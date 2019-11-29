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Kadına şiddetin coğrafyası yok

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 29 Kasım 2019 04:17:31

Kadına şiddet Avrupa'da da artış gösteriyor: Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet, günümüz dünyasının en yaygın, kalıcı ve yıkıcı insan hakları ihlallerinden biri. En gelişmiş ülkesinden en yoksuluna tüm dünyada kadınların karşı karşıya olduğu bu suçu çevreleyen dokunulmazlık, korku, damgalama ve utanç ise onların seslerini çıkarmalarına en büyük engel.Birleşmiş Milletler’e (BM) göre dünya çapında kadınların yüzde 35’i hayatında en az 1 kez şiddete maruz kaldı.

Örgüt, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yayımladığı istatistiklerle, kadına şiddet konusunda küresel anlamda nasıl “sınıfta kalındığını” gözler önüne serdi



İşte birkaç ana başlıkta dünya çapında kadına karşı şiddet gerçeği

  • Evli veya bir ilişkisi olan kadınların tüm dünyada sadece yüzde 52'si cinsel ilişki, kontraseptif kullanım veya doğum kontrol yöntemleri hakkında kendi kararlarını özgürce verebiliyor.
  • Dünya çapında, bugün yaşayan yaklaşık 750 milyon kadın ve kız 18 yaşından önce evlendi.
  • Dünyada 200 milyon kadın ve kız çocuğu kadın sünneti oldu.
  • Sadece 2017 yılında dünya çapında öldürülen 2 kadından 1'i eşleri veya ailesi tarafından öldürüldü. Bu rakam erkek için ise 20'de 1'i olarak kayıtlara geçti.
  • Dünya çapındaki tüm insan ticareti mağdurlarının yüzde 71'i kadın ve kızlar. Onların 4'te 3'ü cinsel sömürüye uğruyor.


Kadına karşı şiddet, özellikle üreme çağındaki kadınlar arasında kanser kadar ciddi bir ölüm ve iş göremezlik nedeni. Tüm dünyada kadınların geçirdiği ölümcül trafik kazaları ve sıtmadan çok daha fazla can kaybına neden oluyor.

Cinsiyet temelli, aile içinde, etnik temizlik amaçlı, sanal ortamda, iş yerinde, savaşta, duygusal ya da sözlü kısacası kadına ve kız çocuklarına şiddet, zengin, fakir eğitimli ya da eğitimsiz ayrımı yapmaksızın dünya çapında giderek yaygınlaşıyor.

Alınan tüm önlemlere ve düzenlenen kampanyalara rağmen Avrupa ülkelerinde de kadına şiddet konusu, “kanayan bir yara”. “Femisid”e yani Dünya Sağlık Örgütü’nün “cinsiyete dayalı öldürme” için kullandığı kadın cinayetleri rakamları da “korkutucu” boyutta.



Rakamlarla Avrupa ülkelerinde “Femisid” atlası

Eurostat’ın rakamlarına göre, kadına şiddetin her alanda yaygın olarak görüldüğü Fransa’da 2019 yılı başından bu yana en az 130 kadın eski eşi ya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Bu rakam 2017 yılında 123 kadın iken, geçtiğimiz sene ise 108 olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da her yıl yaklaşık 200 bin kadının şiddet mağduru olduğu ifade ediliyor.



Fransa ve Almanya Avrupa’da en fazla kadın cinayeti işlenen ülke

Almanya’’da “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yayımlanan rakamlar da ülkede kadına şiddetin büyük bir sorun olduğunu ortaya koydu.

Ülkede 2018 yılında tecavüz, taciz ve zorla fuhuş mağduru 114 binden fazla kadın olduğu belirtilirken, yine geçen sene üç günde bir kadının yani 122 kadının öldürüldüğü duyuruldu.

İtalya’da ise İtalyan Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan rakamlarda kadın cinayetlerinin artış gösterdiği belirtildi. Son beş yılda 538 bin kadının eşleri tarafından fiziksel veya cinsel istismar gördüğünü duyuran enstitü, geçen sene 142 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

Bu arada Romanya ise milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısında 4.3‘lük oranla Avrupa’nın en yüksek seviyesine sahip. Buna göre, Romanya’yı 4.2 ile Macaristan, 3.6 ile ise cinsiyet eşitliği bakımından örnek gösterilen Finlandiya takip ediyor.

Kuzey İrlanda, Birleşik Krallığın en yüksek ortalaması

Reuters’ın haberine göre geçtiğimiz yıl, İngiltere genelinde aile içi şiddete bağlı cinayetlerde kadın ve erkek 173 kişi öldü. Bu rakamın büyük bir kısmının kadın olduğu belirtildi. Kadın örgütlerinin rakamlarına göre ise 2019 yılı başından bu yana öldürülen sadece kadın sayısı ise 90.

Öte yandan Kuzey İrlanda’yı, Birleşik Krallığın geri kalanından ayırırsak milyon kişi başına düşen kadın cinayeti sayısı 4.2 olarak belirtiliyor. Bu ortalama İskoçya, İngiltere veya Galler'deki ortalamaya kıyasla çok daha yüksek.



Türkiye'de kadın cinayetleri her yıl artıyor

Türkiye’de ise kadın cinayetleri her yıl artıyor. Ülkede 2017 yılında 409, 2018 yılında ise 440 kadın öldürüldü. Yine 2018’de 317 kadına cinsel şiddet uygulandı. 2019 yılı başından bu yana ise öldürülen kadın sayısı 300’e ulaştı. Öte yandan kadın cinayetleri kadar kadın cinayeti davalarında yapılan ceza indirimleri de Türkiye'de kamuoyunda tepki yaratıyor.

Kadın cinayeti davalarında en çok başvurulan ceza indirim gerekçeleri “haksız tahrik” ve "mahkemede iyi hal” durumu. Bunun yanında sanığın akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiası ve rapor bekleme süresinin uzun olması da davalarda savcının talep ettiği sonuçların çıkmamasına neden oluyor.

Kaynak : euronews.com | Melis Ozoglu

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