Kategori: Dünya | 0 Yorum | 12 Mart 2026 06:55:28









Amerikan askerlerinin sahaya inmesi ihtimali birçok Amerikalıyı dehşete düşürüyor. Bu durum, Başkan Donald Trump'ın MAGA hareketinde de beklenmedik bir bölünmeye yol açtı; bunun başlıca nedeni Trump'ın yıllar boyunca yabancı müdahaleye yönelik tekrarlanan ve oldukça görünür eleştirileriydi. Başkan yardımcısı JD Vance, yönetime katılmadan önce müdahaleci politikalara daha da şüpheyle yaklaşıyordu.

Trump'ın görüşüne göre, savaşta kazanılan zafer kaosa dönüşmemelidir. Bunun yerine, kontrol yenilenlerden galiplere geçmelidir. Ve Trump'ın siyasi hayal gücünde, bu galip genellikle Amerika Birleşik Devletleri ve daha kişisel olarak da kendisidir.









Bu tür bir kısıtlama, İran'ın tanıdık bir içgüdüsünü yansıtıyor: istikrarsızlığı artırırken, birleşik bir bölgesel cephenin oluşmasını engellemek. Bu kısıtlamanın mevcut gerilimin baskılarına dayanıp dayanamayacağı ise belirsizliğini koruyor.









Trump yönetiminin iyimser vaatlerine rağmen, Amerikalılar İran'daki savaş konusunda derin bir endişe duymaya devam ediyor . Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimler, 1979'da yaşanan ve dünyayı şok eden, iki ülke arasındaki ilişkileri nesiller boyu donduran rehine kriziyle başladı. Ancak bu olay bile, ufukta beliren risklerle karşılaştırıldığında mütevazı görünüyor. On yıllarca süren güvensizlik, vekalet savaşları, yaptırımlar ve gizli savaşlar, istikrarsız bir şikayet birikimine yol açtı. Sorunlu etkileşimlerin kazanı kaynama noktasına ulaştı.Aynı anda çok şey olup bittiği açıkça görülüyor. Ancak bir şey şimdiden belirginleşiyor. İran sadece bir savaş alanı olmayabilir. Daha büyük bir şeyin ön gösterimi olabilir. Ve bunun bazı sonuçları rahatsız edici.İran, bu çatışmanın merkezî savaş alanı olmak zorunda değil. Bunun yerine, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında çok daha büyük bir jeopolitik mücadelenin dönüm noktası olabilir.İran Stratejik Bir Kavşak Noktası Olarakİran çatışması, mevcut haliyle, bölgesel bir çatışmadan çok daha önemli sonuçlar doğuracak bir durumdur. Birçok stratejik akımın kesiştiği jeopolitik bir kavşak haline gelmiştir. Enerji, İran petrol yataklarından doğuya, Çin'e doğru akmaktadır. Askeri teknoloji, özellikle İran insansız hava araçları, kuzeye, Rusya'ya doğru ilerlemektedir. Ve etki, Levant'tan Basra Körfezi'ne uzanan bir vekalet güçleri ve gayri resmi ağlar ağı aracılığıyla dışa doğru yayılmaktadır.Mevcut çatışmayı yalnızca bir başka Orta Doğu savaşı olarak görmek, onun daha derin stratejik önemini yanlış anlamaktır. İran belki de savaş alanı olabilir, ancak son aşama olması pek olası değil. Daha büyük savaş alanı, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında uluslararası düzenin yapısı konusunda gelişen mücadelede yatmaktadır.Bu açıdan bakıldığında, Amerika'nın İran'a uyguladığı askeri baskı ve Venezuela'ya karşı daha önceki eylemler daha geniş bir anlam kazanıyor. Bu adımlar sadece düşman hükümetleri cezalandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Pekin'in on yıllardır sabırla inşa ettiği jeopolitik çerçevenin bileşenlerine de darbe vuruyor.Eğer Washington İran'ın altyapısını doğrudan felç etmeyi hedefliyorsa, ülkenin petrol sahalarına yönelik saldırılar muhtemelen ilk adım olurdu. Bu tür saldırıların tehdidi bile Tahran'ın iktidardaki din adamları arasında şok etkisi yaratırdı. Ancak bu kısıtlama kasıtlı olabilir.Bu petrol sahalarının yok edilmesi, kısa vadede Çin'i enerji kaynaklarından mahrum bırakacaktır. Ancak aynı zamanda bu sahaların sahip olduğu pazarlık gücünü de ortadan kaldıracaktır. Sağlam bir petrol altyapısı, çatışmanın ardından varılacak herhangi bir anlaşmada pazarlık kozu olarak işlev görebilir.Burada, Irak'ın hatırası Amerikan stratejik düşüncesinde büyük bir yer tutuyor