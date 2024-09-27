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'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 27 Eylül 2024 21:27:10
Yolsuzlukla suçlanan New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında hazırlanan 57 sayfalık iddianame sonunda açıklandı. Adams'ın Türkiye yurttaşlarından usulsüz bağış aldığı iddialarına odaklanıldığı biliniyordu. ABD'nin New York Times gazetesi, "İfşaların boyutu eğlenceliyle korkunç arasında değişiyor" derken federal davada 10 konunun öne çıktığını bildiriyor. "İfşaların boyutu eğlenceliyle korkunç arasında değişiyor".
1. Dikkat çekecek kadar ucuz biletler ve kabin yükseltme
İddianameye göre, Haziran 2021'de Adams, Demokrat Parti'nin ön seçimlerini kazanıp New York Belediye Başkanı adayı olduğunu öğrendiği dönemde yardımcılarından biri, Türk Hava Yolları'nın (THY) eski yöneticilerinden Cenk Öcal'a mesaj atarak İstanbul uçağına bilet ayırtmıştı. Öcal'ın 50 dolara bilet teklif ettiği, Adams'ın ekibinden Rana Abbasova olduğu tahmin edilen bu yardımcınınsa "Her adımı şu anda izleniyor. Bin dolar falan yapalım ki gerçekçi olsun. Bedavaya uçtuğunun söylenmesini istemeyiz" dediği bildiriliyor. Nihayetinde Adams ve sevgilisinin biletler için toplamda 2 bin 200 dolar civarında bir ödeme yaptığı ve business class'a yükseltilen biletlerin normalde 15 bin dolara mal olması gerektiği vurgulanıyor.
2. New York seçimindeki galibiyet Türkiye'de neşeyle karşılandı
Hürriyet'te köşe yazmayı sürdüren ve marka danışmanı olduğunu bildiren Arda Sayıner'in bir iş insanına Kasım 2021'de Adams, New York Belediye Başkanı seçildikten sonra "Gidip Ankara'daki büyüklerimizle konuşacağım ve bu durumu ülkemizin lobi faaliyetleri için nasıl avantaja çevirebileceğimizi görüşeceğim" dediği bildiriliyor. Türkiye'nin eski New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün de Abbasova'ya, o dönemde dışişleri bakanlığını sürdüren Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizzat Adams'la ilgilendiğini ve Türkiye'den başkalarıyla temasa geçme zahmetine girmemesini söylediği iddialar arasında.
3. Gana'ya "ruhani yolculuk" sırasındaki İstanbul aktarması
Adams yeni koltuğuna 2022'de oturmadan önce sevgilisiyle Gana'ya giderek kendi ifadesiyle "ruhani yolculuk" yapmıştı. Sözcülerinden biri Adams'ın biletleri kendi parasıyla aldığını o dönem açıklasa da faturaları göstermemişti. 14 bin dolarlık faturanın çoğunun THY tarafından karşılandığı yeni iddianamede belirtildi. Eski New York Başkonsolusu Özgür'ün Adams ve sevgilisini 9 saat süren İstanbul aktarması sırasında bir BMW otomobille aldırıp lüks bir restorana gönderdiği ve bunun gizli kalacağını vaat ettiği de yeni bilgiler arasında.
4. Türkevi'nin yangın güvenliği sistemindeki kusurların göz ardı edilmesi
İddianameye göre Özgür, kullanım ruhsatı konusunda itfaiyeye baskı yapması için Eylül 2021'de Adams'la görüşüyor. İtfaiyenin güvenlik konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu bildirmesi işe yaramıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kente gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sırada Türkevi'ni açabilmesi için baskı yapılıyor. Özgür'ün Abbasova'yı telefonla arayarak Adams'ın Türkiye'ye yardım etme sırasının geldiğini söylediği, Adams'ın ise "Biliyorum" yanıtını verdiği aktarılıyor.
