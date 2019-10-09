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İspanya göçmenler için iyi bir seçim mi?

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 09 Ekim 2019 12:24:23

İspanya'da göç oldukça önemli bir konudur. Toplum her tür grupla ve göçmenle inşa edilmiştir, özellikle de ülkenin en kalabalık bölgelerinde, hem işte hem de sosyal düzeyde, ülkenin ilerleyebilmesi için çok önemlidir. Entegrasyon en önemli konudur. İspanya’ya yeni ve daha iyi bir hayat arayışı için gelen göçmenlerin çoğunun ülkedeki ekonomik krizden dolayı kendi ülkelerine geri dönmek zorunda kaldıysalar da, göçmenler İspanya’yı hala tercih etmeye devam etmektedir.

İspanya'nın göçmenler için iyi bir yer olup olmadığını analiz edeceğiz ve göçmenlere bakış açısı ve onları karşılama konusunda ülkemizin en iyi ve en kötüsünü ortaya çıkaracağız.



Göçmenlerin İspanya'yı tercih etmeleri için olumlu sebepler

İş fırsatları
Göçmenlerin İspanya'ya tek bir sebeple  geldikleri bir gerçektir: Sakin ve mutlu bir şekilde yaşamalarını ve çocuklarının nasıl büyüdüklerini görmelerini, yaşam tarzlarını ve yaşam kalitelerini geliştirmelerini ve daha iyi bir dünya görmelerini sağlayan istikrarlı bir iş bulmak. İspanya'da ki geçmiş kriz dönemlerine  rağmen herzaman iş imkanları mümkün olmuştur.

Ülkenin konumu
İspanya'nın stratejik ve coğrafi konumunun hem ulaşım hem de hem Afrika hem de Avrupa ülkeleri ile ilişkilerde konum avantajı gerçeği inkar edilemez. İyi hava her zaman ülkenin ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur ve bu, göçmenlerin yeni hayatlarını  kurmak istedikleri ülkeyi seçerken akıllarında bulundukları bir şeydir.

Sosyal politikalar
İspanya'da son yıllarda politik anlamda meydana gelen değişiklikler, iyileştirme ve değişiklik yapması gerekenlerin yalnızca şehirler değil aynı zamanda vatandaşlarında olduğunu vurgulamıştır. Sağlıklı ve doğru bir şekilde, göçmenlerin yalnızca hangi görev ve yükümlülükleri olduğunu bilmeleri değil, aynı zamanda yaşam kalitelerini iyileştirmek için hangi hakları ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri de önemlidir.

Sağlık Hizmeti
Her ne kadar tartışmalar ortaya çıksa ve birçok ihlalleri yapılsa da, sağlık sistemi kesintisiz bir şekilde çalışıyor ve Göçmenler İspanyol vatandaşlarına ücretsiz sunulan birçok hizmetten  İspanyol vatandaşlarıyla aynı statüde yararlanabilirler. Ne yazıkki birçok göçmen bu hizmetin varlığından haberdar değil.Göçmenlerin sadece vergileri ödeyerek ücretsiz sağlık sisteminden faydalanabilmeleri gibi.

Göçmenler açısından İspanya'da ki olumsuz sebepler

Irkçılık
Diğer fobi ve nefret türleri gibi, İspanya'nın birçok yerinde ırkçılık hala mevcuttur. Özellikle kriz dönemlerinde birçok İspanyol, göçmenlerin ülkede iş bularak kendi işlerine el koyacaklarını düşünürler.Ve bu toplumsal açıdan birçok problemi doğurabilir. Göçmenler kendilerini ülkelerinde bulunmalarını istemedikleri insanlarla karşılaşmaktan korkarlar.

Ekonomik Kriz
Ekonomik Kriz şüphesiz İspanya'yı tercih edecek göçmenler açısından en caydırıcı faktör. Ülkenin krizden çıkacağı düşünüldüğü zamanlarda bile hükümetin mevcut borçları pek umut verici olmamıştır. Herzamanki gibi bu tür ekonomik kaynaklı sorunlar en çok ekonomik kaynakları kısıtlı olan kişileri, yani göçmenleri etkilemektedir.

Eğitim zorluğu
Günümüzde  İspanya'da eğitim almak oldukça pahalı. Güncel araştırmalar, ekonomik kaynakları az olan bir kişinin, bu şartlar altında bir kariyer yapmasına pek olanak sağlamaz.Bu nedenle çocuklarının  iyi bir eğitim ve kariyere sahip olacağını düşünen göçmenler yanılıyor olabilirler.

İki tarafın da entegrasyonu
Sonuncu sırada en az diğer maddeler kadar önemli entegrasyon konusu var. Her göçmen toplumumuzu zenginleştirebilecek, aynı zamanda çatışma yaratabilecek bir kültür ve gelenekler getiriyor. Özellikle tehlikeli olanlar din ile alakalı konulardır.Okullar veya hastaneler gibi kamusal alanlarda birçok sorun yaratan alışkanlıklara sebebiyet verebiliyor.

Kaynak: https://jdimmigration.es/es-espana-un-buen-destino-para-los-inmigrantes/

*İspanyolca'dan Türkçe'ye Çağkan DUYAN  tarafından ayorum.com için çevrilmiştir.



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