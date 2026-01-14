Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 14 Ocak 2026 06:02:28









Artan ekonomik karşılıklı bağımlılığa, yirmi yıldır süren Çin'in diplomatik girişimlerine, bölgesel siyasi bütünleşmenin mütevazı seviyelerine ve önemli kurumsal-siyasi bağlantılara rağmen, Güney Çin Denizi sorunu, devletler arası gerilimleri yeniden alevlendiren ve tüm Asya-Pasifik bölgesinin istikrarını tehdit eden çözümsüz bir sorundur. Bununla birlikte, bu sorun aynı zamanda hem mevcut hem de ortaya çıkan çatışmaların kurala dayalı diplomatik çözümlerini vurgulayan daha proaktif bir bölgesel tepki için de bir katalizördür.

Son aylarda Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgeler üzerinde gerilimler yeniden alevlendi. Çin'in askeri manevralarına ve bölgenin tamamını tartışılmaz egemenliğinin bir parçası olarak ilan etmesine karşılık olarak, birçok Güneydoğu Asya ülkesi kendilerini tehlikeli bir şekilde savunmasız buldu. Belirsiz bir yasal rejim, bölgede bir dizi örtüşen toprak iddiasının ortaya çıkmasına yol açtı, ancak gerilimlerin merkezinde beş kilit aktör yer alıyor: Çin, Filipinler, Vietnam, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve giderek artan bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri.Ekonomik mucizeleriyle, performansa dayalı meşruiyete sahip merkantilist devletleriyle ve artan küresel finansal gücüyle bilinen bir bölgede, ekonomi bir kez daha siyasetin önüne geçebilir ve aklın sesinin galip gelmesine olanak sağlayabilir. Ancak Çin'in gelişen stratejik bakış açısı, bölgesel istikrarın her türlü olasılığı için merkezi önem taşımaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, esasen bölgesel bir mesele üzerinden büyük güçler arasında bir çatışmayı önlemek istiyorsa, son derece stratejik sabır göstermelidir. Bölgesel çatışmalar ayrıca, bölgesel normların, kuralların ve ilkelerin daha somut ve bağlayıcı bir şekilde kurumsallaştırılması için bir itici güç görevi görmelidir.MegatrendlerDaha geniş küresel eğilimler, Güney Çin Denizi bölgesinin jeostratejik hatlarını şekillendiriyor. Çin'in hızlı yükselişi, ABD'nin belirgin düşüşüyle eş zamanlı olarak, Washington'a bağlı ve ona bağımlı küçük devletler arasında önemli bir endişe yaratıyor. Çin'in artan askeri harcamaları, üst düzey ve ileri teknoloji araştırma ve inovasyonundaki hızlı yükselişi ve küresel finans krizinden bu yana artan jeopolitik iddialılığı, uluslararası ilişkilerin çehresini değiştiriyor.Ancak ABD-Çin dinamiği yeni değil. Çin, Soğuk Savaş sonrası dönemde Washington'ın Filipinler'deki üslerini çekmesiyle birlikte, 1995'teki Mischief Reef olayında doruğa ulaşan bölgesel operasyonlarını genişletti. Buna ek olarak, Sovyetler Birliği'nin Vietnam ile karşılıklı savunma anlaşmasına uymakta isteksiz davrandığı dönemlerde de daha önce Çin-Vietnam çatışmaları yaşanmıştı. Dolayısıyla, Çin'in davranışı güç dengesi yapılanmalarına duyarlı olduğunu kanıtlamıştır.Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki artan iddialılığı, daha geniş ve gelişen güvenlik doktrinini yansıtıyor. ABD deniz gücüne kıyasla filosunun yetersiz olduğunun farkında olan Çin, açık deniz yeteneklerini geliştirme sürecinde. