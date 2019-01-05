Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 05 Ocak 2019 12:06:58













Başlangıçta önerilen değişikliklere göre, hükümet daimi oturum sahiplerinin Avustralya vatandaşlığına hak kazanabilmek için Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS) sınavında en az 6 alarak dil yeterliliklerini kanıtlamalarını istedi.Senatoda yaşanan grup güvence altına alarak yetkin İngilizce yeterliliklerini kanıtlamalarını istedi. Başlangıçta önerilen değişikliklere göre, hükümet daimi oturum sahiplerinin Avustralya vatandaşlığına hak kazanabilmek için Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi (IELTS) sınavında en az 6 alarak dil yeterliliklerini kanıtlamalarını istedi.Senatoda yaşanan grup güvence altına alarak yetkin İngilizce yeterliliklerini kanıtlamalarını istedi.





Kaynak: sbs.com.au | Shamsher Kainth, Seda Ercan













Avustralya Hükümeti, vatandaşlık yasasında, daimi ikamet edenlerin daha uzun süre beklemelerini sağlayacak ve başvuru sahiplerinin İngilizce yeterliliklerini kanıtlamalarını gerektiren değişiklikler üzerinde çalışıyor. Avustralya vatandaşlık yasalarında 2019'da ne gibi değişiklikler olacağını tahmin edebilmek için önce Nisan 2017'ye uzanmak gerekiyor.Avustralya Hükümeti, 2017’de, vatandaşlık başvuruları konsunda önemli bir değişikiliğe gitmeye karar verdi.Buna göre vatandaşlık için başvuran daimi oturum sahipleri öncelikle eskiye nazaran daha uzun süre bekleyecek ve ayrıca bir İngilizce dil sınavına tabii tutulacaktı.Ancak senatoda gördüğü muhalefet nedeniyle bu yasa değişiklikleri şu ana kadar kabul edilmiş değil.Eski başbakan Malcolm Turnbull iderliğinde kabine geçen yıl bahar oturumlarında vatandaşlık yasa tasarısı teklifinin giriş ve devam bölümlerini askıya çıkardı.Ancak hükümet Avustralya Vatandaşlığı mevzuat değişikliği (Avusutralya vatandaşlığı için gerekli şartların güçlendirilmesi ve diğer şartlar) kanun teklifini tartışılmak üzere senatoya taşımadı.2017 Ekim ayı başında Yeşiller partisinin bu yasa tasarısına karşı başlattığı hareket üzerine, hükümet tasarıyı senato belgelerinden tamamen çıkardı.Önerilen değişikliklerAncak senatoda yaşanan itirazların ardından, dil sınavında "orta" ya da 5 almanın yeterli olacağını belirterek indirime gitti. Ayrıca genel ikamet şartlarında da değişiklikler önerildi.Halen Avustralya da, bir yılı daimi oturum hakkıyla olmak üzere 4 yıl boyunca kalanlar, vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor.Ancak hükümet, göçmenlerin, daimi oturum izni aldıktan ancak dört yıl sonra vatandaşlık için başvurabilmesini öngören şeklide bir değişiklik istiyor.Üstelik burada göçmenlerin daimi oturma izni almadan önce Avustralya'da ne kadar vakit geçirdiği de göz önünde bulundurulmayacak...İşçi Partisi, Yeşiller ve bazı bağımsız milletvekilleri hükümetin vatandaşlık şartlarındaki bu değişiklik önerisine şiddetle karşı çıkıyorlar, özellikle de tek başına girilecek İngilizce sınavına.Vatandaşlık Bakanı Alan Tudge, 2018'de SBS'e hükümetin yasa teklifi konusunda halen temel noktalar üzerinde tartıştığını söylemişti.Ayrıca, standart IELTS testi yerine, ilkokul düzeyi, iletişim kurulabilecek düzeyde bir ingilizce testinin yeterli olabileceğini de eklemişti."Aradığımız iletişim kurulabilecek seviyede bir İngilizce, ilkokul düzeyinde bile olsa olur" demişti Tudge. "Kesin bir formüle oturtmasak da, göçmenlerin vatandaşlığa kabul edilmeden önce belli bir seviyede İngilizce bilmelerinin gerekliliğine inanıyoruz" diyordu Tudge.Alan Tudge'ın görevini devralan Göç ve Vatandaşlık Bakanı David Coleman ise SBS Punjabi'ye yaptığı açıklamada konunun halen gündemlerinde olduğunu söyledi."Biraz İngilizce bilmek göçmenler kadar ülkemiz için de iyidir" diyen Coleman "Ancak bu seviyenin ne olması gerektiği konusunda hala çalışıyoruz" diye konuştu.Ancak Bakan Coleman, vatandaşlık başvuru şartlarında değişiklik isteyen tasarının senatoda tartışmaya açılıp açılmayacağı konusunda yorum yapmadı.Yeşiller Partisinin göç konusundaki sözcüsü Nick McKim, hükümetin yasa tasarısını meclise yeterli destek bulamadığı için getirmediğini söyledi.Başbakan Scott Morrison, geçtiğimiz ay Federal seçimlerin Mayıs ayından önce yapılmayacağını söyledi ve bir gün vermedi.Ancak SBS Haber dairesi, seçimlerin Mayıs'ın 11'i veya 18'inde yapılacağı bilgisine ulaştı. Buna göre federal seçimler 11 Mayıs'ta yapılacak olursa önümüzde 3 senato oturumu bulunuyor. Eğer 18'inde yapılırsa ise 7 oturum olması muhtemel.İşçi Partisi ve Yeşiller yasadaki İngilizce yeterlilik sınavı ve daimi oturum konusundaki değişikliklere tamamen karşıyken ve Central Alliance henüz ikna edilmemişken, hükümetin yasa değişikliklerini senatodan geçirebilmesi için bütün bağımsız milletvekillerinin ve küçük partilerin oyuna ihtiyacı var.Pauline Hanson’ın vatandaşlık yasa teklifi ise reddedildiTek Ulus Partisi'nin lideri Pauline Hanson’ın, vatandaşlık başvurusu yapmadan önce 8 yıl beklenmesini öngören yasa önerisi ise ertelendi.2017'de Avustralya vatandaşlık şartları konusunda önerilen bu değişiklikler, 2018'de senatodan geçmedi.Ancak Avustralya'nın bu yıl göçmen alımı sayısı 10 yıl önceki seviyeye çekildi.Ülkeye alınacak göçmen sayısı Başbakan Scott Morrison liderliğindeki hükümet ve muhalefet arasında siyasi tartışmaların merkezinde kalırken, yeni göçmenleri kırsal bölgelere yönlendirecek yeni vize tipleri yürürlüğe girdi.Bütün bu gelişmelerin ışığında, vatandaşlık başvuru şartları ne zaman yeniden gündeme gelecek ve önerilen değişiklikler üzerinde revize yapılıp yapılmayacağını da yıl içinde hep birlikte göreceğiz.