Julian Assange İngiltere'den ayrıldı.

Kategori: Wikileaks | 0 Yorum | 25 Haziran 2024 12:15:50









Amerikan Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'ndeki dosyalara göre, Assange ABD ulusal savunma belgelerini elde etmek ve yaymak amacıyla komplo kurmak ve ifşa etmek suçunu kabul edecek. Assange'ın ABD'ye bağlı, Avustralya'nın Pasifik'teki kuzey Mariana adalarındaki bir mahkemeye orta Avrupa saatiyle 01:00'de suçunu itiraf etmesi bekleniyor. 62 ay hapis cezasına çarptırılması beklenen Assange'ın İngiltere'de hapishanede kaldığı süre göz önüne alınarak cezaevine girmesi beklenmiyor. Assange'ın böylece ülkesi Avustralya'ya dönmesinin önünde engel kalmayacak.

WikiLeaks, Julian Assange’ın ABD’li yetkililerle yaptığı anlaşma sonucunda İngiltere’den ayrıldığını duyurdu. Assange’ın yarın ABD’ye bağlı Mariana adalarında bir mahkemeye çıkması bekleniyor. WikiLeaks, kurucusu Julian Assange‘ın ABD‘li yetkililerle yaptığı, askeri sırları ifşa ettiği suçlamasını kabul ettiği bir anlaşma sonucunda serbest kaldığını bildirildi. WikiLeaks'ten yapılan açıklamada, Assange'ın İngiltere'yi terkettiği belirtildi. WikiLeaks X hesabından yaptığı paylaşımda, "Julian Assange özgür" denilerek, Assange'ın Stanstead havaalanına götürülerek uçağa bindiği görüntülerin yer aldığı 13 saniyelik bir videoyu paylaştı.Assange'ın eşi Stella da X'ten yaptığı paylaşımda, "Julian özgür" ifadesini kullandı.Assange'ın babası John Shipton da ABC radyosuna yaptığı açıklamada, oğlunun özgür kalarak Avustralya'ya gelmesini beklediğini söyleyerek, Avustralya'daki bütün destekçilere ve Başbakan Anthony Albanase'ye teşekkür etti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanase Mayıs sonunda Assange'ın serbest bırakılmasını talep etmişti. Avustralya hükümetinden yapılan açıklamada Assange'la ilgili gelişmeden memnuniyet duyulduğu belirtilirken, bunun çok uzun süre sürdüğü ifade edildi.9 Temmuz'da duruşması vardıAnlaşma, İngiltere'de 9 Temmuz'da yapılacak kritik duruşma öncesinde sağlandı. İngiltere Yüksek Mahkemesi Mayıs sonunda Assange'ın ABD'ye iade kararına bir kez daha itiraz edebileceğine hükmetmişti. Assange ABD'ye iade edilmesi halinde Casusluk Yasası uyarınca 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.WikiLeaks kurucusu Julian Assange 2010 yılından beri ABD'nin gizli ulusal savunma belgelerini paylaşmakla suçlanıyordu. Söz konusu belgeler, 2007 yılında bir Amerikan Apache helikopterinin Bağdat'ta gazeteciler ve sivillerin üzerine ateş açtığını gösteren bir videonun da bulunduğu, Amerikan ordusunun Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerini içeriyor.52 yaşındaki Assange 2012 yılında Londra'da Elvador Büyükelçiliği konutuna sığınmış ve yedi yıl burada kalmıştı. Ekvador tarafından İngiltere polisine teslim edilen Assange tutuklanarak beş yıl kalacağı Belmarsh yüksek güvenlikli cezaevine gönderilmişti. Assange hakkında İsveç'te de tecevüz suçlamasıyla bir dava açılmış ancak bu dava yeterli kanıt olmadığı gerekçesiyle düşmüştü.WikiLeaks ve Julian Assange neden ABD'nin hedefindeydi?WikiLeaks ABD hükümetlerine göre bir casusluk ağı; destekçileri için ise gazetecilik organizasyonu. Neden çok tartışıldı? Kurucusu Julian Assange ne yaptı? WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, ABD'ye