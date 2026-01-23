Kategori: Dünya | 0 Yorum | 23 Ocak 2026 04:10:36

Bu kriz birdenbire ortaya çıkmadı. Marshall Planı ile yeniden inşa edilen ve NATO şemsiyesi altında korunan Avrupa'nın, sert güvenlik konusunun Amerika'nın alanı olduğu fikrini yavaş yavaş içselleştirdiği uzun bir tarihsel sürecin doruk noktasıdır. AB, düzenleyici bir süper güç, bir ticaret müzakerecisi ve bir iklim lideri haline geldi, ancak asla stratejik bir aktör olmadı. Grönland olayı, zaten var olan bir gerçeği ortaya koydu: Avrupa, kendi geleceğini doğrudan etkileyen krizlerde bir seyirci haline geldi.











Vikramaditya Shrivastava

Vikramaditya Shrivastava, Hindistan'daki OP Jindal Global Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler, Güvenlik ve Strateji alanında yüksek lisans derecesine sahip bir jeopolitik analisttir. Savunma stratejisi, stratejik caydırıcılık ve jeopolitik risk konularına disiplinlerarası bir bakış açısı getiriyor ve özellikle tarih ile stratejinin kesiştiği yerlere ilgi duyuyor.



On yıllardır Avrupa, çok taraflılık, uluslararası hukuk ve ilkeli diplomasi alanlarında küresel bir şampiyon olmakla övünmüştür. Ancak Grönland krizi daha derin ve rahatsız edici bir gerçeği ortaya çıkardı: Avrupa Birliği güvenlik düşüncesini o kadar uzun süre dışarıya devretti ki artık jeopolitik bir güç olarak nasıl hareket edeceğini hatırlamıyor. Brüksel'deki şok, sadece Amerika'nın Arktik'teki iddialı tutumuyla ilgili değil. Bu, Avrupa'nın kendine ait stratejik bir sözlüğe sahip olmadığı ve 1945'ten beri de sahip olmadığı gerçeğinin farkına varılmasıyla ilgili.Ticarette Kendine Güvenen, Güvenlik Konusunda Çekingen Bir KıtaAvrupa'nın ekonomik iddialılığı ile stratejik çekingenliği arasındaki zıtlık hiç bu kadar keskin olmamıştı. Son yıllarda AB, yeniden canlandırılan Mercosur anlaşmasından şu anda yapım aşamasında olan Hindistan-AB Serbest Ticaret Anlaşması'na kadar önemli ticaret anlaşmalarını güvence altına almak için alışılmadık bir hızla hareket etti. Foreign Policy'nin Mercosur anlaşması analizinde belirttiği gibi , Brüksel, güvenlik konularındaki felç durumunun tam tersine, ticaret diplomasisinde olağanüstü bir çeviklik ve özgüven sergiledi.Avrupa, gümrük tarifeleri, standartlar ve pazar erişimi söz konusu olduğunda büyük bir gayretle müzakere eder. Tek sesle konuşur. Çıkarlarını savunur. Güç gösterisinde bulunur.Ancak konu Rusya, Kuzey Kutbu, NATO veya transatlantik ittifakın geleceği gibi somut güvenlik meselelerine kaydığında, Avrupa temkinli davranmaya, uzlaşma arayışına ve boyun eğmeye başlıyor. Grönland krizi ise bu dengesizliği görmezden gelmeyi imkansız hale getirdi.Avrupa'nın ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine verdiği sessiz tepki, Amerikan tercihlerinin baskın olduğu anlarda stratejik sesinin zayıfladığının erken bir uyarısı olmalıydı.Avrupa'nın Stratejik Bağımlılığı: Güvenlik Düşüncesini Dışarıya Devreden Bir KıtaAz sayıda analist, Avrupa'nın içinde bulunduğu çıkmazı Kishore Mahbubani kadar keskin bir şekilde yakalamıştır. Foreign Policy dergisinde Avrupa'nın jeopolitik önemsizliği üzerine yazdığı makalesinde , kıtanın "çok uzun zamandır Washington'ı kölece takip ettiğini" ve kendi güvenliği hakkında bağımsız düşünme yeteneğini kaybettiğini savunuyor. Avrupa'nın "akıl almaz" bir duruma hazırlanması gerektiğini, yani artık Avrupa'nın savunmasını stratejik bir öncelik olarak görmeyen bir Amerika Birleşik Devletleri'ne hazırlanması gerektiğini belirtiyor.Bir ay sonra yayımlanan ikinci yazısı ise daha da ileri gidiyor. Ona göre, Avrupa liderleri Amerikan korumasına psikolojik olarak bağımlı hale geldiler. İttifakları stratejik araçlar yerine kutsal nesneler olarak görüyorlar. Jeopolitik önemsizleşmekten çok Washington'ı kızdırmaktan korkuyorlar. Ve büyük güçlerle kendi şartlarında nasıl müzakere edeceklerini unuttular.Bu bağımlılık, Rusya-Ukrayna krizi sırasında tüm açıklığıyla ortaya çıktı. Rusya, Avrupa'nın en büyük komşusu. Çatışma, Avrupa'nın güvenlik sorunu. AB, Moskova ile doğrudan müzakere edebilecek ekonomik ağırlığa, diplomatik mekanizmaya ve kurumsal kapasiteye sahip. Ancak kriz tırmandığında, Avrupa sanki dışarıdan bir yetişkinin müdahalesine ihtiyaç duyuyormuş gibi davrandı. Washington devreye girdi. Brüksel geri çekildi.Bu, yetenek eksikliği değildi. Bu, hayal gücü eksikliğiydi. Avrupa artık kendini jeopolitik bir aktör olarak