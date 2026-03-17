Kategori: Makale | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 17 Mart 2026 09:54:00









Bu olay, sadece Türkiye’de yaşanan bir istisna değil. Dünyada da zaman zaman polis teşkilatlarının bazı üyelerinin suçla ilişkilendiği örnekler görüldü. ABD’de 1990’ların sonunda Los Angeles Polis Teşkilatı’nın Rampart Bölgesi’nde görevli polislerin, organize suçlarla bağlantılı olduğu ve kokain çalma, sızdırma, uyuşturucu satma gibi suçlara karıştığı ortaya çıkmıştı. Bu skandal, Amerikan polis teşkilatında büyük bir güven kaybına neden olmuş ve uzun süre hafızalardan silinmemişti.

Türkiye’de son günlerde ortaya çıkan bir haber, halkın güven duygusunu derinden sarstı. Hakkari merkezli Van ve Mersin’de eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 64 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 4’ü tutuklandı. Ancak asıl dikkat çekici olan nokta, aralarında bir polis başkomiserinin de bulunmasıydı. Bu durum, toplumda büyük şaşkınlık yarattı. Polis teşkilatının, uyuşturucu ile mücadelede ön saflarda görev alması beklenirken, üst düzey bir memurun bizzat suçla ilişkilendirilmesi ciddi bir güven krizine yol açtı.ABD’de Mississippi Delta bölgesinde 2025 yılında yapılan bir soruşturmada da çok sayıda şerif ve polis görevlisinin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı, bazı kartellerle iş birliği yaptığı tespit edilmişti. Birleşik Krallık’ta eski polis memurlarının uyuşturucu bulundurma ve ticaretine karıştığı, yargılanıp cezalandırıldığı vakalar da mevcut. ABD’nin Porto Riko eyaletinde gerçekleştirilen “Operation Lost Honor” adlı operasyon, polislerin uyuşturucu ticaretine karıştığını ve rüşvet aldığını ortaya koymuştu.Bu tür olaylar, halkın devlete ve kolluk kuvvetlerine olan güvenini sarsıyor, suçla mücadeleyi zorlaştırıyor ve adalet sistemine olan inancı zedeliyor. Ancak unutulmamalıdır ki bu vakalar tüm polis teşkilatını temsil etmez. Çoğu polis, halkın güvenliği için görevini yerine getirir; suça karışanlar ise bireysel sorumluluklarıyla yargı önünde hesap verir.Peki, bazı polisler neden suça bulaşıyor? Bunun birçok nedeni olabilir: ekonomik kazanç beklentisi, organize suçlarla ilişki, güç zehirlenmesi veya sistemdeki denetim eksiklikleri gibi faktörler, bazı memurların yasa dışı faaliyetlere yönelmesine sebep olabilir. Bu tür durumlarda şeffaflık, denetim ve adalet mekanizmasının etkin çalışması kritik önem taşıyor.Türkiye’de yaşanan başkomiser vakası, sadece bir kişinin değil, toplumun güven duygusunun da sarsıldığı bir olay olarak dikkat çekiyor. Dünyadaki örnekler, polis teşkilatlarının içinde bile zaman zaman suça bulaşan memurlar olabileceğini gösteriyor. Bu tür olaylar, denetim ve şeffaflığın önemini bir kez daha ortaya koyuyor ve adaletin doğru işlemesinin, toplumun güvenini korumanın şart olduğunu hatırlatıyor.Okuyan herkes için bu haber, sadece bir suç hikayesi değil, aynı zamanda güven, denetim ve adalet kavramlarının toplumsal önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Halkın ve kurumların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, benzer olayların önüne geçilmesi için hayati önemde.Kaynakça: