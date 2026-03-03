Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 03 Mart 2026 12:18:50

İran'ın Irak, Suriye ve Levant üzerinden güç yansıtma yeteneği zayıflarken, Türkiye coğrafi konumu, askeri varlığı ve NATO üyeliğiyle, Levant, Kafkasya, Karadeniz, Basra Körfezi ve Kuzey Afrika gibi birçok bölgeye komşu en yetenekli Arap olmayan Müslüman güç haline geliyor. Son yirmi yıldır Türk dış politikası, bölgesel çalkantıları rakip kutuplarla pazarlık gücüne dönüştürmeyi sürekli olarak hedeflemiştir. Mevcut durum da bir istisna değildir.











Pire Üniversitesi'nde Strateji alanında Profesör Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı.

Athanasios G. Platias

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar, Tahran'ın çok ötesine uzanan şekillerde bölgesel dengeyi değiştirdi. Acil tartışmalar tırmanma, misilleme, rejimin hayatta kalması ve İran'ın nükleer programının geleceği etrafında dönüyor. Ancak ikinci dereceden etkiler de aynı derecede önemli olabilir. Bölgesel güçler arasında Türkiye'nin stratejik ağırlığı önemli ölçüde artabilir. Bölgesel güç projeksiyonunun bir kutbu zayıfladığında, geriye kalan yetenekli aktörlerin değeri artar.Ankara'nın diplomasisi, eski Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından "stratejik derinlik" etiketi altında teorize edilmiş ve kişisel kopuşa rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından o zamandan beri uygulamaya konulmuş, kasıtlı olarak çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Farklı kitlelere Türkiye'nin farklı versiyonlarını sunmaktadır. Washington için, İncirlik'te demirlemiş, Karadeniz'deki Montreux Sözleşmesi'nden yararlanan ve terörle mücadele çerçevelerine entegre edilmiş vazgeçilmez bir NATO platformudur. Avrupa için, kıtanın dışsallaştırılmış sınır yönetiminin yapısal olarak merkezinde yer alan göç tamponu olmaya devam etmektedir. Rusya için bir enerji koridoru ve pragmatik bir muhataptır. Çin için, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor'un batıdaki dayanağı olarak pazarlanmaktadır. Ve Körfez monarşilerine, savunma işbirliği ve yatırım ortaklıkları sunarken siyasi İslam'ı yönetebileceğinin sinyalini vermektedir. Bu esneklik, Türk devlet yönetiminin işleyiş doktrinidir.İran, kırk yıl boyunca kendisini İsrail'e, Amerikan üstünlüğüne ve Batı yanlısı Arap rejimlerine karşı "direnişin" merkez üssü olarak konumlandırdı. Saldırılar bu anlatıyı silmedi, ancak kurumsal dayanağını sarstı. Orta Doğu'da anlatılar nadiren kaybolur; yer değiştirirler. Şimdi asıl mesele, İran sonrası dönemi kimin şekillendireceğidir.Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır "Müslüman sokak" olarak adlandırılan kesime hitap etmeye çalışıyor. Dini diplomasi, medya ağları ve Müslüman Kardeşler gibi hareketlerle olan ideolojik yakınlıklar aracılığıyla Ankara, Sünni dünyanın bazı bölgelerinde geniş bir iletişim mimarisi kurdu. Bu, hem neo-Osmanlı nostaljisini hem de gerçekçi statü maksimizasyonunu yansıtıyor. Kriz dönemlerinde ahlaki duruş siyasi bir varlık haline geliyor. Türkiye NATO'ya bağlı ve Batı pazarlarına ekonomik olarak bağımlı kalırken bile, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin ve İran'a yönelik saldırılarının kınanması bölgesel olarak yankı buluyor.Bu ikilik, çağdaş Türk stratejisini tanımlıyor. Ankara, İsrail'in eylemlerini onurlu bir dille kınarken, Washington ve Avrupa başkentleriyle de sessizce işleyen ilişkilerini sürdürebiliyor. 28 Şubat'tan sonra bu denge daha da değerli hale geliyor. Türkiye'nin İran'ın zayıflamasını kutlamasına gerek yok; sadece istikrarsızlığı bir kaldıraç haline getirmesi yeterli.Ancak Erdoğan, dış fırsatların yanı sıra önemli iç baskılarla da boğuşuyor. Ekonomik kırılganlık ve Gazze'ye ve direniş anlatısına güçlü sempati duyan seçmen kitlesi, manevra alanını şekillendiriyor. Dış politika pozisyonu ise iç politikadan etkileniyor. Türk dış politikasında stratejik hesaplama ile siyasi performans arasındaki çizgi kasıtlı olarak bulanıklaştırılmış durumda.İran'ın zayıflaması sadece Türkiye'nin Batı karşısındaki konumunu yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda İsrail ile yapısal rekabeti de keskinleştiriyor. Bu durum Suriye'de en açık şekilde görülüyor. Beşar Esad'ın düşüşünden bu yana Ankara, Suriye'nin kuzeyindeki geniş bölgelerde nüfuzunu pekiştirdi, yerel otoritelerle ilişki kurdu ve İdlib'de binlerce asker ve ona bağlı birlikler de dahil olmak üzere kalıcı bir askeri varlık sürdürdü. Bu arada İsrail, hareket özgürlüğünü korumak ve kuzey sınırlarına yakın bölgelerde düşmanca birleşmeyi önlemek için operasyonlarını yoğunlaştırdı. Birbirine güvenmeyen ancak doğrudan çatışmadan kaçınmaya çalışan iki devlet arasında hassas bir çatışma önleme mekanizması ortaya çıktı.Kudüs, İran etkisinin aşınmasını memnuniyetle karşılayabilir, ancak ağırlıklı olarak kendine güvenen ve aktif bir Ankara tarafından şekillendirilen bir Levant'ı kabul etmesi olası değildir. İsrail stratejik kuruluşu, Levant'tan Kuzey Afrika'ya ve Körfez'e uzanan genişleyen Türk etkisini giderek kuşatma çağrışımı yapan terimlerle çerçevelendiriyor. Gazze savaşı, bu ilişkiyi söylemin ötesine geçen şekillerde yapısal olarak düşmanca hale getirdi. Türkiye, işgal altındaki Kıbrıs'ta askeri varlığını, Katar'da bir üssünü ve Somali ile Libya'da önemli bir askeri varlığını sürdürüyor. "Mavi Vatan" doktrini, Doğu Akdeniz'de denizcilik iddialarını ortaya koyarak, İsrail'in Avrupa'ya stratejik can damarları olarak gördüğü enerji ve bağlantı projelerini karmaşıklaştırıyor. Doğrudan düşmanlık olmasa bile, coğrafya tek başına sürtüşme yaratıyor. Bu nedenle rekabet yapısal, söylemsel değil.Levant'ın ötesinde, etkiler Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Ankara yıllardır Türk Devletleri Örgütü, eğitim ağları ve savunma sanayi iş birliği yoluyla Türk cumhuriyetleri arasında kültürel, dilsel ve kurumsal bağlar geliştiriyor. Azerbaycan bu mimarinin kilit noktası: 2020 ve 2023 Karabağ zaferlerinden sonra Bakü'nün stratejik konumu, Ankara ile yakın ilişkisi ve Hazar Denizi'ndeki kilit geçiş noktası rolü, Türkiye'nin Orta Asya'daki etkisinin Azerbaycan coğrafyasından geçtiği anlamına geliyor. İran'ın, topraklarını bypass edecek bir Türk-Azerbaycan kara köprüsünden korkarak açıkça karşı çıktığı Zangezur koridoru anlaşmazlığı, artık başlıca rakiplerinden birini kaybetmiş durumda. Yaptırımlar ve istikrarsızlık İran'ın koridor işlevini kısıtlarsa, Ankara'nın Türk coğrafyasındaki kümülatif yatırımları göreceli olarak önem kazanır. Orta Asya'yı Kafkaslar ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor, alternatif kıtasal ve deniz yollarının aksaması durumunda daha cazip hale geliyor. Bu, dramatik bir yeniden yapılanma değil, karşılaştırmalı avantajda kademeli bir değişimdir.Nükleer boyut, karmaşıklığı daha da artırıyor ve belki de en önemli sonucu doğuracak unsur olabilir. Saldırıların belirtilen amacı, İran'ın nükleer yeteneklerini zayıflatmaktı. Önemli