları kurmaları çağrısında bulunuldu. Roma'daki yerel su şirketinden gönüllüler ve yetkililer, insanları çeşmelere yönlendirmek ve şişelenmiş su dağıtmak için şehrin 28 noktasına dağılacak.İnsanlara gölgede kalmaları ve sabah 11 ile akşam 6 arasında doğrudan güneş ışığından kaçınmaları tavsiye edildi. Avrupa Uzay Ajansı'na göre önümüzdeki günlerde İtalya'nın Sardunya adasında, Ağustos 2021'de Sicilya'da kaydedilen 48.8 C derece ile Avrupa'nın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığı aşılabilir.Ajans, Fransa, Almanya ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu diğer ülkelerin de önümüzdeki birkaç gün içinde aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.Yunanistan'da da bu hafta boyunca sıcaklıkların artması bekleniyor. Atina'da cumartesi günü sıcaklık 43 C dereceye kadar çıkabilir. Ülkenin hava durumu ajansı, sıcaklıkların çarşamba gününden önce fazla değişmesini beklemediğini söylüyor.Ancak perşembe gününden itibaren ülkeyi ikinci bir sıcak hava dalgası vuracak ve anakarada minimum sıcaklıkların 43 C dereceye yükselmesine neden olacak.Hafta sonu Atina'daki Akropolis, turistleri korumak amacıyla günün en sıcak saatlerinde ziyarete kapatıldı.