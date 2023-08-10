Kategori: Bilim | 0 Yorum | 10 Ağustos 2023 04:32:17













Aslında, manyetosferin koruyucu etkisi sayesinde etkiler daha az şiddetli oluyor. NOAA Uzay Hava Durumu Ölçeği’nde yer alan en şiddetli güneş radyasyonu fırtınası bile sadece astronotları büyük ölçüde etkilerken, uçaklarda veya daha yüksek enlemlerde bulunan insanlar daha fazla radyasyona maruz kalabilirler. Bir güneş döngüsü boyunca böyle aşırı bir güneş fırtınası yaklaşık bir gün sürer. En yaygın güneş fırtınaları ise her güneş döngüsünde 50 gün süren toplam bir oluşum gösterir ve insanlar ve uydu üzerinde çok az veya hiç etkisi olmaz. Fırtınalar koronal kütle atımı ve güneş patlamalarından kaynaklanır, ancak sadece en güçlüler (X sınıfındakiler), NOAA ölçeğinde yer alacak şiddet seviyesine ulaşabilir.









Güneş Fırtınaları, Bizi Nasıl Etkiliyor?





Güneş, bu döngüde en aktif olduğu döneme yaklaşıyor. Güneş, yaklaşık 11 yıllık bir aktivite döngüsü içinde değişiyor. Bu döngüde, güneş minimumda iken sakin olurken, maksimumda ise patlamalar, plazma salınımları ve güneş lekeleri ile dolu hareketli bir dönem geçiriyor. Son birkaç aydır güneş fırtınaları ve kuzey ışıkları hakkında haberlerde artış olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bunun sebebi, maksimumun yaklaşıyor olmasıdır.Bu makalede, güneş fırtınalarının neden olduğu jeomanyetik fırtınaların, güneş patlamalarının ve radyasyon fırtınalarının bizi nasıl etkilediğini ve neler yapabileceğimizi anlatacağız. Ayrıca, bu çalkantılı zamanın en iyi yanı olan kuzey ışıklarının nasıl oluştuğunu ve nerede görülebileceğini de öğreneceksiniz.Bilinen en güçlü jeomanyetik fırtına 1859 yılında gerçekleşmiştir. Bu fırtınada, auroralar tropiklere kadar görülmüş ve telgraf istasyonu yanmıştır. Eğer bugün böyle güçlü bir olay yaşansaydı, büyük bir felaket olurdu, ancak bizi öldürmez veya medeniyetimizi yok etmezdi. Bu tür olaylar oldukça nadirdir ve uzay hava durumu tahmini sayesinde zararı en aza indirmemiz mümkündür – ve çoğunlukla da gezegenimizin manyetik alanına çok şükrederiz.Çoğu patlama bize hiç zarar vermez, ancak dünyada veya daha da fazla uzayda teknolojimizi etkileyebilirler. Uydulara doğrudan etki edebilirler, atmosferin şeklini değiştirebilirler ve iletişimimizi bozabilirler. Ve X sınıfındaki patlamalara ihtiyacımız yoktur – güç bakımından bir alt sınıf olan M sınıfındakiler de eşit derecede rahatsız edici olabilir.“Şu anda haftada birkaç kez aldığımız M sınıfındaki patlamalarla, küçük radyo kararmaları yaşayabilirsiniz, bu da Dünya’nın tam gün tarafındaki çok küçük bölgelerde radyo iletişiminin garip davranacağı anlamına gelir” Ulusal Güneş Gözlemevi’nden Dr. Ryan French, IFLScience’a söyledi.“Ve atmosferin genişlemesi nedeniyle bu koşullarda hiçbir şey fırlatmazdınız. Radyo iletişimi nedeniyle de orada hassas operasyonlar yapmazdınız.”Yani, güneş aktivitesindeki bir zirvenin (resmi tahminlerden daha erken gerçekleşebilecek) en yaygın etkisi, uydu iletişimsizliği nedeniyle küçük bir rahatsızlıktan ziyade kıyamettir. Ve en iyi etki daha fazla aurora aktivitesidir. Göklerden gelen tehlikeler açısından bu çoğunlukla bir kazanç gibi görünüyor!Tüm “açıklayıcı” makaleler, yayınlandığı zaman doğru olduğu gerçek kontrolcüler tarafından onaylanmıştır. Metin, resim ve bağlantılar, bilgileri güncel tutmak için daha sonra düzenlenebilir, kaldırılabilir veya eklenmiştir.Sonuç olarak Güneş fırtınalarının artması, bize hem tehlike hem de fırsat sunuyor. Tehlike, teknolojimizin bozulması veya iletişimimizin kesilmesi olabilir. Fırsat ise, daha fazla aurora aktivitesi sayesinde gökyüzünde muhteşem bir görsel şölen yaşayabilmemizdir. Güneş aktivitesinin zirve yapacağı bu dönemde, uzay hava durumu tahminlerini takip ederek zararı en aza indirmeye ve güzelliği en üst düzeye çıkarmaya çalışmalıyız. Göklerden gelen tehlikeler açısından bu çoğunlukla bir kazanç gibi görünüyor!