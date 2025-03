Kategori: Dünya | 0 Yorum | 08 Mart 2025 12:41:58









Rusya'nın 2022'den beri devam eden Ukrayna'daki saldırganlığı, Putin rejiminin bir savaş ekonomisine geçiş yapmasıyla Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrası güvenlik mimarisini altüst etti. Bu, Çin'in desteğiyle birleştiğinde, CSIS'in Rusya'yı caydırma analizinde ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Avrupa'nın ele alması gereken ikili bir tehdit yaratıyor.





Avrupa karmaşık bir jeopolitik manzarayla karşı karşıya. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle birlikte transatlantik ilişkilerde gerginlikler arttı. Avrupa karmaşık bir jeopolitik manzarayla karşı karşıya. Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesiyle transatlantik ilişkilerde gerginlikler arttı. Bu arada, derinleşen Rusya-Çin ortaklığı Avrupa için doğrudan bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Bu ortamda, Avrupa çok yönlü bir korunma stratejisi benimsemeli. Bu, Avrupa çıkarlarını korumak ve küresel sahnede etkiyi sürdürmek için gerekli olacak.Trump'ın ikinci döneminde gerginleşen ABD-Avrupa ilişkileri, Kanada ve Meksika gibi müttefiklere potansiyel %25 gümrük vergisi içeren politikalar ve NATO'ya olan bağlılığın azalması, ABD'nin güvenilirliği konusunda endişelere yol açıyor. Ancak, Atlantik Konseyi'nin "Transatlantik Ufuklar" raporu, işbirlikçi bir ABD-AB gündemine ihtiyaç olduğunu vurguluyor ancak Trump'ın yaklaşımının yarattığı zorlukları da kabul ediyor.Bu türbülans, Avrupa'nın ABD'yi bir "müttefik" değil, "gerekli bir ortak" olarak algılamasıyla, tarihi transatlantik işbirliği göz önüne alındığında özellikle dikkat çekicidir. Ancak Avrupa'nın, özellikle güvenlik konularında, mevcut dönemde ABD desteğinin sınırlı olabileceği veya hatta azalabileceği senaryolara hazırlıklı olması gerekir.Bu zorluğun daha da kötüsü, sıklıkla "sınırsız" bir ittifak olarak tanımlanan Rusya-Çin ortaklığının güçlenmesidir. Ocak 2025 tarihli bir Dış İlişkiler Konseyi raporu, özellikle Çin'in Batı yaptırımları ortasında Rusya'ya ekonomik bir can simidi sağlamasıyla, yapay zeka teknolojisi, ticaret ve askeri destekteki iş birliklerini vurgulamaktadır.Çin-Rusya Eksenini AnlamakÇin-Rusya ortaklığı, tarihi şikayetler ve sınır anlaşmazlıkları da dahil olmak üzere altta yatan gerginliklere sahip bir işlem düzenlemesidir. Çin, Sibirya'da önemli bir toprak parçasının devrine yol açan 1860 tarihli "eşit olmayan" Pekin antlaşmasını unutmadı ve bazı Çin haritaları bu bölgeyi hala eski Çince adlarıyla gösteriyor.Çin Ulusal Kaynaklar Bakanlığı'nın Bolşoy Ussuriyski Adası'nı Çin toprağı olarak gösteren haritayı yayınlaması gibi son olaylar, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıklarının sürdüğünü gözler önüne seriyor.Tüm bu temel gerginliklere rağmen, her iki ülkenin de şu anda Batı'dan gelen tehdit algısına odaklanmış olması nedeniyle, dış güçlerin Çin-Rusya ilişkilerinde ayrışma yaratması zor olacaktır.