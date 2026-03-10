Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 10 Mart 2026 14:54:06

Sosyal medyada takım üyelerinin belgeleri imzalarken gülümsediği fotoğrafları paylaşan Burke, beş kadının "Avustralya'da yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadığını" kaydetti.









Avustralya, Trump'ın "ülkelerine dönerlerse öldürülecekler" dediği İranlı beş kadın futbolcuya sığınma hakkı tanıdı. Sporcular, savaştan önce bir turnuva için Avustralya'ya gelmişti. Avustralya, İran savaşı başladığı esnada bir turnuva için ülkede olan İran kadın futbol takımının beş üyesine sığınma hakkı verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Tony Burke yaptığı açıklamada, futbolcularla görüştüğünü ve insani vize işlemlerinin tamamlandığını söyledi.Salı sabah erken saatlerde polisin, sığınma başvurusu yapmalarının ardından sporcuları Avustralya'nın Gold Coast kentindeki otellerinden alarak "güvenli bir yere götürdüğü" belirtildi.Takım üyeleri kamuoyu önünde sığınma talebinde bulunmak istediklerine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.Trump "İran'a geri göndermeyin" çağrısında bulunmuştuAvustralya'nın sığınma kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü Washington'da Avustralya'ya takımda "isteyen herkese sığınma hakkı vermesi" çağrısında bulunmasının ardından geldi. Trump aynı günün erken saatlerinde sosyal medyada Avustralya'yı sert biçimde eleştirmiş, ülkenin takımı "İran'a geri göndererek korkunç bir hata yaptığını" söylemiş ve orada "büyük olasılıkla öldürüleceklerini" iddia etmişti. Trump ayrıca "Eğer siz almazsanız ABD onları kabul eder" ifadelerini kullanmıştı.Bu açıklamadan yaklaşık iki saat sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i överek "Bununla ilgileniyor! Beş kişi zaten güvence altına alındı, diğerleri de yolda" diye yazdı.İran Futbol Federasyonu ise Trump'ın açıklamalarını "asılsız ve hukuka aykırı" diye niteledi.İran devlet televizyonu, ülkenin futbol federasyonunun Trump'ın futbola "doğrudan siyasi müdahalesi" olarak nitelendirdiği açıklamalarının uluslararası futbol kuruluşlarınca incelenmesi talebinde bulunduğunu aktardı. Federasyonun, bu tür ifadelerin Haziran ayında Kuzey Amerika'da başlayacak 2026 Dünya Kupasını da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Reza Aref de ayrı bir açıklamada, "İran'ın evlatlarını kollarını açarak karşıladığını ve hükümetin onların güvenliğini garanti ettiğini" söyledi.İran kadın milli takımı, savaşın 28 Şubat'ta başlamasından önce Kadınlar Asya Kupası için Avustralya'ya gelmişti. Hafta sonu turnuvadan elenen takım, ABD-İsrail'in yoğun saldırıları altındaki ülkelerine dönme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.Turnuva boyunca futbolcular ülkelerindeki durum hakkında çoğunlukla konuşmaktan kaçındı. Ancak takımın forveti Sara Didar Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında, aileleri ve ülkedeki tüm İranlılar için duyduğu endişeyi dile getirirken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.Takım üyeleri, geçen hafta Güney Kore'ye karşı oynanan açılış maçından önce milli marş sırasında sessiz kalmalarıyla haber konusu olmuştu. Bu sessizlik kimileri tarafından bir "direniş eylemi" olarak yorumlanırken kimileri de bunun bir yas göstergesi olduğunu savundu. Takımdan konuya ilişkin açıklama gelmezken oyuncular daha sonra oynadıkları iki maç öncesinde ise marşı söyledi.