Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 16 Şubat 2019 13:36:47









Muhammet, 2017'nin çok ödüllü Wheeler Center tarafından üretilen ve Guardian Australia tarafından yayınlanan podcast The Messenger’a yaklaşık 4.000 sesli mesaj göndererek yaşananların kayıt altına alınmasını sağladı.

Abdül Aziz Muhammet adlı, 2013 yılından beri Papua Gine’nin Manus adasında Avustralya tarafından gözaltında tutulan Sudanlı bir sığınmacı, 14 Şubat Perşembe günü İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen bir törenle 2019 Martin Ennals İnsan Hakları Savunucuları Ödülü’nü aldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslarası İnsan Hakları Federasyonu, Muhammet’in Manus adasındaki korkunç koşulların bilinmesine neden olan birkaç cesur insandan biri olduğunu belirtti.Martin Ennals Vakfı, Muhammet’in adaya geldiğince yalnızca 20 yaşında olduğunu, ama kendisi gibi en temel hakları ellerinden alınanlar için sesini yükseltmekten asla vazgeçmediğini belirtti.Ödül törenindeki konuşmasında Muhammet şunları söyledi."Bu ödülü, yolculuğumun bir parçası olmuş, tüm dünyadaki kardeşlerim adına, ama özellikle Manus adası ve Nauru’daki yakın arkadaşlarım ve kahramanlarım adına kabul etmekten onur duyuyorum. Şu anda Manus’dan bin kilometre uzaktayım ama düşüncelerim hala Manus’ta.”Muhammet, İsviçre’den sığınma isteyebilecek durumda olmasına karşın, bunu yapmasının Manus ve Nauru’da gözaltında tutulan diğer sığınmacıların önüne geçme anlamına geleceğini, yalnızca konferansa katılmaya geldiğini, uluslarası toplumun mücadelelerinden haberdar olmalarını istediğini, Manus’a geri dönerek sırasını bekleyeceğini söyledi.Avustralya, ülke içinde ve dışında sığınmacılara karşı izlediği çağ dışı tutum nedeni ile gittikçe daha çok eleştiri ve kınamaya maruz kalıyor. Geçtiğimiz haftalarda da İran asıllı bir Kürt sığınmacı Avustralya’da önemli bir edebiyat ödülüne layık görülmüştü.Ödül HakkındaMartin Ennals İnsan Hakları Savunucuları Ödülü 1993 yılından beri, işkence ya da ölüm tehditi altında bile insan haklarını korumak için çalışanlara veriliyor. Yönetim Kurulunda Hollanda, İngiltere Birleşik Kırallığı, Zimbabve, İran ve Beçika’dan üyeler yer alıyor. 10 İnsan Hakları Kuruluşu tarafından destekleniyor.Martin Ennals (27 Temmuz 1927 - 5 Ekim 1991) İngiliz insan hakları savunucusuydu. 1968'den 1980'e kadar Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Ennals Genel Sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca Uluslararası Af Örgütü Nobel Barış Ödülü, Erasmus Ödülü ve BM İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.