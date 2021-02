Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 07 Şubat 2021 07:05:29

“Yolu(nu) kaybettiğini sandığında başa dönmelisin. En başa.” Seyfi Bilir’den.







“Anı yazmak, ölümün elinden bir şey(leri) kurtarmaktır.” André Gide’den aynen veya aynene yakın.







“-Yıkılan yerlerde kimler işe yaradı?





-Mahpuslar.





-Demek sağlam adamlarmış mahpuslar?

















(...)





-Mahpuslar neden kaçmadı?





-Mahpsuların namusu var. “





Abidin Dino bu satırları “1940” başlıklı makalesinde yazıyor, 18 Ocak 1940 tarihli Servetifünun-Uyanış dergisinde (Sayı: 2265-580, sayfa 134). İstanbul’daki Abidin 26-27 Aralık 1939’daki Erzincan Depremi ile ilinti kurup mahpusların “fırsat bu fırsattır” deyip firar yerine kurtarma işlerine katılmayı tercih etmelerine şapka çıkarıyor: İNSANLIK ÖLMEDİ DEMEK, mahpusların deprem sırasında sergiledikleri dayanışma örneği unutulmasın diye. Dayanışmanın böylesine yansıtılması dayanışma bir halkın çimentosudur demenin Abidincesidir. Kopmaz, birlikte paylaşılan dayanışma, kıskanılmaz: Bir gün dost, hergün kardeş.







İşte “Bu Vatanın Çocukları” : Abidin ve Nâzım. Ya da Nâzım ve Abidin. Bu da bize yeter.







Son birkaç günde ve gecede okuduklarımdan çıkardığım, not ettiğim ve şimdi sizinle paylaşmak istediğim bir-iki belki üç belki biraz daha çok öz deyişi hemen sunuyorum, “saklasamanıgelirzamanı” dedirten türden: “Yalnızlığa inanma! Kendine inan! Söz ver!” Erganili serçe. Minik serçe. “Alim unutmuş kalem unutmamış.” Etem Çalışkan’dan, Adana’dan esen rüzgarın taşıdığıdır. Kulağa küpe!-Sağlam.7,9 ölçeğindeki deprem bütün bölgeye ölüm ekmiş, 32 binden çok insanı alıp götürmüş, yüz binden fazlasını yaralamıştı. O günlerde Bursa’da, “Taştan Tayyere”de “yatan” Şair Baba üzüntüsünü “Kara Haber” şiirinde şöyle dile getirmişti:“Erzincan’da bir kuş varKanadında gümüş yokGitti yarim gelmedigayrı bunda bir iş yok.Oy dağlar dağlar, dağlar...Aldı ellerine kanlı başınıKarın ortasında Erzincan ağlar...O ağlamasın da kimler ağlasınKar yağar lapa lapatipidir gelir geçer...Yan yana sırt üstü yatan ölülerakşam olur tandıramazateşini yandıramazGün ağarır şafak sökerkimsecikler gitmez suyaezilmiş başlarıyla ölülervardılar uyanılmaz uykuyaSes edip geceye beyaz taşındankışlanın saati çaldı ikiyi.Ne çabuk lahzâda bitti yaşamakKimisi altı aylık,kimisi sakalı ak,kimi on üç, on dört yaşında;kimi yola gidecekkimisi mektup bekleryan yana, sırt üstü yatan ölüler...Yayıkta yağ vardı, dövülemedi,akpeynir torbaya koyulamadı,hasret gitti ölülerdünyaya doyulamadı...Uyanıp kaçamadılar,kuş olup uçamadılaraçıldı kuyular, kimse inemezErzincan Beygiri rahvandır amma;ölüler ata binemez.yan yana, sırt üstü yatan ölüler...”