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) artık bir uçak gemisine sahip; bu da Çin'in kara tabanlı askeri yeteneklerden ziyade deniz kuvvetlerine daha fazla yatırım yapma vurgusunu ortaya koyuyor ve ülkenin stratejik hesaplamalarında belirleyici bir değişime işaret ediyor. Güney Çin Denizi'nin anakaraya yakınlığı, Çin'in deniz gücü projeksiyonu için doğal bir alan oluşturuyor. Çin, nükleer denizaltı filosunu genişleterek ve ikinci vuruş nükleer yeteneği geliştirerek bölgedeki varlığını derinleştiriyor. Bölgeye hakim olmak, Çin'e dünyanın en işlek deniz yollarından birinin kontrolünü veriyor - Japonya ve Kore'yi herhangi bir abluka karşısında savunmasız bırakıyor - ancak aynı zamanda Pekin'in Çin'i Pasifik'in en büyük gücü haline getirme hedefini daha da ilerletmesini sağlıyor.Ancak Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki jeopolitik manevralarını etkileyen daha acil ekonomik hususlar da var; bunlar arasında küresel emtia ticaretindeki artan payı ve ekonomik genişlemeyi sürdürmek için doğal kaynakları güvence altına alma gerekliliği yer alıyor. Enerji güvenliği, Çin'in temel ulusal önceliklerinden biridir ve bu da Güney Çin Denizi'ni iki gelişme ışığında önemli kılıyor: Orta Doğu'daki istikrarsızlığın kısmen bir sonucu olarak enerji piyasalarındaki artan oynaklık ve Çin'in açık deniz sondajı ve aşağı akış teknolojik yeteneklerinin hızla gelişmesi. Güney Çin Denizi potansiyel olarak dünyanın en zengin hidrokarbon rezervlerinden birine ev sahipliği yapıyor ve Çin, bölgedeki hak iddialarını giderek enerji güvenliği gündeminin bir parçası olarak görüyor. İç politika da rol oynuyor; Çinli yetkililer, Çin'in hızla büyüyen, eğitimli, genç ve orta sınıf nüfusunun artan milliyetçi duygularından yararlanmayı düşünüyor. Sonuçta, Çin'in tüm bölgeye yönelik tarihi iddiası Çin ulusal bilincine yerleşmiş durumda.Sorunun AnatomisiGüney Çin Denizi bilmecesi, çelişkili hukuki yorumlar ve görünüşte uzlaşmaz siyasi çıkarların kesiştiği bir noktadır. Hukuki cephede, yerel hukuk rejimleri ile mevcut uluslararası hukuk arasında bir uyumsuzluk vardır. Filipinler gibi ülkeler iç hukuklarını uluslararası sözleşmelerle uyumlu hale getirmeye çalışmış olsa da, Çin, dış toprak iddialarını anayasal çerçevesine yerleştirme girişimleriyle tanınmaktadır.Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMGK), bölgedeki sorunların çözümü için bir kılavuz olabilir. Ancak Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri, sözleşmenin bazı hükümlerine ilişkin farklı yorumlar benimsemiştir. Güney Çin Denizi'ndeki kayalıkların ve atollerin niteliğini ve bunların işgal eden taraf için ilgili yargısal sonuçlarını açıklığa kavuşturmayı amaçlayan "adalar rejimi" ile ilgili bölümler konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır.2002 yılında Çin ve ASEAN üyeleri, Güney Çin Denizi'ndeki çatışan iddiaların bölgesel ve uluslararası ilkeler doğrultusunda barışçıl, çok taraflı ve kurala dayalı olarak çözülmesini vurgulayan Davranış Bildirgesi'ni (DOC) imzaladı. Ancak bağlayıcı olmayan bu bildirge, uygulanmasının izlenmesi ve uygulanması için herhangi bir mekanizma içermiyor. Filipinler, Vietnam ve Çin tarafından imzalanan 2005 Ortak Deniz Sismik Girişimi (JMSU), konuyu potansiyel bir işbirliği kaynağına dönüştürme konusunda yeni bir girişimdi. Ancak Çin, sürdürülebilir ve geniş kapsamlı arama planlarını gerçekten hayata geçirebilecek tek taraftır. Ayrıca, Çin'in gizlilik ve şüpheli hükümlerle dolu bu anlaşmayı, iddialarını anlaşmanın kapsamının çok ötesindeki diğer hidrokarbon açısından zengin bölgelere genişletmek için bir sıçrama tahtası olarak kullandığı söyleniyor.Açık ve tanımlanmış yasal rejimlerin yokluğuyla belirginleşen yarı yasal bir boşluk olduğunda, siyasi güçler devreye girer. Bir yandan Güneydoğu Asya ülkeleri, özellikle Filipinler, Güney Çin Denizi'nin yalnızca bazı bölümlerinin çelişkili toprak iddialarına konu olduğunu savunurken, Pekin ise dokuz çizgili hattın tamamını kendi toprağı olarak iddia etmektedir. Bu büyük bir sorundur, çünkü Çin'in halihazırda Filipinler'in yetki alanında bulunan bölgeleri de kendi toprağı olarak ilan etmesine olanak tanır.Bölgesel Karşılıklı Bağımlılık ve Güç DengesiBirçok