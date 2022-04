Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 19 Nisan 2022 06:08:46













Ne ağırıma gidiyor biliyor musunuz? Aptal yerine konmak! Sanki bizi idare edenler çok akıllı, bizler aptal insanlarız. Verilen kararların her zaman doğru olduğuna bizi inandırmak istemekteler. Hatta Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden bunu açık açık bağırmaktalar. Bodurun biri yurt dışındaki tefecilerden para toplayabilmek için, ‘Bürokratları biz halleder, istediğiniz kanunları çıkartırız, yeter ki bize kredi olarak para verin’ diye ülkemin itibarını ayaklar altına almış biri. Gözlerinin içi gülen, %8.6 faizle para arayan adam, kendisinden evvel görev yapan damat misali, her ay bir evvelden daha iyi olacak diye konuşmasını taklit etmekte.Ülkemde düşmeyen enflasyonun nedenlerine, FAİZ diyenlere inat, sabit kalan politik faize rağmen, enflasyon tırmanmaya devam etmekte. İktidarın cahili de hiç çekilmemekte, ülkeye zarar vermeye devam etmekte. Demek ki faizle enflasyon doğrudan orantı ile inmiyormuş. Bunu anladıklarını düşünmek istiyorum. Çünkü ekonomi, kahvehanelerde oynanan oyunlar için masada bulunan yaz boz tahtası değildir.Ekonomiyi düzenleyen bazı kurallar vardır, bu her ekonomi için geçerlidir, bu aktörleri değiştirmeniz felakete yol açar. Başka teorileri denemek aptallıktan öte değildir. Hani ekranlardan dile getirilen bir ekonomik tabir vardır ya ‘EŞEL MOBİL’ . Bu tanım, aslında tüketicinin alım gücünün düşmesini önlemek amacı ile, bilhassa akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle, akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalması anlamına gelmekte. Bunu ters yönde işletme, yani politik faizi indirerek enflasyonu durdurmayı amaçlamak, olmayacak duaya amin demeye benzer. Bu duayı dayatmanın ise abesle iştigal olduğuna inanırım. Böyle bir uygulama bizi aptal yerine koymaktır.Bir ülkenin en önemli dayanaklarından birisi ADALET’tir. Büyük Millet Meclisinde ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR denmekte. Adalet Bakanlığı yönetim koltuğunda bulunan kişi de ADİL olmalı. Kişisel verilerin korunması konusunda hassasiyet gösteren Eski Bakan GÜL’ün, İçişleri Bakanı ile bir çok kez ters düştüğünü, ekranlardan izlerken, bir gün bu çatışmanın patlak vereceğini bekliyorduk. GÜL, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının İngiltere Büyük elçisi ile bir öğlen yemeği çıkışı mobese görüntülerinin bazı gazetelere servis edilmesini, üstü kapalı olarak kabul etmediğini dile getirmişti. ‘Hukuk Devletinde esas itibari ile haysiyet cellatlığı olmaz, itibar suikastı olmaz. Hukuk buna izin vermez, vermemelidir.’ diye dillendirmişti. Bu bardağı taşıran bir damla idi.Rahmetli Turgut Özal’ın değer verdiği Suudi Arabistan kökenli silah tüccarı Adnan Kaşıkçı’nın yiğeni Cemal Kaşıkçı, 2007 yılında Suudi Arabistan’da yayınlanan AlWatan gazetesi yazı işleri müdürlüğünü yapmaktaydı. Yayınlanan yazıları, Suudi rejimini açık eleştiren makalelerdi.Kaşıkçı ailesinin kökünü araştırırsanız, Kayseri kaynaklı olduğunu bulursunuz. Cemal Kaşıkçı 2017 yılında Suudi rejimi baskısından kurtulmak için Washington Post gazetesine gönüllü olarak gitti. Sert makaleler yayınlanmaya başlamıştı. Eleştirilerinin çoğunluğu Veliaht Prens Muhammed bin Selman‘a yönelikti.2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’a sabah erken vakitte havaalanına, Suudi Arabistan’a ait özel jet iner. İçinde 9 kişi vardır. Biri ise adli tıp uzmanı Dr.Salah Al Tubaigy. İstihbarat yetkilileri ise bir gün evvel gelirler. Cemal Kaşıkçı evlilik hazırlığı için Suudi Arabistan dışında bir konsoloslukta, Bayan Hatice Cengiz’le evlenmek için belge peşinde koşmaktadır. Suudi ekip, Konsolosluğun hemen arkasındaki Mövenpick otele yerleşirler. Cinayetten bir müddet önce infaz timi Konsolosluğa saat 10.00 da girer. Konsolosluk Cemal Kaşıkçıyı telefonla arayarak, belgelerini almak için konsolosluğa gelmesini isterler. Cemal Kaşıkçı saat 13.15 de Hatice Cengiz’le konsolosluğa gelir. Kaşıkçı Konsolosluğun kapısında nişanlısına üzerindeki bütün para, kimlik ve telefonunu verir. Bu binaya giren Kaşıkçı bir daha çıkmaz. Bir süre sonra üç siyah minibüs süratle binayı terk eder. Akşam üstü saat 18.30 da, İstanbul Hava alanında bekleyen özel Jet’e 9 kişi biner ve uçak kalkış izni ister.İstanbul’da, yabancı bir ülkeye ait Konsolosluk konutunda bir cinayet işlenir. Öldürülen insanın milliyeti ne olursa olsun, yapılan araştırmalarda, planlı bir cinayetin Suudi Kral Ailesinin haberi dahilinde işlendiği şüphesi bulunmakta. İstanbul’da işlenen bu cinayetin dosyası için, İstanbul Adli Makamları tarafından soruşturma açılır. Varsa ses kaydı, ve diğer deliller incelenir, ve şüphelilerin ifade vermesi istenilir. İstanbul Emniyetinin elde ettiği ses kayıtlarının, hunharca işlenen bu cinayetin delilleri olarak dosyaya konulduğunu tahmin etmekteyiz. Rahmetle andığım eski İstanbul Emniyet Müdürü ŞÜKRÜ BALCI olsaydı konuyu hemen çözerdi.Hani 25 milyon dolar bulunamadığından dolayı Adapazarı Tank Palet fabrikasını Qatar’lılara servis ettik ya, durum bunu andırıyor. Güçlü ülkeler ekonomisi güçlü olmayan bir ülke ile nasıl oynarsa, ülkemizle öyle oynanmakta. ‘Cinayet dosyasını bize verin üç beş kuruş karşılığında, ülkemizde biz bakalım bu davaya, böylelikle dava kapansın’. Ülkemin itibarını pula döndüren bir işlem. Kanım donmakta. Haysiyetli bir adam yok mu Meclis’te?Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a devredilmesine karşı çıkan Abdulhamit Gül’ün, işlenen cinayet dosyası konusunda direnmesi neticesinde, istifa etmeye mecbur bırakıldığını düşünmekteyim. ‘Hukuk Devletine aykırı uygulamalar yapılıyor’ dediğini biliyoruz. Hatta Bakan Soylu’nun ‘Ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin ‘ şeklinde konuşmalar bardağı taşıran konulardır.Yakalanan bir uyuşturucu Baronunun, Bakan Soylu ile, Binali Yıldırım’la, ve Cumhurbaşkanı ile çekilmiş fotoğraflarının, daha bir iki gün evvel yayınlanmasına, Saray hala sessiz. Aptalı oynamakta.Memleketimde her şeyin Âyan olduğu böyle durumlarda, keyfi idareyi nasıl tarif ediyorsanız edin, aptal yerine konmaktan yurdum insanının canı acıyor diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.