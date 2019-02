Kategori: Bilim | 0 Yorum | 27 Şubat 2019 22:02:03













Elektrik akımı karbondioksiti yavaşça karbon tabakalarına dönüştürecek bir katalizör görevi yapıyor.





















Avustralya’ lı bilim insanları Dünya da bir ilk olan; giderek artan sera etkisi yaratan gazlarla mücadele edebileceğini savundukları; havadaki karbondioksiti etkili bir yoldan yeniden katı kömüre dönüştüren bir buluş gerçekleştirdiler. Melbourne RMIT Üniversitesi’nde görevli araştırmanlar, karbondioksiti oda sıcaklığında gazdan katıya dönüştürmek için sıvı metaller kullandılar.Nature Communications (Doğa İletişimleri) dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, bu yeni tekniğin havada bulunan karbondioksiti güvenli ve kalıcı olarak uzaklaştıracak bir potansiyeli var.Daha önceki karbon teknolojileri, havadaki karbondioksiti sıkıştırarak sıvıya dönüştürmeye, bunu uygun bir alana taşıma ve yeraltına enjekte etmeye odaklanıyordu.Bu karbonu yakalama ve yeraltına enjekte ederek depolama tekniği ekonomik olmadığı gibi, depolama sitelerinden oluşabilecek sızma olasılığı da bir çevre felaketi korkusunu da fişeklemekte.Buna karşın bu yeni teknik havadaki karbondioksiti kömürde olduğu gibi, daha kolay ve güvenli depolanmasını sağlayacak şekilde katı karbon tabakalarına dönüştürüyor.Önce karbondioksit içinde sıvı elektrolit içeren bir kaba çözündürülüyor, sonra küçük bir miktar sıvı metal katalizör ekleniyor ve daha sonra elektrik akımına tabi tutuluyor.RMIT Araştırmacısı Dr. Torben Daeneke “Bu yöntem karbondioksiti daha etkili ve sürdürülebilir biçimde katıya dönüştürmede ilk kritik basamaktır” diyor ve bu işlemi kalıcı kalmak için daha fazla araştırma gereksinimini ekliyor.Dr. Daeneke bu işlemi “etkili ve ölçeklenebilir” olarak tanımlıyor.“Zamanı gerçekten geri döndüremesekte, karbondioksiti yeniden kömüre çevirmek ve tekrar yeraltına gömmek, karbondioksit salım sürecini geri döndürmek gibi bir şey.”Dr.Daeneke “Şu ana kadar, karbondioksit katı hale sadece çok yüksek derecelerde çevrilebiliyordu ki; bu işlemi endüstriyel olarak uygulanmaz kılıyordu” diyor.Araştırmanın baş yazarı Dr Dorna Esrafilzadeh, “Üretilen karbon, elektrot olarak da kullanılabilir” diyor.“İşlemin bir yan yararı da karbonun elektrik şarj tutabiliyor olması ve böylelikle süper kapasitöre dönüşmesi ki; bu gelecek taşıtlarda potansiyel olarak kullanılabilir” diyor, Dr. Esrafilzadeh.“Ayrıca işlem yan ürün olarak, endüstriyel uygulamarı olabilecek sentetik bir yakıtta üretiyor.”Bu araştırma, Almanya (University of Munster), Çin (Nanjing University of Aeronautics ana Astronautics), Birleşik Amerika (North Carolina State University) ve Australia (UNSW, University of Wollongong, Monash University, QUT) Üniversitelerinden araştırmacıların işbirliği ile tamamlanmıştır.