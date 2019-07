2024 yılında hepatit C tamamen son bulacak.

Kategori: Bilim | 0 Yorum | 26 Temmuz 2019 20:14:26

İspanya, uzun vadede siroz ve karaciğer kanseri gibi iki ölümcül hastalığa neden olabilecek asemptomatik bir virüs olan hepatit C'nin ortadan kaldırılması için küresel mücadeleye öncülük ediyor: Virüse karşı 45 ülkede eylem planları hazırlayan ve hastalığın gelecekteki etkilerini hesaplayan ABD ve Almanya'daki birkaç araştırma merkezinin analiz ettiği bir araştırmaya göre, 2023 yılında hastalığı tamamen ortadan kaldıracak olan İzlanda'nın ardından İspanya 2024 yılında hastalığı ortadan kaldıran ikinci ülke olacak.









Dünya Sağlık Örgütü Hepatit ekibinden Marc Bulterys, “Uzun vadede, etkili planlar geliştirmeyen ülkeler, tanı konmamış hepatit C'nin neden olduğu siroz ve kanser tedavileri için sağlık harcamalarını artırıyor” diyor. İspanya'nın 2024'te virüsü sonlandıracağı tahmininde bulunan Bulterys bu konuda oldukça umutlu. "İspanya dünyada hastalığa karşı savaşan en iyi 12 ülkeden biri."