5. Yasadışı bağışların sürpriz bir şekilde kabul edilmesi
Adams, 2021'de belediye başkanlığı seçimleri kampanyası için para toplarken Sayıner'in ABD dışındaki ülkelerden gelen yasadışı bağışları topladığını söylediği ve Abbasova'nın "Sonra büyük bir leke bırakır" diyerek itiraz ettiği aktarılıyor. "Yine de sor" diyen Abbasova, Adams'ın bu teklifi kabul etmesi karşısında şaşırmış. Kasımda FBI'ın evini aramasının ardından Abbasova da savcılarla işbirliği yapmaya başlamıştı
6. İletişimi gizleme politikası
Adams'ın yasadışı işlerini gizlemeye çalıştığı da iddialar arasında. 2019'da yine bir Türkiye seyahatiyle alakalı mesajlaşmada Adams'ın, "Lütfen bana gönderdiğin tüm mesajları sil" diyen Abbasova'ya "Her zaman yapıyorum" yanıtını verdiği ortaya çıktı.
7. Restoranda buluşma ve para arayışı
Adams'ın New York Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden henüz iki hafta geçmemişken kentteki lüks bir lokantada Sayıner ve Abbasova'yla buluşarak yabancı bağışlar konusunu ele aldığı öne sürülüyor. Sayıner'in, Adams'a 2025 seçimlerinde daha fazla bağış için Türkiye'yi ziyaret edip iş insanlarıyla görüşmesi tavsiyesinde bulunduğu, Adams'ın da bunu mutlulukla karşıladığı savunuluyor.
8. Hürriyet'in köşe yazarının doğum günü
Yabancı bağışçıların, Eylül 2023'te Adams'la New York'ta görüşmek için düzenlenen etkinliğe kişi başı 5 bin dolar vererek katılabildiği ve paraları alarak Adams'a aktaran Sayıner'in bu bağışları bizzat kendisi yapmış gibi gösterdiği iddia ediliyor. New York Times, Sayıner'ın aynı etkinlik hakkında Hürriyet için kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandığına dikkat çekiyor: “Pastamı beraber kestiğimiz Adams'tan doğum günü hediyesi olarak Türkiye'ye yıl bitmeden tekrar ziyaret sözü aldım.”
9. Ermenistan'ın ulusal travması konusundaki sessizlik
Nisan 2022'de "Ermeni Soykırımını Anma Günü" yaklaşırken Özgür'ün Abbasova'ya baskı yaparak Adams'ın konu hakkında konuşmamasını sağladığı da iddianamede yer alan iddialar arasında. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'teki olayları 2021'de "soykırım" diye tanımlaması, Ankara'nın tepkisini çekmişti.
10. Unutulan telefon şifresi
FBI ajanları, Kasım 2023'te Adams'ın kişisel telefonunu ele geçirdiğinde New York Belediye Başkanı, çalışanlarının soruşturma sırasında bilerek ya da bilmeden herhangi bir şeyi silmemesi için kısa süre önce şifresini değiştirdiğini ancak artık hatırlayamadığını savunmuştu.
İddianamede bu olaya atıfla şöyle dendi: “Eric Adams'ın suç oluşturan davranışlarına dair soruşturmada, davalı soruşturmayı engellemek için çaba sarf etti.”
İddianamedeki iddialarla ilgili Ankara'dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken Türk tarafından ilk açıklama dün Türkevi'ni ziyaret eden ana muhalefet lideri Özgür Özel'den geldi: “Burada böyle bir bina yapılırken Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermeye ihtiyaç duyacak bir ülke değil. Böyle bir aciliyet içinde değil. Böyle bir niyet, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden kimseye yakışmaz.”
CHP Genel Başkanı sözlerine, "Ben bunları yakın yere koymam. Hepimizin gurur duyduğu böyle bir binanın kazandırılması sürecinde bir jest gördüysek, fazlasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği’ne tahsis edilen o muhteşem alan için yapmışızdır. Bunun parayla pulla ölçülecek bir tarafı yok. Güçlü müttefiklik ilişkileri bunu gerektirirdi zaten" diye devam etti.
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