karşı verdiği 14 yıllık hukuki mücadelenin ardından memleketi Avustralya'ya dönmesini sağlayacak bir anlaşma yaptı. Peki son yılların en karmaşık ve dikkat çekici hukuk savaşı nasıl başlamıştı?WikiLeaks nedir?WikiLeaks adlı organizasyon kendilerini; savaşlar ve yolsuzluklarla ilgili sansürlü materyalleri analiz edip, yayınlamakta uzmanlaşmış çok uluslu bir medya örgütlenmesi olarak tanımlıyor. Assange tarafından 2006 yılında kurulan site, kâr amacı gütmüyor ve bağışlarla ayakta kalıyor. Site, çeşitli uluslararası medya kurumları ile araştırma, fon ve yayın işbirlikleri yapıyor.Assange 2015 yılında Alman Der Spiegel gazetesine verdiği mülakatta siteyi, "Dünyanın en çok zulüm gören belgeleri için dev bir kütüphane" olarak nitelemiş, "Biz bu belgelere sığınma hakkı veriyoruz, onları analiz ediyor, yayıyor ve daha fazlasını topluyoruz" demişti.WikiLeaks'ın en tartışmalı sızıntıları, Amerikan ordusunun 2000'lerin başından itibaren Irak ve Afganistan'da karıştığı insan hakları ihlalleri ve sivil ölümlerine dair video ve belgeler oldu. Washington sızıntıların ulusal güvenliğe zarar verdiğini ve Amerikalıların hayatlarını riske attığını savunurken; Assange'ın destekçileri bunun gazetecilik faaliyeti olduğu görüşünde.Ne yayınladı?2010 yılının Nisan ayında WikiLeaks, bir ABD helikopterinin 2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup sivile ateş açtığı anın videosunu yayınladı. Öldürülen siviller arasında haber ajansı Reuters'ın iki çalışanı da vardı. Sızıntıdan kısa süre sonra, Haziran'da, ABD askeri Bradley Manning videoyu WikiLeaks'a gönderdiği gerekçesiyle tutuklandı.Helikopter videosunun paylaşılmasından 3 ay sonra bu kez 91 binden fazla belge yayınlandı. Belgelerin çoğu Afganistan hakkında gizli ABD ordu raporlarıydı. Bu sızıntıyı Ekim ayında, Irak savaşı hakkında 2004 - 2009 dönemine ait 40 bin dosya izledi. Bunlar Amerikan ordu tarihinde bu güne kadar gerçekleşmiş en büyük sızıntılar oldu.Aynı yıl içinde WikiLeaks, yabancı ülke liderleri hakkında görüşler ve güvenlik tehditlerine dair değerlendirmeler içeren binlerce diplomatik belge yayınladı. Eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın ABD'den İran'a baskı yapmasını istediği yazışmalar ve Çin'in ABD'ye siber saldırılar düzenlediğine dair bilgiler paylaşılan belgeler arasındaydı.ABD'de WikiLeaks sızıntılarla gündemdeyken bir İsveç mahkemesi Assange hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarından tutuklama kararı çıkardı. Assange, Aralık 2010'da İsveç'teki yargılama kapsamında İngiltere'de tutuklandı. Başından beri suçlamaları reddeden Assange, bunun ABD'ye iadesi için bir bahane olarak kullanılacağını savundu.Ertesi yıl WikiLeaks, 250 binden fazla ABD Dışişleri Bakanlığı belgesi yayınlayarak sızıntıları sürdürdü.Tek başına mıydı? Hayır. Bir grup siber aktivist organizasyonu destekledi. Aktivistler, Assange'ın tutuklanmasından sonra da sızan belgeleri internette yaymaya devam ettiler."Anonymous" adlı internet aktivistleri grubu kendi teknolojileri ile WikiLeaks'a bağış yapılmasına izin vermediği için kredi kartı devleri MasterCard ve Visa'nın sitelerini kısa süreliğine hizmet dışı bıraktı. WikiLeaks'a bugün bitcoin dahil kriptoparalar ile bağış yapılabiliyor.Kaynak : DW ve Reuters