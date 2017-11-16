Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 16 Kasım 2017 05:23:06





TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği sunumda şehir hastanelerini ve etkilerini anlattı. Türkiye’nin kamu özel ortaklığı modelini temel olarak Birleşik Krallık’tan aldığını belirten TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Şehir hastaneleri bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen hazine araziler üzerinde şirketler tarafından yapılır.Bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı kiracıdır ve şirketlere en az 25 yıl boyunca kira ve bina bakım parası ödeyecek” dedi.İstanbul Tabip Odası tarafından “Sağlıkta dönüşümde son durum şehir hastaneleri” başlığı ile Maltepe’de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde şehir hastanelerinin tüm yönlerinin ele alındığı bir sunum gerçekleştirildi. Salonda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, şehir hastanelerini ve etkilerini anlattı.TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği sunumda şehir hastanelerini ve etkilerini anlattı.Türkiye’nin kamu özel ortaklığı modelini temel olarak Birleşik Krallık’tan aldığını belirten TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, “Şehir hastaneleri bedelsiz olarak şirketlere tahsis edilen hazine araziler üzerinde şirketler tarafından yapılır. Bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı kiracıdır ve şirketlere en az 25 yıl boyunca kira ve bina bakım parası ödeyecek” dedi.İstanbul Tabip Odası tarafından “Sağlıkta dönüşümde son durum şehir hastaneleri” başlığı ile Maltepe’de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde şehir hastanelerinin tüm yönlerinin ele alındığı bir sunum gerçekleştirildi. Salonda, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, şehir hastanelerini ve etkilerini anlattı.