Çin-Rusya ilişkisi şu anda Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana en güçlü seviyesindeyken, ABD ve Rusya'nın uzun süredir devam eden karşılıklı şikayetleri var. İki Avrasya gücü, Batı'dan algılanan acil ve akut tehditlerle karşı karşıya ve her biri algılanan hayati çıkarlarına karşı Batı baskılarıyla tek başına yüzleşmek zorunda kalırsa, zayıflıklarının keskin bir şekilde farkındalar.Sonuç olarak, ABD ile Rusya arasında ani bir uzlaşma pek olası değil, özellikle de tarihsel ilişkilerinin karmaşıklığı ve değişim için net bir katalizörün olmaması göz önüne alındığında. Genel olarak, Çin'e karşı bir ABD-Rusya ittifakı fikri, oyundaki karmaşık ekonomik, tarihsel ve jeopolitik faktörler ağı nedeniyle olası değil.Ek olarak, ABD ve Çin'in 1970'lerde SSCB'ye karşı yaptığı gibi Çin'e karşı bir ABD-Rusya ittifakı fikri, birkaç faktör nedeniyle olası görünmüyor. Çin ve Rusya'nın ekonomik yapıları, iki ülke arasındaki yakın ekonomik bağlarla oldukça tamamlayıcıdır.Buna karşılık, ABD ve Rusya enerji gibi temel ekonomik sektörlerde rakiptir. Ekonomik ilişkilerindeki bu temel fark, ABD ve Rusya'nın potansiyel bir ittifak için ortak bir zemin bulmasını zorlaştırmaktadır.ABD'yi yönetmekBu belirsizliklere karşı korunmak için Avrupa, uluslararası iş birliğiyle kendi kendine yeterliliği dengeleyen çok yönlü bir strateji benimsemelidir. İlk öncelik, Rusya'dan gelen acil tehdit ve ABD desteğinin azalma olasılığı göz önüne alındığında savunma yeteneklerini geliştirmektir.Bruegel'in "ABD Olmadan Avrupa'yı Savunmak" adlı raporuna göre, ABD desteğini çekerse Avrupa'nın Rus saldırganlığını caydırmak için askeri yeteneklerini önemli ölçüde artırması gerekebilir. Rapor, bunun şunları gerektirebileceğini tahmin ediyor:· 300.000 ek asker· Yıllık savunma harcamalarında en az 250 milyar avroluk artışBunu başarmak için Avrupa, gelişmiş askeri teknolojilere yatırım yapmalı, mühimmat üretimini artırmalı ve AB üye devletleri arasındaki birlikte çalışabilirliği iyileştirmelidir. Ancak bu düzeyde savunma entegrasyonu ve yetenek geliştirme elde etmek önemli politik ve lojistik zorluklarla karşı karşıya kalacaktır. Üye devletlerin güvenlik konularında egemenliği savunma tedarikini koordine etmeye, ortak eğitim tatbikatlarına devretme konusundaki tarihi isteksizliğin üstesinden gelmeleri ve paylaşılan askeri yeteneklerin geliştirilmesi hayati önem taşıyacaktır. Ancak, AB üye devletleri arasında Çin'e yönelik dış politika parçalı ve tutarsızdır ve bu da bunu önemli bir engel haline getirir.Türbülansa rağmen, pragmatik olarak konuşursak, Avrupa, bir miktar iş birliğini sürdürmek için ABD ile etkileşime devam etmelidir. NATO ve diğer transatlantik çerçevelere katılarak, Çin-Rusya eksenine karşı koymak için bir ortaklık Avrupa'nın çıkarları doğrultusunda çalışır.ABD'nin katılımını sürdürmek için Avrupa, küresel konularda ekonomik teşvikler ve destek sunmayı düşünmelidir. Ancak Avrupa, ABD'nin Çin ile stratejik rekabete odaklanmaya yönelmesiyle ABD desteğinin azalma olasılığını da kabul etmelidir.Buna paralel olarak Avrupa, ABD ile değişken bir ticaret savaşı olasılığına karşı önlem almalıdır. Bu, Avrupa çıkarlarını korumak ve küresel sahnede etkiyi sürdürmek için çok yönlü bir yaklaşım gerektirecektir.Bu hassas dengeyi korumak, ustaca bir diplomasi ve ABD-Avrupa ilişkilerinin potansiyel yörüngelerinin açık görüşlü bir değerlendirmesini gerektirecektir. İşbirlikçi bir ABD-Avrupa gündemine ihtiyaç duyulmaktadır, ancak ileriye giden yol belirsizdir.Brüksel, Beyaz Saray yönetiminin önceliklerine bağlı olarak, ABD ile ilişkilerinin odak noktasını güvenlikten ekonomik ve teknolojik işbirliğine veya tam tersine kaydırabilecek şekilde, durum değiştikçe yaklaşımını uyarlamaya hazır olmalıdır.