gibi görünüyor. Irak savaşı sadece bir askeri operasyon değildi; aynı zamanda getirileri belirsiz olan son derece pahalı bir jeopolitik işlemdi. Çok büyük kaynaklar harcandı. Bölge genelinde askeri güç sergilendi. Ancak jeopolitik kazanımlar belirsizdi.Donald Trump bu konuyu sık sık dile getirmiştir. Irak işgali ve işgali sırasında, savaşın muazzam maliyetine karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Irak petrolünden doğrudan ekonomik bir getiri elde edememesini sert bir şekilde eleştirmiştir. Buna karşılık, George H.W. Bush yönetimindeki Birinci Körfez Savaşı'nı, 1945'ten beri askeri müdahaleyle ilişkilendirilmeyen bir ülke olan Japonya'dan önemli mali katkılar da dahil olmak üzere, önemli uluslararası katılımı sağlayan daha verimli bir operasyon olarak sık sık örnek göstermektedir.Benzer şekilde, Trump, Ukrayna'yı savunmanın mali yükünün daha büyük bir kısmını NATO ve Avrupa Birliği müttefiklerine kaydırmaya defalarca çalıştı. Bu tema, Joe Biden'a karşı yürüttüğü kampanya sırasında temel bir argüman haline geldi ve başkanlığı boyunca da devam etti; Avrupa hükümetleri, ittifak güvenilirliğinin bir koşulu olarak savunma harcamalarını GSYİH'lerinin yaklaşık yüzde beşine çıkarmaya zorlandı.Trump'ın mali geçmişi, dikkat çekici bir örüntü sunuyor. Vergi teşvikleri, indirimler veya yatırım yapıları yoluyla olsun, iş kariyeri genellikle başkalarının sermayeyi sağlamasına dayanırken, kendisi kontrolü elinde tuttu ve ortaya çıkan projenin sahipliğini iddia etti.Bu bakış açısından daha geniş bir inanç ortaya çıkıyor: Amerikan gücü harcanırsa, bunun karşılığında bir tür değer ortaya çıkmalıdır. Düşman bir rejim zayıflatılırsa, ekonomik damarları rakip bir güce fayda sağlamaya yeniden başlamamalıdır.Son Venezuela olayı bu felsefeyi pekiştiriyor gibi görünüyor. Orada da tartışma, enerji varlıklarının yok edilmesinden ziyade kontrolünün Amerikan stratejik çıkarlarına hizmet edebileceği olasılığı üzerine yoğunlaştı.Ancak siyasi söylemlerde oluşturulan stratejiler, savaş alanının karmaşıklığıyla karşılaştıklarında her zaman bozulmadan varlıklarını sürdüremezler.İran'ın teokratik devleti, uzun bir süredir direnç, sıkı iç kontrol ve asimetrik misilleme konusunda örnek teşkil etmektedir. Geleneksel komuta yapıları zarar gördüğünde, alışılmadık araçlar genellikle daha ön plana çıkar.Tahran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin "artık güvende olmayacağı" uyarısı bu nedenle öncelikle konvansiyonel savaş tehdidi olarak okunmamalıdır. Daha ziyade, dağınık bir çatışmanın sinyali olarak yorumlanabilir.İran'ın stratejik doktrini büyük ölçüde dolaylı araçlara dayanmaktadır: vekalet milisleri, siber operasyonlar, gizli ağlar ve ekonomik yıkım. Doğrudan karşı karşıya kaldığında Tahran nadiren simetrik bir şekilde karşılık verir. Bunun yerine, savaş alanını genişletir.Bu yaklaşımın kanıtları şimdiden ortaya çıkmaya başladı.İran, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt de dahil olmak üzere bölge genelinde saldırılar düzenlerken, İsrail de Lübnan'daki Hizbullah mevzilerini hedef aldı. Orta Doğu giderek tek bir sınırlı savaştan ziyade, üst üste binen çatışmalar ağına benzemeye başladı.Aynı zamanda Tahran, dikkatli bir stratejik yeniden konumlandırma girişiminde bulunuyor gibi görünüyor.28 Şubat'taki ilk saldırı dalgasında Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından iktidara gelen İran Cumhurbaşkanı Mesud Peşkin, komşu devletlere yönelik uzlaşmacı açıklamalar yaptı.Pezeshkian, bölgesel barış ve istikrar umutlarını dile getirerek, "Onların kardeşlerimiz olduğunu defalarca söyledik" dedi.İranlı yetkililerin, İran'a yönelik saldırılar o ülkelerin topraklarından kaynaklanmadığı sürece, güçlerine komşu ülkelere saldırmamaları yönünde talimat verdikleri bildirildi.Mesaj açık. Tahran, çatışmanın sonuçlarını genişletmeyi, ancak ona karşı çıkan koalisyonu genişletmemeyi hedefliyor.Başkan Trump ise Tahran'a karşı sert bir söylem benimsedi."