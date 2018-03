Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 27 Mart 2018 11:16:02





Geçtiğimiz günlerde akademisyenlere kep değil, sarık öneren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, bu kez de bir ansiklopedide yer alan ifadeler nedeniyle gündeme geldi. Ağırakça, Şamil Yayınevi tarafından hazırlanan ‘Şamil İslam Ansiklopedisi’nin yazar heyetinde ilk sırada yer alırken, ansiklopedide ‘mürted’in karşılığı olarak, “Komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak" bulunuyor. Buna ceza olarak da “tevbe etmediği takdirde ölüm” deniliyor.Konu Meclis gündemine taşındı...Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla akademisyenlere kep değil sarık öneren Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, yayına hazırladığı ansiklopedideki ifadeler nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle verilen bir soru önergesiyle meclis gündemine taşındı.MÜRTED: “SOSYAL DEMOKRATLAR KAFİRDİR, ÖLDÜRÜLMELİDİR”Dr. Ali Şeker, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın genel yönetim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına hazırladığı Şamil Yayıncılık tarafından yayınlanan 6 ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi'nde yer alan “mürted” maddesine dikkat çekti.Ansiklopedide mürted maddesi, “Kafirleri tekfir etmemek, kafirler hakkında şüpheye düşmek ve uydukları İslam dışı ideolojilerinin doğru olduğuna inanmak; anıt mezar ve ölülere tapınmak; Yahudilik, Hristiyanlık, komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak” olarak ifade ediliyor. Maddenin devamında ise “Mürted’in cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektedir” deniliyor.NÜŞÜZ: “ERKEĞİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMEYEN KADIN ALLAH'A İSYAN EDER”Şamil İslam Ansiklopedisi’nin nüşüz maddesinde erkeğin cinsel isteklerine itaat etmeme durumu ile Allah’a isyan etme aynı kefeye konularak “erkeğin isteğini yerine getirmeyen kadın Allah’a isyan etmiş sayılır” dendiğini ifade eden Şeker “Sayın Başbakan'a soruyorum sizce de öyle midir?” sorusunu yöneltti.IŞİD ZİHNİYETİNE ÜNİVERSİTELER TESLİM EDİLEMEZBu ifadeleri yorumlayan Şeker, “komünizm, kapitalizm, demokrasi, sosyal demokrasi vb düzenleri savunmak” kafirlik olarak tanımlanmakta ve tıpkı IŞİD zihniyeti gibi cezaları ölümdür denmektedir. Hem bu ifadelerin, hem de kadına bakışın IŞİD zihniyetinden bir farkı yoktur. Bu zihniyete gençlerimizi ve üniversiteleri neden teslim ediyorsunuz?” diye sordu.“AKADEMİSYENLERE KEP DEĞİL SARIK YAKIŞIR”CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker verdiği soru önergesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi rektörü Ağırakça'nın dile getirdiği “Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan 25 namaza, sarıklı Cuma da sarıksız 70 cumaya bedeldir. Melekler sarıklı olarak Cuma namazını müşahade eder ve güneş batıncaya kadar, sarıkla namaz kılınarak dua ederler” ve “Sarıklı kılınan iki rekat, sarıksız 70 rekattan daha hayırlıdır. Sarıkla kılınan namaza on bin sevap vardır” gibi ifadelere de değinerek Başbakan'a “İktidarınız döneminde laik, demokratik, bilimsel eğitim yuvaları olması gereken üniversitelerde tüzel kişiliğin temsilcisi olarak görev yaparken hem bir din alimi hem de bir siyasi temsilci gibi davranan rektörler hakkında yapılmış herhangi bir idari işlem var mıdır? Bir bilim insanına yakışmayacak tarzda açıklamalarıyla açıkça tarafsızlığını yitirdiğini gösteren Prof. Dr. Ahmet Ağırakça hakkında herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Rektör Ağırakça’nın ifade ettiği şekliyle sarıklı kılınan namazın sarıksız kılınan namaza göre oransal olarak daha yukarıda olması durumu hangi ilmi çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir?” sorularını yöneltti.“REKTÖRLER İL BAŞKANI GİBİ HAREKET EDİYOR”Artuklu Üniversitesi rektörünün geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu, “Ben genel başkanımızın Mardin temsilcisiyim. Yeni dönemde Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunların hepsini atacak. Zaten kendisi de açıkladı. Metal yorgunluğu var” açıklamasını hatırlatan Şeker, “Laik, bilimsel ve çağdaş eğitimle adını duyurması gereken Artuklu Üniversitesi’nin tüzel kişiliğini temsil eden ve tarafsız bir eğitimci olması gereken Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça yapmış olduğu siyasi paylaşımları ile sıklıkla ulusal basının ve kamuoyunun gündemine gelmektedir. Söz konusu şahıs rektörden ziyade il başkanı gibi hareket etmektedir. Niyeyse iktidarı eleştiren sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri her sesini çıkardıklarında siyaset yapacaklarsa siyasete doğrudan girmekle itham edilip, gözaltı ve KHK sopasıyla susturulurken bilim adamı değil de iktidarın emir eri gibi çalışan bu kişilere karşı iktidarın gözleri görmez, kulakları duymaz oluyor. Üniversitenin gelişimi ve ilerlemesi için zaman harcaması gereken kişiler de üstlerine vazife olmayan her konuda açıklamaya yapmayı bu yüzden kendilerine hak görüyor” dedi.CHP'li Şeker'in önergesinde yer verdiği diğer sorular ise şunlar oldu:Her ile üniversite kurmakla övünen hükümetiniz döneminde açılan ve bilimsel başarıları, araştırmaları, buluşları, yetiştirdiği öğrencileri ile ülke veya dünya kamuoyu gündemine gelen bir üniversite var mıdır?16 yıllık tek parti iktidarınızın eğitim politikalarıyla, dünyadaki en iyi 500 üniversite arasında bulunan 4 üniversitemizin de çıkarılması mı amaçlanmaktadır?Şamil İslam Ansiklopedisi baskı için herhangi bir izin almış mıdır? Herhangi bir içerik denetlemesinden geçmiş midir? Şamil İslam Ansiklopedisi, resmi devlet kurumları tarafından satın alınmış mıdır?8 Mart 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bir konuşmada bazı din alimlerini işaret ederek “Dinimizde kesinlikle yeri olmayan bazı içtihatta bulunan kişiler ortaya çıkıyor. Bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar” dediği ulusal basında, televizyonlarda yer almıştır. Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça Sayın Erdoğan’ın tarif ettiği kapsamda bir rektör müdür? Öyleyse görevden almayı düşünüyor musunuz?