FETÖ ile bağlantılı şirketlere 17-25 Aralık'tan sonra başka bir değimle “Milat” tan sonra 183 milyon liralık ihale TMSF'nin, darbe girişimi sonrası el koyduğu şirketlere 'FETÖ ile mücadelede milat kabul edildiği' ifade edilen 17-25 Aralık opersayonlarından sonra 77 ihale verildiği ortaya çıktı. İhalelerin toplam bedeli de 183 milyon lira.TMSF’nin kayyım olarak atandığı FET֒cü şirketlere, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milat olarak kabul ettiği 17-25 Aralık’tan sonra milyonluk ihaleler verildi. Hatta bazı ihaleler 15 Temmuz kanlı darbe girişinin ardından bile sürmüş. Kayyım atanan “23 şirkete 17-25 Aralık’tan sonra kamudan 77 ihalede toplam 183 milyon TL” akmış. İhaleleri veren kurumlar arasında bakanlıklar, bakanlıklara bağlı müdürlükler, Anayasa Mahkemesi ve kamu hastaneleri dikkat çekiyor.Erdoğan’ın milat olarak kabul ettiği 17-25 Aralık’ın ardından kayyım atanan şirketlere verilen ihaleler özetle şöyle:İki ihalede 30 milyon TL - AKBOR Boru Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye 25 Kasım 2016’da kayyım atandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş) ve DSİ Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü’nden (Adana) toplam 30 milyon TL’lik olan iki ihale almış.Gaziantep’te 8 ihale - AKFA Teknoloji Ses ve Görüntü Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 26 Ekim 2016 tarihinde kayyım atandı. Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden toplam 1 milyon 600 bin TL’lik 8 ihale almış.5 ihale, 5 milyon TL - ANSA Otomasyon Bilgisayar Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti’ye 21 Şubat 2017 tarihinde kayyım atandı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Samsun Kamu Hastaneleri Birliği’nden ve Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı Gaziantep Üniversitesi Rektörlük Özel Kalemi’nden toplam 5 milyon TL’yi aşan 5 ihale almış.Silivri Cezaevi için ihale - ATLAS Sağlık Ürünleri Ticaret AŞ’ye 27 Eylül 2016 tarihinde kayyım atandı. Adalet Bakanlığı’na bağlı Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan değişik tarihlerde toplamı 276 bin TL’yi aşan üç ihale almış.Enerji alanında 5 ihale; 5 milyon TL - Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 25 Ocak 2017 tarihinde kayyım atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı TEDAŞ Genel Müdürlüğü (Ankara), Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü (TEİ- AŞ) Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) Makine İkmal ve İnşaat Daire Başkanlığı’ndan toplam 5 milyon 150 bin TL’yi aşan 5 ihale almış.Gıda Bakanlığı’ndan iki ihalede 96 milyon TL - AYNES Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 1 Temmuz 2016 tarihinde kayyım atandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden 96 milyon 300 TL’yi aşan iki ihale almış.Et ve Süt’ten 10 milyon TL - BAKPİLİÇ Entegre Tavukçuluk AŞ’ye 8 Aralık 2016 tarihinde kayyım atandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nden 10 milyon 120 bin TL’yi aşan iki ihale almış.Adalet Bakanlığı’ndan 3 milyon TL - BİR-TEL İletişim Teknolojileri Turizm San. Tic. Ltd. Şti’ye 21 Ekim 2016 tarihinde kayyım atandı. Adalet Bakanlığı’na bağlı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan 2 milyon 975 bin TL’lik bir ihale aldı.Eğitim ve sağlıktan 5 ihale, 2 milyon TL - Çankallar Oto Doğrultma Oto Boyacılık Lokanta ve Unlu Mamüller İşletmesi Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti’ne 21 Ekim 2016 tarihinde kayyım atandı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’ndan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Akköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denizli Özel Eğitim Anaokulu’ndan toplamı 1 milyon 840 bin TL’yi aşan 5 ihale almış.F tipi ihalesi - DAYLAN Petrol Nak. Tur. Tic. Ltd. Şti’ye 25 Ekim 2016 tarihinde kayyım atandı. Adalet Bakanlığı’na bağlı Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 113 bin TL’yi aşan ihale almış.Dorukkaya’ya 6 ihale - DORUKKAYA Matbaa Yay. Rek. Mad. Enerji ve İnş. AŞ’ye 31 Ekim 2016 tarihinde kayyım atandı. TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Toplum Daire Başkanlığı, Başbakanlık’a bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Devlet Kitapları Müdürlüğü’nden toplam 760 bin TL’yi aşan altı ihale almış.15 ihale birden - FEVZİOĞLU Petrol Un Gıda Nakliyat Ticaret ve Sanayii Limited Şirketi’ne 1 Aralık 2016 tarihinde kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı İzmir Bornova Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Bursa Tedarik Bölge Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı İzmir Tedarik Bölge Başkanlığı’ndan 4 milyon 150 bin TL’yi aşan 15 ihale almış.Sağlık alanında 2 ihale - GARNET Tıbbi ve Teknolojik Sistemler AŞ’ye 22 Aralık 2015 tarihinde kayyım atandı. Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul Fatih Kamu Hastaneleri Birliği’nden 2 milyon 19 bin TL’yi aşan iki ihale almış.Tek ihalede 11 milyon TL - GÜRMED Tıbbi ve Teknolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne 22 Aralık 2015 tarihinde kayyım atandı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’nden 10 milyon 840 bin TL’yi aşan bir ihale almış.Emniyetten ihale - HACILAR Petrol Ürünleri Lokanta Nakliye Otomotiv Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.’ne 7 Eylül 2016 tarihinde kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nden toplam 922 bin 500 TL’lik bir ihale almış.Bilişimde 3 ihale - İDEKS Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Medya Reklam Ticaret Ltd. Şti’ye 25 Ekim 2016 tarihinde kayyım atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan toplam 332 bin TL’yi aşan üç ihale almış.Siirt’te defterdarlık ihalesi - İSF Yemek Yapımı Gıda Temizlik Turizm İnşaat Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 5 Ocak 2017 tarihinde kayyım atandı. Maliye Bakanlığı’na bağlı Siirt Defterdarlığı Personel Müdürlüğü’nden toplam 111 bin 780 TL’lik bir ihale almış.Orman Bakanlığı’ndan iki ihale - KURSAN Petrol Tarım Nakliyat İnşaat Canlı Hayvan Süt ve Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 30 Temmuz 2016 tarihinde kayyım atandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na bağlı Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü ve Yusufeli Orman İşletme Müdürlüğü’nden toplam 213 bin 800 TL’lik iki ihale almış.3 ihale, 3.5 milyon TL - RECEPOĞ- LU Kardeşler Petrol Gıda Tekstil Orman Ürünleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne 7 Eylül 2016 tarihinde kayyım atandı. Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Düzce Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü’nden toplam 3 milyon 324 bin TL’lik üç ihale almış.AYM ve ÖSYM’den 1 milyon TL - SABİT Ölçme Değerlendirme Bilişim ve Tic A.Ş.’ne 1 Haziran 2017 tarihinde kayyım atandı. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği ve ÖSYM, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı’ndan toplam 1 milyon 123 bin TL’yi aşan iki ihale almış.3 ihale, 2 milyon TL - SAĞLAM Taşımacılık Galericilik Gıda Maddeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 5 Ekim 2016 tarihinde kayyım atandı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Denizli Polisevi Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi Diğer Merkezler’den toplam 2 milyon 32 bin TL’yi aşan üç ihale almış.Yine bakanlık: 3 milyon TL - SARILAR İnş. AŞ’ye 14 Haziran 2017 tarihinde kayyım atandı. Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Karayolları 13. Bölge (Antalya) Müdürlüğü’nden 3 milyon 327 bin TL’lik iki ihale almış.2 ihale - VENERO Bilişim San. ve Ticaret Limited Şirketi’ne 23 Aralık 2016 tarihinde kayyım atandı. Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş Genel Müdürlüğü (TETAŞ) Satınalma Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (TPAO) TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketi’nden toplam 1 milyon 207 bin TL’yi aşan iki ihale almış.CHP'Lİ BAYRAKTAR: İHALELER DİKKATLE İNCELENMELİÇalışmayı yapan ekipte yer alan eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Serdar Bayraktar gazetemize yaptığı değerlendirmede, “Yaptı- ğımız çalışmada 17-25 Aralık’tan sonra 15 Temmuz’a kadar gelen süreçte, çok sayıda belediyenin ve kamu kuruluşunun, TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlere atama öncesi ihaleler verdiğini tespit ettik. Bu durum farkında olmadan olabileceği gibi özellikle de yapılmış olabilir. Bu ihaleler dikkatle değerlendirilmeli. FETÖ desteği ve ilgisi varsa, gerçek hukuki ve siyasi sorumluları tespit edilmelidir” diye konuştu.