İran'la koşulsuz teslimiyet dışında hiçbir anlaşma olmayacak," diye yazdı yakın zamanda.Bu teslimiyetin ardından Trump, Tahran'da "büyük ve kabul edilebilir bir liderin" ortaya çıkabileceğini ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin ülkenin ekonomisini yeniden inşa etmeye yardımcı olacağını öne sürdü.Kullanılan dil, İkinci Dünya Savaşı'nın söylemini çağrıştırıyor. Savaş amaçları hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Trump ayrıca, daha önce dokunulmaz kılınan ek hedeflerin de artık değerlendirme altında olduğunu belirtti."Bugün İran çok ağır bir darbe alacak," diye duyurdu.Amerikan siyasi geleneğinde, bu tür bir açıklık stratejik avantajlar sağlayabilir. Ancak maksimalist terimlerle çerçevelenen savaşlar genellikle aynı derecede maksimalist direnişle karşılaşır. Amerikan başkanı artık tek bir savaş alanıyla değil, giderek genişleyen bir savaş alanı yelpazesiyle karşı karşıya.Çin ile Daha Geniş Kapsamlı Rekabetİran manşetlerde yer alırken, Avrupa'da başka bir savaş devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Batı kaynaklarını ve siyasi dikkatini hâlâ meşgul ediyor. Avrupalı müttefikler, savaşın gidişatı, yaptırım politikası ve kıtanın uzun vadeli güvenlik mimarisi konusunda bölünmüş durumda.Trump ile bazı Avrupalı liderler arasındaki ilişkiler, diplomatik dilde bazen daha yumuşak bir üslupla ifade edilse de, giderek gerginleşti.Bu arada, Soğuk Savaş'ın bir başka yankısı daha yakınımızda da kendini göstermeye başladı: Küba.Washington'ın Havana'ya daha kararlı bir şekilde yaklaşmayı seçebileceği yönündeki spekülasyonlar artıyor. Böyle bir hamle, Küba'nın kendisiyle ilgili olmaktan ziyade, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi yarımküresinde tartışmasız stratejik üstünlüğünü sürdürme niyetini göstermekle ilgili olacaktır.Eğer bu gerçekleşirse, Amerika'nın stratejik ufkunu üç eş zamanlı gerilim alanı belirleyebilir: Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Karayipler.Çin'in durumu yakından izlediğinden şüphe yok.Pekin, Orta Doğu'ya askeri olarak kolayca müdahale edemez. Silahlı kuvvetlerinin hızlı modernizasyonuna rağmen, Çin hala ABD'nin sürdürdüğü ölçekte, kıyılarından uzakta sürekli askeri güç yansıtma yeteneğinden yoksundur. Bölgede faaliyet gösteren bir Çin uçak gemisi grubu, yakındaki kara tabanlı hava desteğinden yoksun kalacak ve bu nedenle Amerikan kuvvetlerine karşı savunmasız kalacaktır.Ancak Çin'in Ortadoğu'da doğrudan karşılık vermesi gerekmiyor. Tamamen başka bir yerde karşılık verebilir.Washington'ın Patriot ve THAAD füze sistemlerini Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırmayı düşündüğüne dair haberler, açık bir stratejik soruyu gündeme getiriyor. Pasifik'ten uzaklaştırılan her sistem, oradaki caydırıcılığı az da olsa zayıflatıyor.Tayvan'la yeniden birleşmeyi uzun zamandır tarihi bir hedef olarak gören Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için bu tür değişimler stratejik hesaplamaları değiştirebilir.Tarih burada rahatsız edici şekillerde kendini gösteriyor.1941'de Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'nın Asya'daki yayılmacılığına karşılık olarak İmparatorluk Japonya'sına petrol ambargosu uyguladı. Japonya zor bir seçimle karşı karşıyaydı: emellerinden vazgeçmek ya da Amerika Birleşik Devletleri ile askeri olarak çatışmaya girmek.Tokyo çatışmayı seçti. Ardından Pearl Harbor saldırısı gerçekleşti.Bugünkü Çin, İmparatorluk Japonya'sı değil. Yine de stratejik fırsat pencerelerinin mantığı, büyük güçlerin karar alma süreçlerinde tanıdık bir kavram olmaya devam ediyor. Liderler bir fırsatın gelecekte kapanabileceğine inanırlarsa, daha sonra değil, daha erken harekete geçme cazibesi