hasar verilmiş olsa bile, stratejik sonuç belirsizliğin artmasıdır. Daha derine inen veya zayıflamış denetim rejimleri altında yeniden inşa edilen bir program, tehlikeyi azaltmak yerine belirsizliği artırır. Türkiye için nükleer asimetri, özellikle İsrail'in açıklanmamış ancak iyi bilinen yetenekleriyle ilgili olarak uzun zamandır hassas bir konu olmuştur. Suudi boyutu bunu daha da karmaşıklaştırıyor: Riyad, İran nükleer silah edinirse kendisinin de edinmeye çalışacağını açıkça belirtti. Saldırılar İran programını sekteye uğratmış olabilir; ancak tüm bölgeyi yönlendiren yayılma mantığını çözmemiştir. Türkiye'nin silahlanmaya acele etmesi olası değildir. Ancak sivil nükleer kapasitesini genişletebilir, füze geliştirme çalışmalarını derinleştirebilir, nükleer silahlı Pakistan ile işbirliğini yoğunlaştırabilir ve sessizce teknolojik seçenekler geliştirebilir. Saldırılar, Ankara'daki riskten korunma mantığını güçlendiriyor. Ayrıca, paradoksal olarak, kontrol altına almayı amaçladıkları yayılma baskılarını hızlandırabilirler.Rusya değişkeni, duruma bir katman daha ekliyor. Saldırılar, Astana süreci boyunca Suriye diplomasisini yöneten Rusya-Türkiye-İran üçgenini temelden değiştiriyor. Ukrayna'da yıllarca süren yıpratma savaşının ardından Rusya'nın zayıflayan konumu, İran'ın da gerilemesiyle birleşince, Türkiye bu diplomatik formatta tek işlevsel arabulucu olarak kalıyor. Bu, Ankara'nın Suriye'nin çok ötesine uzanan diplomatik ağırlığının önemli ölçüde artmasını temsil ediyor.Ancak fırsat, riskten ayrı düşünülemez. Zayıflayan bir İran, Türkiye'nin doğu sınırında mülteci akışları, yasadışı şebekeler ve milislerin parçalanması gibi sorunlara yol açabilir. Kürt dinamikleri, İran, Irak ve Suriye genelinde Ankara için doğrudan güvenlik sorunları yaratacak şekilde keskinleşebilir. Yaptırımların uygulanması sıkılaşabilir ve Türkiye'nin Batılı ortaklarıyla olan aracı ekonomik rolünü, tam da onların iyi niyetine ihtiyaç duyduğu bir dönemde bir yükümlülüğe dönüştürebilir. Bu arada, daha yüksek bölgesel risk primleri, zaten kırılgan olan ekonomiyi daha da zorlayacaktır. Bu nedenle Ankara, ince bir çizgide ilerliyor. En uygun senaryosu İran'ın çöküşü değil, sistemik istikrarsızlığı tetiklemeksizin Türkiye'nin stratejik değerini artıracak kontrollü bir bozulmadır. Düzensizliği miras almadan vazgeçilmezliğini paraya çevirmelidir.Son ve belirleyici değişken ise Washington'ın kendi tutumudur. Trump yönetimi, Türkiye'ye aynı anda birçok cephede ihtiyaç duyuyor. Bu bağımlılık, Washington'ın Ankara'yı taraf seçmeye ne kadar zorlayabileceğini sınırlıyor. Bu nedenle, Türkiye'nin stratejik özerkliği şimdilik Amerika Birleşik Devletleri tarafından hoş görülüyor. Bu anlayış, Erdoğan'ın hesaplamalarının temelini oluşturuyor.Çalkantılı anlarda kazananları ve kaybedenleri belirlemek cazip gelebilir. İran'ın zayıflamasından İsrail ve Türkiye'nin kazançlı çıktığı görülüyor. Ancak jeopolitikteki avantaj nadiren mutlak veya kalıcıdır. Şubat ayındaki saldırılar Türkiye'yi bölgesel hegemon olarak taçlandırmadı. Bununla birlikte, Ankara'nın ortaya çıkan düzende merkezi bir rol oynayacağını netleştirdi: bölgesel güvenlik mimarisinde, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan koridor politikalarında, Avrupa için mülteci yönetiminde, Müslüman kamuoyunun şekillenmesinde ve giderek Washington ile daha istikrarsız bir Orta Doğu arasında vazgeçilmez bir arabulucu olarak. Türkiye'nin nüfuzu arttı. Aynı zamanda maruz kaldığı risk de arttı. Hata payı göründüğünden daha dar.