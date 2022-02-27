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Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıyor

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 27 Şubat 2022 04:35:59

AB, ABD ve müttefikleri, belirlenmiş Rus bankaları uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarmak konusunda anlaştı. Alman hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, hamlenin söz konusu kurumları uluslararası finansal sistemden çıkarmayı ve küresel operasyonlarını da büyük ölçüde kısıtlamayı amaçladığını belirtti. Rusya, petrol ve doğal gaz ihracatı için büyük ölçüde SWIFT sistemine bağlı.

Ancak hamle, Rusya ile iş yapan Batılı işletmelere de zarar verebilir. SWIFT, paranın hızla, sınır tanımadan bir yerden bir yere gönderilmesini sağlayan uluslararası mali yapılanmanın ismi. Kelime olarak da İngilizce, "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication" yani "Küresel Bankalararası Finansal İletişim Birliği"nin kısaltmasından oluşuyor.



Alman sözcü, etkilenecek bankaların "uluslararası toplum tarafından halihazırda yaptırım uygulanan tüm bankalar" olduğunu söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, müttefik ülkelerin Rus Merkez Bankası'nın varlıklarını felç ederek "savaş paralarını kullanan" Rusya'yı durduracağını belirtti.

Batılı ülkeler ayrıca işlemleri dondurarak, merkez bankasının varlıklarını tasfiye etmesini önlemeyi de kabul ettiler.

Gerek von der Leyen gerekse de Alman sözcü, atılan hamleyle Putin hükümetiyle ilişkili zengin Rusların, "altın pasaport" olarak nitelenen, kendileri ve aileleri için parayla vatandaşlık alması kolaylılığının da önüne geçileceğini söyledi.

Yaptırımlar, ABD, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ve Kanada tarafından kabul edildi.

Bankaların Swift'den kaldırılması ciddi bir engel olarak görülüyor. sistemi kullanıyor. Çünkü hemen hemen tüm bankalar bu sistemi kullanıyor.



SWIFT ödeme sistemi nedir?

SWIFT, paranın hızla sınır tanımadan bir yerden bir yere gönderilmesini sağlayan uluslararası mali yapılanmanın ismi . Kelime olarak da İngilizce, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication yani Küresel Bankalararası Finansal İletişim Birliği'nin kısaltmasından oluşuyor.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication/ Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu) 1973'te 15 ülkeden 239 bankanın katılımı ile kuruldu ve merkezi ise Belçika’da bulunuyor.

Başlıca amaçları finansal işlemleri standart hale getirmek ve kolaylaştırmak, maliyetleri düşürmek ve işlem risklerini azaltmak olan SWIFT sistemi yurt içi ya da yurt dışı bankalararası para transferini sağlıyor.

SWIFT'e 200'ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumları üye oldu. 2019 sonu itibarıyla üye banka veya finans kurumu sayısının 11 bini aştığı ifade ediliyor. SWIFT'in 25 üyeli yönetim kurulunda Rusya Merkezi Takas Kurumu Başkanı Eddie Astanin de yer alıyor.

Uzmanlar SWIFT sisteminden yasaklama gerçekleşirse uluslararası ticaretin yapılamayabileceğine dikkat çekiyor.

Rusya şu an Almanya'ya yıllık 45 milyar, Amerika'ya 30 milyar ve İngiltere'ye 28 milyar dolara yakın ihracat yapıyor.

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