Çin ile başa çıkmakAvrupa'nın Çin ile ilişkisi giderek karmaşıklaştıkça gelişmiş bir yaklaşım gerektiriyor. Hem ekonomik bağımlılık hem de stratejik rekabet ile işaretleniyor. AB'nin 2019'da ortaklık, rekabet ve sistemsel rekabete dayalı üç parçalı bir strateji getirmesinden bu yana ilişki önemli ölçüde kötüleşti.İlişkiler, Çin'in eylemleriyle daha da zedelendi:· Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını desteklemek· Uluslararası kurallara dayalı sistemi değiştirmeyi amaçlayan giderek daha fazla Batı karşıtı bir dış politika izlemekÇin, Rus ekonomisine verdiği destek de dahil olmak üzere, açıkça Avrupa çıkarlarına aykırı hareket etti.Bu gelişmeler göz önüne alındığında, Avrupa'nın Çin'e yaklaşımını yeniden değerlendirmesi gerekiyor. Önceki ortaklık, rekabet ve sistemsel rekabet stratejisi artık yeterli değil. Bu karmaşık ve zorlu ilişkiyi ileride yönetmek için daha ayrıntılı ve uyarlanabilir bir yaklaşıma ihtiyaç var.Avrupa'nın Çin ile ilişkisi için en iyi yaklaşım, birlikte var olmaktır. Çin'in kilit bir rol oynadığı iklim değişikliği gibi küresel sorunları ele almak için hala iş birliğine ihtiyaç duyulsa da, AB Çin iş birliğini her ne pahasına olursa olsun kabul edemez. Çin'in nüfuzunu azaltmak için Avrupa, risk azaltma stratejisi izlemelidir. Bu şunları içerir:· Avustralya, Hindistan, Japonya ve ASEAN gibi ortaklarla ortaklıklar kurmak· Özellikle enerji ve dijital dönüşümler açısından Çin'e olan kritik bağımlılıkların azaltılmasıDerisking çoktan başladı, ancak çatışma yaratmadan nasıl devam edebileceğini anlamak için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Alternatif ortaklıklar kurma ve kırılganlıkları azaltma gibi çok yönlü bir yaklaşım, Çin-Avrupa ilişkilerinde istikrarı korurken Çin zorluğunu yönetmek için anahtardır.ÇözümAvrupa, 2025'te daha az güvenilir bir ABD ile cesaretlenen bir Rusya-Çin ekseni arasında sıkışmış bir şekilde kritik bir an ile karşı karşıya. Bu yeni gerçeklik, gelişmiş savunma yeteneklerini stratejik diplomasi ile birleştiren pragmatik bir korunma stratejisi gerektiriyor.Avrupa özerkliği, koordineli askeri yatırımların ve birleşik dış politikanın uygulanması yoluyla söylemden gerçeğe doğru ilerlemelidir. Artık Amerikan güvenlik garantilerinin bozulmadan kalacağını varsayma lüksünü göze alamaz. Aynı zamanda Avrupa, Trump yönetiminin ötesinde devam eden kritik transatlantik bağlarını korumalıdır.Çin ile Avrupa, küresel konularda işbirliği yaparken kritik bağımlılıkları sistematik olarak azaltarak hesaplanmış bir birlikteliği sürdürmelidir. Öz güveni seçici ortaklıklarla dengeleyerek Avrupa, çıkarlarını koruyabilir ve giderek parçalanan küresel düzende önemini koruyabilir. Bu yaklaşımın başarısı, Avrupa'nın dirençli, bağımsız bir aktör olarak ortaya çıkıp çıkmayacağını veya yeni jeopolitik manzarada marjinalleşip marjinalleşmeyeceğini belirleyecektir.