Adolfo Garcia'nın hikayesi





İspanya, hepatit C'ye karşı savaşa önderlik ediyor: 2024 yılında hastalık tamamen son bulacak. Bir araştırmaya göre, İspanya'nın İzlanda'dan sonra hastalığın yok edilmesinde savaşan en önemli ikinci ülke olacağını tahmin ediliyor. İstatistikler yaklaşık 60.000 kişinin virüsle yaşadığını ve bunu görmezden gelerek yaşadıklarını gösteriyor.Virüsle mücadeleye öncülük eden İspanya'nın yanında , Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm ülkelere 2030'da hastalığı yok etmek için tedavi ve araştırmalara yatırım yapma çağrısında bulundu.La Paz Universitesi Hastanesi Hepatoloji Bölüm Başkanı Javier García-Samaniego açıklaması şu şekilde ''Eğer her yıl aynı sayıda hastaya teşhis ve tedaviye devam edersek, bu konuda dünya lideri olmamız oldukça doğal olacak.Çok az ülke İspanya kadar bu konuda yatırım ve çaba sarfetti''Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 2015 yılında hepatit C'ye karşı ulusal planın başlatılmasından bu yana 2.5 milyar avronun üzerinde yatırım yapılarak, 130.000 hasta tedavi gördü ve bir ilaç sayesinde virüsü ortadan kaldırmayı başardı.En önemli ve riskli konulardan biri fiyatı oldukça yüksek olan bir ilaç kullanılmasıydı.García-Samaniego “Hükümet, bu konuya öncelik verdi ve ilaç şirketleriyle iyi bir anlaşma yaptı.Daha fazla ilaç alarak daha düşük bir fiyat elde etti, ”diyor.Bu anlaşmayla birlikte, 2015 yılında hasta başına malolan 50.000 Avroluk maliyet, günümüzde hasta başına 7.000 Avroya düşürüldü.2017 yılına kadar hastalıkla mücadelede durumu daha ağır ve ciddi olan hastalara öncelik verildi,fakat günümüzde tüm hastalara ilaç verilecek duruma gelindi.58 yaşındaki Esther Gonzalo, 1997 yılında ilk hamileleği sırasında virüsü kaptığını öğrendi. Virüse nasıl yakalandığınıysa bilmiyordu. Esther'in telefondaki açıklaması “Doktorlar bana risk grupları arasında olmadığımı söyledi; Hiç uyuşturucu kullanmadım ve kan nakli yaptırmadım ”. Teşhisten sonra başarısız sonuçlanan birkaç tedavi gördü.''O zaman kullanabileceğimiz tek ilaç kemoterapi etkilerine benzer bir etki yaratan İnterferondur. (İnterferon, vücut hücrelerinin çoğunluğunca sentezlenen ve bakterilere, parazitlere, virüslere ve urlara karşı etki gösteren bir tür proteindir. ) Bendeki etkisi sadece uykusuzluktu ve ilacı kullanmamı durdurdular.O yıldan 2016 yılına kadar her yıl analiz ediliyordum ve ilk ilaç kullandığımda hastalığım tamamen ortadan kalktı.Herhangi bir çözüm olmadığı için oldukça kızgın ve gergindim, bu eşimle olan cinsel ilişkimide kötü yönde etkiledi.Korunmamıza rağmen bulaşacağından korkuyorduk.''Eşi ve oğlu periyodik olarak test edildi. “O yıllarda çoğu insan hepatit C'nin ne olduğunu bilmiyordu, bu yüzden çok fazla problemle karşılaşmadım.''Bugün İspanya'da her ay 1.500 ve yılda 18.000 hasta tedavi ediliyor. Günde bir veya üç kere alınan ilacın ciddi bir yanetkisi gözlenmemiş ve hastalığı yok etme etkisi %97 oranındadır.İspanya'da hepatit C'ye karşı hizmet veren ulusal planın bilimsel konseyi üyesi ve Madridde bulunan Ramon ve Cajal Hastanesi Gastroenteroloji ve Hepatoloji bölüm başkanı Agustín Albillos, "Doğru yoldayız, ancak hala teşhis edilmeyen, virüsü taşıdıklarını bilmeyen, etkilenen ve henüz teşhis edilmeyen, yaklaşık 60.000 veya 70.000 insan var." Virüsün taşıyıcı olduğunu bilmeyenler toplam nüfusun % 0,26'sı kadardır. Bunların % 86'sı 50 ila 80 yaş arasındaki erkekler ve diğerleri aynı yaştaki kadınlar. Albillos, “% 30'u zaten siroz olmuş olabilir” diye uyarıda bulunuyor.Kan nakliHepatite Karşı Savaş Organizasyonu, 1992 yılından önce kan nakli yaptırmış olanlar, burun yoluyla veya kana enjekte yoluyla uyuşturucu kullananlar, korunma olmadan cinsel ilişkide bulunanlar ve sterilizasyon olmadan piercing veya dövme yaptıranların test edilmesi gerektiğini vurguluyor.Aynı zamanda Albillos '' Bunun en zor süreç olduğunu ve gerekli organizasyonların kampanya başlatarak riskli grupların ve genel halkın araştırılmasına katkı sağlamaları gerektiğini belirtiyor.Geçmişte tedaviye gelerek eski yöntemlerle tedavinin işe yaramadığı hastalarında birdaha hastaneye dönmediklerini belirtiyor.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kronik hepatit C dünya çapında 71 milyon insanı etkiliyor. Gezegendeki 194 ülkeden 124'ünün Sağlık departmanlarında belirli planları var, ancak% 40'ının enfeksiyonu ortadan kaldırmak için gerekli materyalleri yok. DSÖ müdürü Tedros Adhanom “Hastalığa yakalanan kişilerin % 80'i hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisi hizmetlerine erişemiyor” diyor.65 Yaşındaki Adolfo Garcia için Hepatit C yeni tedavi yöntemleriyle artık kazanılmış bir savaş.Bir kan analizi yapıldı ve kendisine konulan teşhiste Hepatit A veya Hepatit B olmadığı söylendi.O dönemde Hepatit C hakkında bir bilgi yoktu.Birçok doktor beslenme biçiminin değiştirilmesinden, iç çamaşarını yıkayarak virüsleri öldürmesinin mümkün olacağı gibi değişik önerilerde bulundular.Jiménez Díaz Vakfı'nda hastalığa doğru teşhis konuldu ve tedaviye interferon ile başlandı.''Kemoterapiye benzer bir tedaviydi, birçok kişide işe yaramasına rağmen bende hiçbir etki göstermemişti.'' Aynı zamanda ilacın yanetkilerinin çok sert ve acı dolu olduğunu belirterek, bu sebeple işinden de ayrılmak zorunda kaldığını belirtti.1991 yılında interferonun etkisiyle geçirdiğim zatürreden sonra ilacın kullanımını bıraktım.Bir doktor sadece altı yıllık bir ömrüm kaldığı söyledi.Garcia ilacı kullanmayı bırakmanın rus ruletinden farklı olmadığını fakat devam etmeninde bir yararı olmayacağını düşünmüştü.Yeni tedavi yöntemleri uygulanmaya başlandı ve eski yöntemler tamamiyle bırakıldı.130.00 İspanyol eski tedavi yöntemleriyle tedavi edildi.2015 yılında yeni tedavi yöntemi geliştirildi fakat maliyeti oldukça yüksekti ve sadece bütçe 52.000 kişiyi tedavi etmeye yetecek kadardı.Madrid Bölgesi Hepatit C'den etkilenenler Toğluluğu başkanı Garcia derneğin yürüttüğü mücadeleyi hatırlatarak şöyle devam ediyor.'' Sağlık sistemi ilaç dağıtmadığı için, kendi grubumda ölen 4 kişiye tanıklık ettim.''Garcia diğer hastalarla birlikte, bütün hastaların tedavi edilmesi için çok sayıda eylem yaptı, hastanelere giderek ilaç talebinde bulundu.Sonunda toplum baskısı ve ilaç pazarındaki rekabet sayesinde tedavi ağını büyüttüler.''Sağlık Bakanı Jesús Sánchez Martos ile sokakları terkederek eylemleri bitirmemiz durumunda ihtiyacı olan tüm hastalara ilaç verileceği konusunda anlaştık.Madrid ve Valensiya özerk bölgesi ihtiyacı olan tüm hastalara ilaç verilen ilk bölgeler oldular ve sonrasında diğer özerk bölgelerde de aynı uygulamalar oldu.''“Şimdi en zor süreçteyiz. Risk gruplarını ele almalıyız: En risklileri uyuşturucu bağımlıları ve özel olarak düzenlenen ve uyuşturucuda kullanılan eşcinsel partileri. Bu riskli gruplardaki bazı hastaların bulaşıcı olduklarını görüyoruz.”, diyor García.Kaynak: https://elpais.com/sociedad/2019/07/25/actualidad/1564079011_424932.html