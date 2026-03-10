A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Avustralya'dan İranlı kadın futbolculara sığınma hakkı

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 10 Mart 2026 14:54:06

Avustralya, Trump'ın "ülkelerine dönerlerse öldürülecekler" dediği İranlı beş kadın futbolcuya sığınma hakkı tanıdı. Sporcular, savaştan önce bir turnuva için Avustralya'ya gelmişti. Avustralya, İran savaşı başladığı esnada bir turnuva için ülkede olan İran kadın futbol takımının beş üyesine sığınma hakkı verdiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Tony Burke yaptığı açıklamada, futbolcularla görüştüğünü ve insani vize işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Sosyal medyada takım üyelerinin belgeleri imzalarken gülümsediği fotoğrafları paylaşan Burke, beş kadının "Avustralya'da yeni bir hayata başlamanın heyecanını yaşadığını" kaydetti.



Salı sabah erken saatlerde polisin, sığınma başvurusu yapmalarının ardından sporcuları Avustralya'nın Gold Coast kentindeki otellerinden alarak "güvenli bir yere götürdüğü" belirtildi.

Takım üyeleri kamuoyu önünde sığınma talebinde bulunmak istediklerine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Trump "İran'a geri göndermeyin" çağrısında bulunmuştu

Avustralya'nın sığınma kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü Washington'da Avustralya'ya takımda "isteyen herkese sığınma hakkı vermesi" çağrısında bulunmasının ardından geldi. Trump aynı günün erken saatlerinde sosyal medyada Avustralya'yı sert biçimde eleştirmiş, ülkenin takımı "İran'a geri göndererek korkunç bir hata yaptığını" söylemiş ve orada "büyük olasılıkla öldürüleceklerini" iddia etmişti. Trump ayrıca "Eğer siz almazsanız ABD onları kabul eder" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan yaklaşık iki saat sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i överek "Bununla ilgileniyor! Beş kişi zaten güvence altına alındı, diğerleri de yolda" diye yazdı.

İran Futbol Federasyonu ise Trump'ın açıklamalarını "asılsız ve hukuka aykırı" diye niteledi.

İran devlet televizyonu, ülkenin futbol federasyonunun Trump'ın futbola "doğrudan siyasi müdahalesi" olarak nitelendirdiği açıklamalarının uluslararası futbol kuruluşlarınca incelenmesi talebinde bulunduğunu aktardı. Federasyonun, bu tür ifadelerin Haziran ayında Kuzey Amerika'da başlayacak 2026 Dünya Kupasını da olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mohammad Reza Aref de ayrı bir açıklamada, "İran'ın evlatlarını kollarını açarak karşıladığını ve hükümetin onların güvenliğini garanti ettiğini" söyledi.

İran kadın milli takımı, savaşın 28 Şubat'ta başlamasından önce Kadınlar Asya Kupası için Avustralya'ya gelmişti. Hafta sonu turnuvadan elenen takım, ABD-İsrail'in yoğun saldırıları altındaki ülkelerine dönme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Turnuva boyunca futbolcular ülkelerindeki durum hakkında çoğunlukla konuşmaktan kaçındı. Ancak takımın forveti Sara Didar Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısında, aileleri ve ülkedeki tüm İranlılar için duyduğu endişeyi dile getirirken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Takım üyeleri, geçen hafta Güney Kore'ye karşı oynanan açılış maçından önce milli marş sırasında sessiz kalmalarıyla haber konusu olmuştu. Bu sessizlik kimileri tarafından bir "direniş eylemi" olarak yorumlanırken kimileri de bunun bir yas göstergesi olduğunu savundu. Takımdan konuya ilişkin açıklama gelmezken oyuncular daha sonra oynadıkları iki maç öncesinde ise marşı söyledi.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
İran’ın Bombaları, Azerbaycan’ın Direnişi
Aile hekimleri sokağa çıkıyor.
Migros Direnişi ve Kar Düzeninin Açığa Çıkan Gerçeği
Çocuklar Nasıl Suikastçı Olur?
Amerika yine bitmek bilmeyen bir savaşın içinde mi?
Avustralya'dan İranlı kadın futbolculara sığınma hakkı
Amerika ödeme yapabilir, ama yeniden yükleme yapabilir mi?
İran'ın Zayıflaması Türkiye İçin Hem Fırsat Hem de Tuzak
Yalancı Gerekçeler: Aslan Kükremesi Operasyonunun Ardındaki Yalanlar

Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik

Putin’in Askeri Güç Hamlesi Dünya Barışı ve Türkiye’nin Güvenliği Tehdit Altında
Sessiz Ağ Çin İstihbaratının Türkiye’deki Gölge Faaliyetleri
Gölgedeki Dünya: Özel Dedektiflik Şirketleri ve Modern Casusluk Endüstrisi
Kırım İşgali ve Kırım Türkleri Emperyalizme Karşı Direnişin Sesi
Gökyüzünü Delik Deşik Eden Akıl: 30 Bin Hava Hedefi – Zafer mi Yoksa Kanlı Bir Gerçek mi?
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH
KADI BURHANETTİN
Ne Şam'ın Şekeri

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 