analist Çin'in Güneydoğu Asya'daki dış politikasını ikili veya çok taraflı olarak anlama eğiliminde olsa da, gerçekte Çin sofistike bir ikili-çok taraflı yaklaşım kullanmaktadır. Bu doktrine göre, Çin çok taraflılığı cazibe saldırısı stratejisinin bir bileşeni olarak kullanırken, aynı zamanda çıkarlarını güçlendirmek, hatta dayatmak için ikili ilişkilerden de yararlanmaktadır. Çin'in muazzam ekonomik gücü, yatırım yeteneği ve özellikle Güneydoğu Asya'daki Çin topluluklarıyla olan geniş sosyo-politik bağlantı ağı göz önüne alındığında, daha küçük komşularını etkilemede ve manevra alanlarını kısıtlamada oldukça becerikli davranmıştır.Yirmi yıllık bir cazibe saldırısı ve hızlı ekonomik büyüme, Çin'in Güneydoğu Asya ülkeleri arasında, özellikle yatırım ve ekonomi alanında varlığını derinleştirmesine olanak sağladı. Dünyanın ikinci büyük -yakında en büyük- ekonomisi olarak Çin, Myanmar ve Endonezya'dan Filipinler ve Malezya'ya kadar bölgedeki birçok kaynak ihraç eden ülke için önemli bir pazar konumunda. Dahası, Çin'in sözde Pekin Mutabakatı, onu imtiyazlı krediler, ucuz ve uygun fiyatlı teknoloji ve elverişli yatırım fırsatlarının önemli bir kaynağı haline getirdi. Çin'in büyüyen orta sınıfı da bölgesel turizm endüstrisi için büyük bir nimet haline geliyor.Çin'in demiryollarından otoyollara kadar stratejik altyapı geliştirme projelerine dahil olmasıyla birlikte, Pekin güney komşularının ulusal kalkınmasında merkezi bir konuma geldi. Ekonomik etkisinin farkında olan Çin, siyasi gündemini ilerletme konusunda daha da özgüvenli hale geldi.Endüstriyel dikey entegrasyondan bölge içi tamamlayıcı ticarete kadar artan bölgesel karşılıklı bağımlılığa rağmen, Çin komşuları üzerinde muazzam bir etkiye sahip. Bu nedenle, Filipinler Cumhurbaşkanı'nın Çin'e yaptığı son ziyaretin 60 milyar dolarlık Çin yatırımı için yüksek profilli bir girişimle sonuçlanması şaşırtıcı değil. Ekonomik kaygıların önceliği, Çin'in bölgenin jeopolitik yapısını şekillendirmesine olanak tanıyor.ASEAN UnsuruDoğu Asya standartlarına göre ASEAN, ekonomik entegrasyonu ve güvenlik işbirliğini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış oldukça gelişmiş bir kurumsal yapıdır. Bununla birlikte, çatışma çözümü/yönetiminden ziyade güven artırıcı ve önleyici diplomasiye odaklanan, daha çok yumuşak bir kurumdur. ASEAN ya tartışmalı konuları tamamen görmezden gelir (müdahale etmeme ruhuyla) ya da gerekli yaptırım mekanizmalarını geliştirmekte başarısız olur. Çözülemeyen sorunlarda hem yaptırım gücünden hem de kararlılıktan yoksun olmasına rağmen, kurumun kendisi de iç bölünmelerle boğuşmaktadır.Örneğin, Güney Çin Denizi meselesinde üyeler farklı pozisyonlar aldılar. Laos, Kamboçya ve Myanmar Çin'e daha sempatik bir tutum sergilerken; Malezya ve Endonezya Washington'un müdahalesine karşı uyarıda bulundu; Tayland ve Singapur daha tarafsız bir duruş sergiledi; Vietnam ve Filipinler ise güç dengesi hususlarını göz önünde bulundurarak ABD'nin bu konuda daha kararlı bir politika izlemesini istedi. ASEAN ekonomik entegrasyon ve ticaret kolaylaştırma alanında önemli başarılar göstermiş olabilir, ancak zorlu güvenlik sorunları temel zayıflıklarını ortaya koymaya devam ediyor.Bu gerçekler, Çin'in diplomatik dansını oldukça kolay bir şekilde yürütmesine olanak sağladı. 