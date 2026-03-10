Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 10 Mart 2026 15:13:51

Bu gelişme, salt bir askeri güncelleme olarak değil, uluslararası güç dengesi ve bölgesel güvenlik açısından ciddi bir gösterge olarak değerlendirilmelidir.









Vladimir Putin’in Rus Silahlı Kuvvetlerindeki askerî personel sayısını 2 milyon 391 bin 770’e çıkaran yeni kararnameyi imzalaması, günümüz uluslararası güvenlik ortamı ve barış meselesi bakımından kritik bir dönemeçtir. Haber metnine göre, kararname Rus ordusunun stratejik kapasitesini artırmayı ve personel ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Aktif askerî personel sayısı 1 milyon 502 bin 640 kişi olarak belirlenmiş ve kararname derhal yürürlüğe girmiştir. Önceki artırım kararlarıyla birlikte Rus ordusunun toplam sayısı 2 milyon 389 bin 130’dan bu yeni rakama yükselmiş, bu artışın özellikle Ukrayna’daki savaşta önemli bir rol oynayan yüz binlerce askerin varlığı ile paralel olduğu belirtilmiştir.Putin’in bu kararı, yalnızca Rusya’nın askeri kapasitesini artırmakla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda bölgesel ve küresel barışın güvenliği açısından önemli etkiler doğurmaktadır. Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemde büyük güçlerin askerî kapasite artırımı, genellikle bölgesel gerilimleri tırmandırıcı etki göstermiştir. Bu tür artışlar, sadece rakip devletleri daha fazla silahlanmaya yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda bir güvenlik açığı algısı yaratır ve devletleri sürekli bir denge arayışına iter. Rus ordusundaki bu genişleme, diğer aktörler için doğrudan tehdit algısı yaratabilir ve NATO ile bölgedeki diğer ittifakların önlemlerini harekete geçirebilir. Bu durum, Türkiye gibi coğrafi olarak stratejik öneme sahip ülkeler için jeopolitik riskleri artırmakta ve ülke güvenlik politikalarının sürekli yeniden şekillenmesini zorunlu kılmaktadır.Bu artışın sadece rakamsal bir değişiklik olmadığını, aynı zamanda kalıcı bir çatışma pratiğinin devamı anlamına geldiğini de unutmamak gerekir. Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonları göz önüne alındığında, ordunun neredeyse üçte birinin sahada görev yaptığı ve bu sayının yeni kararname ile artarak devam ettiği görülmektedir. Bu durum, uluslararası barış hukukuna ve devletler arasında barışçıl çözüm mekanizmalarına olan güveni zayıflatmaktadır. Savaşın sürekli bir norm haline gelmesi, diplomatik çözüm yollarını geri plana itmekte ve barış inisiyatiflerinin etkinliğini azaltmaktadır. Uluslararası toplum, silahlı çatışmaları sona erdirmek ve güvenliği sağlamak için mekanizmalar geliştirse de, mevcut durum bu çabaların etkisini sınırlamakta ve barışın sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır.Türkiye açısından bakıldığında, bu tür bir askerî genişleme iki ucu keskin bir kılıç niteliğindedir. Bir yandan Türkiye, komşu ülkelerle istikrarı koruma hedefiyle hareket ederken, diğer yandan bölgede artan askerî kapasite, ülkenin güvenlik politikalarını daha karmaşık ve maliyetli hale getirmektedir. Bu durum, Türkiye’nin hem NATO çerçevesinde hem de bölgesel güvenlik stratejilerinde sürekli dengeleme ve hazırlık yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tür gelişmeler, yalnızca askeri rekabeti artırmakla kalmaz, aynı zamanda diplomatik ve ekonomik önlemlerin önemini de ön plana çıkarır. Barışın korunması, salt güç dengesine dayanmakla mümkün değildir; uluslararası hukuk, güven artırıcı önlemler ve diplomatik çabalar da eş zamanlı olarak işletilmelidir.Putin’in kararnamesi, askeri güç artışının bölgesel ve küresel barış üzerindeki etkilerini göz ardı etmeden değerlendirilmelidir. Bu artış, devletler arası gerilimi tırmandırma potansiyeline sahip olmakla birlikte, çatışmanın normalleşmesi riskini de beraberinde getirmektedir. Uluslararası toplumun barış ve güvenliği korumada başarısız olması, uzun vadede sadece bölgesel değil, küresel ölçekte istikrarsızlığı artıracaktır. Bu nedenle barışın sürdürülebilirliği için devletler arasında güven inşasının sağlanması, çatışma çözümü ve diplomatik diyalog mekanizmalarının etkinleştirilmesi kritik öneme sahiptir. Silahlanmanın ve askerî kapasite artışlarının sınırsız bir şekilde devam etmesi, barışı değil savaş riskini artırmaktadır. Toplumlar ve devletler arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi, yalnızca çatışmanın önlenmesi ve diplomatik yolların güçlendirilmesi ile mümkün olacaktır.Sonuç olarak, Rusya’nın askerî personel sayısını artıran bu karar, sadece ülke içi bir düzenleme değil, aynı zamanda uluslararası barışın ve güvenliğin korunması açısından ciddi bir eleştiri konusu olmalıdır. Bu adım, bölgesel gerilimleri tırmandırabilir, savaşın normalleşmesini hızlandırabilir ve devletlerin askeri rekabete daha fazla kaynak ayırmasına neden olabilir. Barışın sağlanması, yalnızca askeri güç dengesiyle değil, diplomasi, uluslararası hukukun etkinliği ve çatışmayı çözmeye yönelik kararlı politikalarla mümkün olacaktır. Devletlerin ve uluslararası aktörlerin, silahlı çatışmaları sona erdirme ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmesi, küresel barışın güvenliği açısından hayati önemdedir.