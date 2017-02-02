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Trump'tan Turnbull'a: Bu, şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 02 Şubat 2017 11:40:50

ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu telefonda görüştüğü Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'a "Bu, şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi" ifadesini kullandığı ortaya çıktı. Başbakan Turnbull’un, Avustralya yönetimindeki gözaltı merkezlerinde tutulan mültecilerin ABD'ye yerleştirilmesi amacıyla Obama yönetimiyle imzalanan anlaşmanın devamı için ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları belli oldu.



Avustralya medyasının Washington Post’a dayandırarak verilen haberlere göre, yaklaşık 1 saat sürmesi planlanan telefon görüşmesi, Trump’ın kızıp telefonu kapatması üzerine, sadece 25 dakika sürdü.

Trump’ın, görüşme sırasında Turnbull’a aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 4 lider ile görüştüğünü ve "Bunun şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesi"’ olduğunu söylediği belirtildi. Söz konusu anlaşmayı da "Şimdiye kadarki en kötü anlaşma" olarak niteleyen Trump'un görüşmede "Bu insanları istemiyorum." dediği ileri sürüldü.

Turnbull ise telefon görüşmesiyle ilgili yorum yapmadı.

Başkent Canberra’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Turnbull, telefon görüşmesinin "samimi, dürüstçe ve özel" olduğunu belirtti ancak içeriğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Israrlı sorular üzerine haberi gördüğünü ancak herhangi bir yorumda bulunmayacağını tekrarlayan Turnbull, "Başkanın resmi sözcüsü ve Beyaz Saray’ın belirttiği, bana da Başkan Trump’ın söylediği gibi, Obama yönetimi ile imzalan mülteci yerleştirilmesi anlaşmasının devam ettiğini söyleyebilirim." dedi.

Yakalanan sığınmacıları Papua Yeni Gine’deki Manus Adası ile Pasifik ülkesi Nauru'da kurduğu gözaltı merkezlerinde tutan Avustralya, geçen yıl mülteci ve sığınmacıları ABD'ye göndermek üzere Obama yönetimi ile anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasındaki anlaşma, Avustralya kamuoyu tarafından olumlu bulunmuş ancak Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ile anlaşmanın akıbeti sorgulanmaya başlanmıştı.


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