değil, yalnızca jeopolitik bir paydaş olarak görüyor. Tepki veriyor. Yönetiyor. Düzenliyor. Ama şekillendirmiyor.Bu bağımlılığı daha da çarpıcı kılan şey, Avrupa kamuoyunun AB'nin bağımsız hareket etmesini giderek daha fazla beklemesine rağmen, liderlerinin psikolojik olarak Washington'a bağlı kalmasıdır.Grönland krizi, bu zihniyetin son hatırlatıcısıdır. Avrupa, Amerikan tek taraflılığından şok olmuyor; şok oluyor çünkü asla böyle bir karşılık vermek zorunda kalacağını hayal etmemişti. Stratejik zekasını on yıllardır dışarıya devreden bir kıta, başkalarının kendi adına karar vermesine şaşırmamalıdır.Grönland: Avrupa'nın Beklemesi Gereken Bir KrizEğer Avrupa'nın bir uyanış çağrısına ihtiyacı varsa, Münih Güvenlik Konferansı bu olmalıydı. Washington'dan gelen mesaj açık ve netti: Avrupa Amerikan korumasının devamını istiyorsa, daha fazla harcama yapmalı, daha fazla uyum sağlamalı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne daha derin bir bağımlılık göstermeliydi. Trump yönetiminin baskısı altında birçok Avrupa hükümeti, NATO'nun GSYİH hedeflerini karşılamak için savunma harcamalarını isteksizce artırmayı kabul etti. Ancak bu uyum stratejik etkiye dönüşmedi. Sadece dengesizliği pekiştirdi.Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri Grönland'a olan ilgisini "güvenlik" meselesi olarak çerçevelendirirken, NATO'nun geleceği giderek daha belirsiz görünüyor. Washington, ittifakın önceliklerini tek taraflı olarak yeniden tanımlayabilir, Avrupalı ortaklarını devre dışı bırakabilir ve Arktik'te toprak hırslarını sürdürebilirse, o zaman soru artık NATO'nun gergin olup olmadığı değil, Avrupa'nın NATO içinde herhangi bir söz hakkına sahip olup olmadığıdır.Bunu daha da çarpıcı kılan şey, Avrupalı liderlerin kıtanın kendi güvenlik mimarisi konusunda Rusya ile doğrudan ve esaslı bir müzakere yapmamış olmalarıdır. Avrupa, ne kadar zor olursa olsun, Moskova ile bir komşu olarak ilişki kurmak yerine, kendisini iki büyük güç arasında bir aracı konumuna yerleştirmiştir: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Bu duruş stratejik değil, boyun eğicidir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip 450 milyonluk bir kıta, Amerikan gözetimi olmadan kendi komşusuyla konuşamıyormuş gibi davranıyor.Ukrayna tartışmasında absürtlük daha da belirginleşiyor. Washington'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılıp katılmayacağına karar vereceği fikri (ki bu siyasi, ekonomik ve kültürel bloğa Amerika Birleşik Devletleri üye değil), Avrupa'nın bağımlılığının derinliğini ortaya koyuyor. Eğer Avrupa kendi komşularının geleceğini belirleyemiyorsa, kriz Grönland'da değil, Avrupa'nın kendisini jeopolitik bir aktör olarak hayal edememesinde yatıyor.Martens Merkezi'nin Venezuela hakkındaki değerlendirmesinde belirttiği gibi , Avrupa'nın tereddüdü anlık bir hata değil, yapısal bir refleksti; kendi çıkarlarından ziyade Amerikan tercihlerine öncelik vermeye şartlanmış bir dış politika sisteminin davranışıydı.Bir Hesaplaşma AnıAvrupa şimdi bir seçimle karşı karşıya. Ya Amerikan korumasına güvenmeye devam edip, Washington'ın çıkarlarının her zaman kendi çıkarlarıyla örtüşeceğini umacak; ya da 1945'ten sonra terk ettiği stratejik özerkliğini yeniden kazanacak.Bu, savunma harcamalarından veya kurumsal reformlardan daha fazlasını gerektirecektir. Psikolojik bir değişim gerektirecektir; rahatsız edici gerçeklerle yüzleşme, zorlu komşularla müzakere etme ve sesi Washington'la çelişse bile kendi sesini duyurma isteği gerektirecektir.Grönland krizi sadece jeopolitik bir meydan okuma değil, aynı zamanda Avrupa'nın kimliğinin de bir sınavıdır.Bu nedenle şu soru kaçınılmaz hale geliyor: Amerika Birleşik Devletleri Grönland'da da harekete geçtiğinde, Avrupa Birliği tıpkı Venezuela'da olduğu gibi stratejik sessizliğini bir kez daha koruyacak mı, yoksa nihayet kendi ayakları üzerinde duracak cesareti bulacak mı?Avrupa bu anı izole bir olay olarak ele alamaz. Amerikan gücünün her zaman istikrarlı bir güç olarak hareket edeceği veya Grönland'da duracağı varsayımı artık garantili değil. Güvenlik artık Avrupa'nın koruma için ödeme yaptığı ve Washington'ın şartları belirlediği bir alışveriş anlaşması olarak anlaşılamaz. AB kendi geleceğini şekillendirme konusunda ciddiyse, stratejik özerkliğin bir slogan değil, bir zorunluluk olduğunu ve hareketsizliğin maliyetinin, şekillendirmek yerine izlemeyi seçtiği her krizle birlikte daha da ağırlaşacağını kabul ederek başlamalıdır.