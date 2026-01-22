Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 22 Ocak 2026 06:20:42









“Servet var, adalet yok”

Davos’ta önemli açıklamalarda bulunan BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, Davos Dünya Ekonomik Forumu’nun açılışında küresel kapitalizme dair ezber bozan bir konuşma yaptı. Fink, “Sistem 30 yıldır halka hiçbir şey vermedi” diyerek, yapay zekânın beyaz yakalılar için büyük bir yıkım getireceğini söyledi. Batı uygarlığına yönelik eleştiriler devam ederken, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock’ın CEO’su Larry Fink’ten çarpıcı bir değerlendirme geldi. Fink, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmayla küresel elitleri sarsan bir açıklama Yaptı. Fink, “Kapitalist Sistem Soğuk Savaş’tan bu yana tarihinin en ağır krizine sürükleniyor ve mevcut gidişatla bu sınavdan geçmesi zor görünüyor” şeklinde konuştu.Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana tarihin en büyük servetinin üretildiğini hatırlatan Fink, ancak bu zenginliğin son derece dar bir kesimin elinde toplandığını vurguladı. Bu durumun toplumsal barışı tehdit ettiğini söyledi. Fink konuşmasına şu şekilde devam etti:“Berlin Duvarı yıkıldığından beri tarihin en büyük serveti yaratıldı ama bu para, toplumsal barışı bozacak kadar küçük bir azınlığın cebine girdi. Bu kadar adaletsiz bir dağılımı hiçbir toplum uzun süre kaldıramaz, sonunda sistem çatırdar.”“Yapay zeka beyaz yakalıyı vuracak”Küreselleşmenin geçmişte mavi yakalı işçileri olumsuz etkilediğini hatırlatan Fink, benzer bir yıkımın şimdi ofis çalışanları için de kapıda olduğunu kaydetti. Yapay zekânın artık bir gelecek senaryosu değil, bugünün gerçeği olduğunu ifade eden Fink, “Küreselleşme fabrikadaki işçiyi nasıl vurduysa, Yapay Zeka da şimdi aynısını ofis çalışanlarına, avukatlara, analistlere yapacak. Bu gelecekten değil, bugünden bahsediyorum” şeklinde konuştu.“Halk büyük şirketlerin giderlerine ortak ediliyor”Fink’in diğer bir dikkat çekici açıklaması ise büyük şirketlere yönelik oldu. Dikkat çektiği bir diğer başlık ise yapay zekânın görünmeyen maliyeti oldu. Devasa veri merkezlerinin büyük enerji tükettiğini belirten Fink’e göre, bu merkezler için kurulan altyapının bedeli dolaylı olarak halka ödetiliyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin “hizmet bedeli” ve “ek yük” kalemleriyle bu maliyetleri genel şebekeye yansıttığını söyleyen Fink, vatandaşların farkında olmadan büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarına ortak edildiğini ifade etti.“Davos halkın masası değil”Davos toplantılarına da eleştiri yönelten Fink, burada toplanan küresel elitlerin dünyayı şekillendirmeye çalıştığını ancak bedeli ödeyen halkın karar süreçlerinde yer almadığını ifade ederek, “Burada toplanmış bir grup elit, herkesin dünyasını şekillendirmeye çalışıyor. Ama asıl darbeyi yiyecek olan halkın bu masada sandalyesi bile yok” dedi.“Seyirci Olmayı Bırakın” ÇağrısıFink’e göre sistemin tamamen çökmesini önlemenin tek yolu, halkı ekonomik büyümenin pasif izleyicisi olmaktan çıkarmak. Aksi halde artan adaletsizliğin küresel ölçekte büyük bir öfke dalgası yaratacağını vurgulayan Fink, şu çağrıyı yaptı:“Halkı büyümenin sadece ‘kurbanı’ veya ‘seyircisi’ olmaktan çıkarıp, bu yeni zenginliğin ortağı haline getirmek zorundayız.”Larry Fink’in Davos’taki bu çıkışı, küresel kapitalizmin geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Açıklamalar, sistemin en tepesindeki isimlerden gelen nadir bir “itiraf” olarak değerlendiriliyor.BlackRock CEO’su Larry Fink Kimdir?Larry Fink, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock’ın kurucu ortağı ve CEO’sudur. 1952 yılında ABD’de doğan Fink, finans kariyerine First Boston’da başladı. 1988 yılında BlackRock’ı kuran Fink, şirketi kısa sürede küresel finans sisteminin en etkili aktörlerinden biri haline getirdi.BlackRock bugün yaklaşık 10 trilyon dolara yaklaşan varlığı yönetiyor ve dünya genelinde binlerce şirket, banka ve hükümet üzerinde dolaylı etkiye sahip bulunuyor. Larry Fink, özellikle her yıl yayımladığı CEO mektuplarıyla; kapitalizm, iklim krizi, gelir adaletsizliği ve teknolojik dönüşüm konularındaki çıkışlarıyla tanınıyor.Küresel sermayenin en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Fink, Davos Dünya Ekonomik Forumu gibi platformlarda yaptığı açıklamalarla yalnızca piyasaları değil, siyasal ve toplumsal tartışmaları da doğrudan etkileyen bir figür olarak öne çıkıyor