2011 ASEAN Bölgesel Forumu'nda bölgesel liderler, daha resmi ve bağlayıcı bir bölgesel davranış kuralları kılavuzu kabul ettiler. Gerçekte ise sahada hiçbir şey değişmedi. Bu arada Çin, sözde kılavuzların hazırlanmasını ve kabulünü kolaylaştırarak daha sorumlu bir imaj sergilemeyi başardı. Görünüşte, söz konusu büyük ekonomik çıkarlar göz önüne alındığında, daha sakin bir yaklaşım hakim olmuş gibi görünüyor.Ancak Güney Çin Denizi sorunu, bazı Güneydoğu Asya ülkelerinin ABD'li ortaklarını olaya dahil olmaya ikna etmesiyle yeni bir askeri yığılma turunu tetikleyebilir. ASEAN'ın çok taraflı kurumsal mekanizmalarını güçlendirmesi ve büyük güçler arasında bir çatışmayı önlemek için Washington'ın bu çatışmanın dışında kalmasını sağlaması gerekiyor.ABD FaktörüABD-Çin ilişkilerinin dinamikleri, küresel yönetişimin gelecekteki modellerini büyük ölçüde şekillendirecektir. Başkan Obama, Pekin'i ilgilendiren hassas konuları çok dikkatli ele almalıdır, çünkü herhangi bir yanlış adım uluslararası sistemde şok dalgaları yaratabilir. Washington, halihazırda bir dizi önemli konuda Çin'e bağımlıdır: İran nükleer programı ve Kuzey Kore gibi büyük güvenlik sorunlarının çözümü; ABD borcu ve finansal istikrar; ve kriz sonrası küresel ekonomik düzenin temellerinin atılması. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri, iki önemli bölgesel konuda çok agresif bir yaklaşım sergileyemez: Çin-Tayvan ilişkileri ve Güney Çin Denizi çatışması. Çinliler zaten bu konuları temel çıkarları olarak görüyor ve ABD'nin doğrudan müdahalesine karşı kırmızı çizgiler çiziyorlar.Pekin ne akıl dışı ne de pervasızdır. Washington, Pekin'in kendine özgü ihtiyaçlarını ve zorluklarını anlamalı ve daha incelikli bir politika benimsemelidir. Sonuç olarak, Çin mevcut uluslararası düzende yükselirken istikrar aramaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın bir sonraki önde gelen gücüyle çatışma kehanetinin gerçekleşmesinden kaçınmalıdır. Washington, kartlarını doğru oynarsa, Çin ile çatışmadan kaçınabilir ve Çin'i yeni jeopolitik gerçekleri yansıtan gelişen ve istikrarlı bir uluslararası sisteme daha fazla entegre edebilir.John Ikenberry, Liberal Dünya Düzeninin Geleceği adlı eserinde , mevcut uluslararası liberal düzenin, büyük güçler arasındaki çatışma ve hegemonik savaşlar yerine, nihayetinde uyum ve işbirliğini teşvik eden sağlam bir getiri yapısı sağladığını analiz ediyor. Getiriler açısından bakıldığında, liberal uluslararası düzen, özellikle büyük güçler arasında ticareti, işbirliğini ve çatışma çözümünü kolaylaştırmak için nispeten istikrarlı, öngörülebilir ve şeffaf kurumsal mekanizmalar sunmaktadır. Mevcut düzene karşı çıkmanın veya doğrudan meydan okumanın maliyeti ise çok yüksektir: izolasyon, hem yükselen hem de yerleşik güçlerden gelen tepki, ticaretin aksaması ve statükoyu koruyan güçlerin ittifakıyla askeri çatışma.Ancak Çin, muazzam büyüklüğü ve büyüme hızıyla öne çıkıyor. Çin uzmanı Joshua C. Ramo, “Çin Hakkında Nasıl Düşünmeli” adlı eserinde, “Çin elbette hırslı, ancak henüz cesur davranacak kadar güvenli değil” diyor. Ramo'ya göre, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in “birbirlerinin karşılıklı ihtiyaçlarına hizmet etmek için birlikte evrimleşmeleri” gerekiyor. Çin'in hızlı yükselişi, yerleşik güçler arasında önemli bir endişe yaratıyor.Ancak Çin'in kolay büyüme dönemi sona ermek üzere olabilir. Morgan Stanley'de çalışan ekonomist Ruchir Sharma, "Çin Sonrası Dünya" adlı kitabında, Çin'in, Japonya ve diğer eskiden hızla büyüyen ekonomiler gibi, daha mütevazı büyüme oranlarının görüleceği bir "ekonomik olgunluk" aşamasına girdiğini savunuyor. Daha normal bir yükselen ekonomik dev olarak Çin, temel amacı istikrar ve istikrarlı büyüme olan daha olgun ve sorumlu bir güç haline gelebilir. Yine de, yükselen güçlerin kendi bölgesel meselelerinde daha fazla iddialılık göstermesini beklemek doğaldır.Güney Çin Denizi çıkmazı, ASEAN'ın temellerini güçlendirmeye ve dünyanın en güçlü ülkeleri olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında daha sorumlu ve istikrarlı bir ilişkiyi teşvik etmeye yardımcı olursa, beklenmedik bir nimet olabilir.Kaynak : Richard Heydarian | intpolicydigest.org