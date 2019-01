Avustralya’da hükümet seçimlerden galip çıkarsa 1.25 milyon iş sözü verdi

Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 30 Ocak 2019 06:49:59













İşçi Partsi'nin seçilmesi durumunda ekonominin sıkıntıya gireceğini söyleyen Başbakan Scott Morrison, devlet borcunu sıfırlayıp 1.25 milyon iş sözü verdi. Başbakan Scoot Morrison dün yaptığı açıklamada daha fazla iş ve daha az vergi sözü verdi. Seçim öncesi ekonomi platfomunu sunan Morrison, Avustrayalıların İşçi Partisi’ni desteklemesi durumunda ülkenin ekonomik geleceğinin risk altına gireceğini iddia etti.Dün Brisbane’da yaptığı konuşmada, hükümetin iktidarda kalması durumunda, 5 yılda 1.25 milyon iş ve on yıllık dönemde sıfır devlet borcu sözü verdi.Başbakan Morrison 5 yılda 1.25 milyon iş ve on yıllık dönemde sıfır devlet borcu sözü verdiMORISSON: Odak noktamız parlak bir gelecek. Platformumuzun geleceğe odaklanması gerekiyor. Avustralyalıların yaşadığı güçlü bir Avustralya ekonomisi. Ve bildiğimiz gibi, ülke ekonomisinin üzerine yük olacak $200 milyar dolarlık yeni vergi, sadece Avustralya’yı güçsüz hale getirir.Başbakan Morrison 5 yılda 1.25 milyon iş ve on yıllık dönemde sıfır devlet borcu sözü verdiKoalisyon hükümetinin iktidarda kalma planları için Queensland eyaleti kilit önemde. Verdiği sözler özellikle kırsal milletvekillerinin yeniden seçilmesi için çok önemli.MORRISON: Bugün ilgilendiğim rakam, 1.25 milyon yeni iş. Bu benim Avustralya halkına sözüm. En son seçildiğimizden beri bu kadar iş yarattık. Bunu da vergileri düşük tutarak, küçük iştletmeleri destekleyerek ve altyapıya yatırım yaparak gerçekleştirdik. Avustralya ve özellikle Queensland’in ihtiyaçlarına odaklandık. İhracak pazarlarımızı genişletip bütçemizi kontrol altına aldık. Sağlık sektöründen savunma sanayiine kadar, yeni endüstrileri destekledik.Morrison hükümeti Nisan itibariyle bütçe fazlası vereceklerini söylüyor.Hükümet, önümüzdeki 10 yılda, $350 milyar dolarlık devlet borucunu sıfırlayıp küçük işletmeler için vergi indirimleri getirmeyi öngörüyor.Channel Nine’a konuşan Morrison, İşçi Partisi’nin geçmişine bakılacak olursa, Bill Shorten tarafından yönetilecek olası bir hükümetin ekonomiyi zayıflatıp birçok devlet hizmetini sekteye uğratacağını söyledi.MORRISON: İşçi Partisi’nin John Howard yerine gelen en son iktidarı sırasında yarattığı ekonomik yıkımı düzeltmek en az on yılımızı aldı. Bu yüzden insanların bu seçimlerde vereceği karar son derece önemli. Önümüzdeki on yılda ekonominin durumunun ne olacağına karar verecekler. Ben ekonominin daha güçlü olmasını istiyorum.Muhalefet lideri Bill Shorten hükümeti korku politikası gütmekle suçladı.SHORTEN: Her geçen gün hükümet biraz daha korku söylemine teslim olmakta. Avustralyalılara diyeceğim şey şu: İktidarlarında birkaç ay kalmış olan bir hükümetin önümüzdeki günlerde insanları korkutmaya çalışmasına hazırlıklı olun. Gerçek şu ki, ülkemizin bazı büyük sorunları hiçbir şekilde tartışılmıyor.İşçi Partisi ekonomi politikalarını seçimler yaklaşınca paylaşacağını açıklamıştı. Şimdilik, temiz enerji projelerine fonlayacağını açıklayarak çevreci seçmenlerin desteğini çekmeye çalışıyor.Shorten, mevcut hükümetin yenilenebilir enerji yatırımları yapmayıp küresel ısınma sorununa karşı adım atmamakla suçluyor.SHORTEN: Bu ülke, mevcut tıkanmış küresel ısınma politikasıyla daha fazla zaman kaybedemez. Bu toplumun bize söylediği gerçek. Avustralya daha fazla zaman kaybedemez. Politikasızlık, yenilenebilir enerji sektörünü öldürüyor. Yeni enerji yatırımlarıyla ilgili kuralları koymazsanız nasıl yeni yatırım çekeceksiniz.Son anketlere göre seçim sonuçları belirsiz. Bir dizi bakanın istifa etmesinden sonra bile koalisyona destek düşmedi. Hala İşçi Partisi’nin gerisinde olmasına rağmen, aradaki fark çok değil.Ayrıca, anketlere göre halk Scott Morrison’ın Shorten’dan daha iyi bir başbakan olacağı düşünüyor.Kaynak : Allan Lee - Nejat Başar | sbs.com.au