güçlü hale gelebilir.Pekin, Amerika Birleşik Devletleri'nin birden fazla cephede faaliyet gösterdiği sonucuna varırsa, bunu bir fırsat olarak görebilir.Bu arada Rusya, bu gelişmeleri dikkatle izliyor. Moskova, özellikle insansız hava aracı teknolojisi olmak üzere İran'ın askeri işbirliğinden faydalanıyor ve Tahran'ın Amerikan baskısı altında çökmesini görmekle pek ilgilenmiyor. Rus liderler, Dmitry Medvedev gibi isimlerin nükleer tırmanma ihtimalini gündeme getirmesiyle, daha geniş kapsamlı sonuçlara işaret ettiler bile.Tüm bunlar, Amerika Birleşik Devletleri içindeki çalkantılı bir ortamda gerçekleşiyor. Ekonomi yavaşlama belirtileri gösteriyor. Piyasalar enerji kesintilerine karşı hassaslığını koruyor. Siyasi kutuplaşma ulusal atmosferi şekillendirmeye devam ediyor.Ülke genelinde göçmenlik uygulamalarına karşı yapılan gösteriler, sınır politikasıyla ilgili anlaşmazlıklar ve kültürel çatışmalar, iç bölünme duygusunu daha da yoğunlaştırdı. Başkanlar nadiren iç politikada sükuneti korurken dış krizleri yönetirler ve giderek büyüyen çatışma, yıllarca süren siyasi gerilimden zaten yıpranmış bir ülkede yaşanıyor.Trump'ın başkanlığı artık son üç yılına giriyor. Siyasi takvim amansız ilerleyişini sürdürüyor.Ara seçimler hızla yaklaşıyor ve Cumhuriyetçilerin geleceği belirsizliğini koruyor. Yıllarca süren kutuplaşmanın ardından siyasi yorgunluk giderek daha belirgin hale geliyor.Bir başkanın ikinci döneminde kaçınılmaz olan halefiyet sorunu şimdiden gündeme gelmeye başladı. Bu tartışmada iki isim sıkça geçiyor.Dış politika tartışmalarında giderek daha fazla öne çıkan Marco Rubio, Amerika'nın yurtdışında sürekli katılımını savunan daha geleneksel bir uluslararasıcı muhafazakarlığı temsil ediyor.Bir zamanlar dış müdahalelerde itidalin önde gelen savunucularından olan JD Vance, küresel krizlerin siyasi felsefeleri ne kadar çabuk karmaşık hale getirebileceğini keşfetti.İran'a yönelik geliştirilen strateji nihayetinde bir kumar üzerine kuruludur.Petrol yataklarını koruyun. Etki gücünüzü koruyun. Enerji akışlarını Çin'den uzaklaştırıp Amerikan etkisinin şekillendirdiği jeopolitik bir yapıya yönlendirin.Bu, yakıp yıkmaya dayalı bir strateji yerine, kontrollü bir üstünlüğe dayalı bir bahistir.Ancak bu aynı zamanda misillemenin kontrol altına alınabileceğine, asimetrik savaşın yönetilebileceğine ve Amerikan topraklarının dolaylı çatışmanın erişiminden uzak kalacağına dair bir bahistir.İran'ın petrol yatakları, büyük fırtınanın altında sessizce duruyor. Hem fırsatı hem de tehlikeyi simgeliyorlar. Hem bir kaldıraç gücü temsil ediyorlar, hem de liderlerin değer yaratmak yerine onu yok etmeye çalışarak, uzak savaş alanlarına hapsolmayı reddeden güçleri uyandırabileceği olasılığını gösteriyorlar.Tarih nadiren krizleri tek tek sunar. Son aylarda ise birkaç kriz aynı anda birikti. Genişleyen çatışmalar ve stratejik baskılar ağı, küresel hesaplamaları yakın zamana kadar olası görünmeyen şekillerde yeniden şekillendiriyor.Güç, her zaman kaos yaratmadan geleceği şekillendirebileceğini varsayar. Tarih, gücü akıllıca kullanmanın çok daha zor olduğunu gösteriyor. Ve bu savaşın sonuçları nihayet ortaya çıktığında, bu sonuçlar İran'da hiç de belirlenmeyebilir.Gerçek savaş alanı İran'ın çok ötesinde olabilir.Tayvan'da olabilir.İki ay önce, çok az gözlemci İran'da büyük bir savaş çıkacağını veya Venezuela'da Nicolás Maduro'nun yakalanacağını tahmin ederdi. Ancak şu anda bir araya gelen stratejik güçler, yüzeyin altında daha büyük bir şeyin şekilleniyor olabileceğini gösteriyor.Üçüncü Dünya Savaşı belki de fazla dramatik bir ifade. Ancak büyük güçler arasındaki ortaya çıkan çatışma inkar edilemez.Daha derin motivasyonlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor.Ve dünya bundan sonra ne olacağını izliyor.Kaynak : Dinesh Chawla | intpolicydigest.org