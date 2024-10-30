A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Atamın Sözleri

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 30 Ekim 2024 13:37:55

Bazı sözler vardır ki kimin söylediği ve ne amaçla söylediği hemen bilinir. Mustafa Kemal Atatürk’ün, 16 Şubat 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti'nin, günümüzdeki adıyla Türk Hava Kurumu’nun açılışında söylediği bir söz, bu türden: “İstikbal göklerdedir.”

Yaklaşık doksan dokuz yıl önce söylenmiş bu söz, bugün bile büyük bir öneme sahiptir. Ancak, ülkemizi yöneten Saray’daki yöneticilerin bunu yanlış yorumladığını düşünüyorum. 18 Ocak 2024’te, Elon Musk’ın SpaceX firmasına 55 milyon dolar yatırılarak pilot albay Alper Gezeravcı’yı uzaya gönderdik. Bu bilimsel değeri tartışmalı seyahatin bize ne kazandırdığını hala sorguluyorum. Bu harcamanın yerine, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ihmal edilen temizliği sağlanabilirdi diye düşünmekten kendimi alamıyorum.



Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Kampüsü girişinde bir anıt taş vardı. Üzerinde, 13. yüzyılın skolastik filozof ve ilahiyatçısı Thomas Aquinas’ın önemli bir sözü yazılıydı: “Timeo hominem unius libri” – anlamı: “Tek kitaplı insandan korkunuz.” Bu doğru ve düşündürücü sözü iyi okumuş bir rektör, anıt taşı yerinden kaldırarak Tıp Fakültesi otoparkının bir köşesine koydurdu. Ne kadar anlamlı değil mi?

Benzer ifadeleri çoğaltmak mümkün. Sanki her topluma, her döneme söylenmiş sözler gibi bugün bile geçerliliğini koruyorlar.

Bir de bazı sözler vardır ki kimin söylediği bilinmez, ama taşıdığı anlam evrenseldir. Örneğin, bir Çin atasözü: “Bir ülkede küçük insanların gölgeleri uzuyorsa, o ülkede güneş batıyor demektir.” Ne kadar güzel bir ifade! Sanki hiçbir dönemde güncelliğini yitirmeyecek bir cümle. Her zaman, her toplumda bazı küçük insanların gölgeleri uzar ve o toplumları karanlığa götürür. Bugün ülkemizde de çocuklarımız karanlıktan aydınlanmak umuduyla okullarına gitmekte.

Bir diğer konu ise bu çocukların daha da karanlık bir ortamda eğitim görmeleri için mevcut düzenin değişmemesi. Hem Milli Eğitim Bakanı hem de Kültür Bakanı, fonlarını tek kitaplı cemaat ve tarikatlara ciddi miktarda aktardıklarını ifade ediyor. 

Okullarda ciddi öğretmen açığı olduğunu unutmamak gerekirken bu gerçeği görmezden gelen bir Saray var. 2023 yılı itibariyle 572,019 öğretmen atama beklerken kimisi garsonluk, şoförlük, hatta temizlik işlerinde çalışmakta. Milli Eğitim Bakanlığı, çalışanlarına öğle yemeği hizmeti için 162 milyon lira bütçe ayırmış. Keşke bu bütçeden ilkokul öğrencilerine de bir öğün yemek sağlasaydı, ne kaybederdi?

Öğretmen açığı köylere kadar uzanıyor. Köy okulları kapatılmış durumda ve öğrenci taşımalı eğitime bütçe verilmemesi, sizce ne anlama gelmekte? Köy okullarına öğretmen atanmaması, insanları şehirleşmeye zorluyor ve kırsal kesimde tarımın yok olmasına sebep oluyor. Şehirlerde inşaat firmaları, köyden gelen bu göç ile konutları rahatlıkla satabiliyor.

Deveye sormuşlar “Neden boynun eğri?”; “Nerem doğru ki?” diye yanıtlamış deve. Ülkemizi incelediğimde her yanımızın tıpkı devenin boynu gibi eğri olduğunu görüyorum. Kanımca burada en önemli etken, adalet sistemimizin sağlam olmaması. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu’nda “Adalet Mülkün Temelidir” ibaresi yazılıdır, fakat vekiller bu tabelanın altına bakmak yerine başka yöne bakmakta. Anayasa’ya uymayan bir yönetimin hazırlayacağı yeni anayasa, Cumhur’a yeniden seçilme imkanı mı tanıyacak?

“Tanrım kimseyi yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu inkar edecek kadar nankör etmesin,” derler ya; bütün bu oyun “ala vere dalavere Kürt Mehmet nöbete” misali, Cumhur’un yeniden seçilmesi için mi hazırlanıyor, diye bir sözüm geldi, söyledim: hem nalına hem mıhına.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
İSTİHAB HADDİ
Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
Seküler Yahudiler rahatsız: "İsrail, İran olacak"
Avusturya seçimleri: Aşırı sağ sandıktan birinci çıktı.
Avustralya binlerce vatandaşına Lübnan'ı terk etmelerini tavsiye etti.
New York Belediye Başkanı Türkiye'den rüşvet mi aldı?
Arnavutluk'ta Bektaşilere Vatikan benzeri oluşum hazırlığı: Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti.

AB, çoğunluk sağlanamamasına rağmen Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini onayladı.
Türkiye'de ekonomi politikaları konkordato ve iflasları patlattı.
Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Tayland esrarı yeniden yasaklıyor.
İstanbul kirada Avrupa’nın lideri
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Taş Kağıt Makas Oyunu (Jan Ken Pon)
"DUHOK KONUŞUYOR" ekitap
ENTERNASYONAL
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham
KİBİRLİ GÜÇ ZEHİR - ERDEMLİ BİLİM PANZEHİR
KARARLILIK - KİŞİSEL ALTYAPI

Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Türkiye ve Yunanistan'daki kültürel miras alanlarının en az üçte biri yükselen deniz seviyesinin tehdidi altında.
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar

İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Stephen Hawking'in ünlü paradoksu çözülmüş olabilir: Kara delikler aslında yok mu?
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.
Türkiye’den göç eden Türklerin sayısında 5 yılda %243 artış
BM: Dünya nüfusu 2084'ten itibaren gerileyecek
Dünya nüfusunun ruh sağlığı giderek bozuluyor

HIZLANAN TARİH
DERTLİ-MİR-DÖNE
GRAFİK TASARIMCI ve İKLİM AKTİVİSTİ YASEMİN SAYIBAŞ AKYÜZ İLE SÖYLEŞİ
“…SEYDİMEN”
BABÜR KUZUCUOĞLU
Nereden Geldi Nereye Gidiyor
Atamın Sözleri
Cumhuriyet 101 Yaşında
Kadın ve Erkek
MAZRUF

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 