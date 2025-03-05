Kategori: Makale | 0 Yorum | 05 Mart 2025 22:53:55

Ancak, Başkan Trump'ın USAID'i kapatması ABD'nin etkisine dair endişeleri artırıyor. Bu kurumun kapatılması Amerika'nın küresel yumuşak gücünü zayıflatır mı? Dünyanın bildiği gibi, küresel rekabet yoğunlaşıyor ve yardım çabalarından çekilmek savunmasız nüfuslar ve ABD'nin dünya sahnesindeki konumu için kalıcı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, bu eylemin artıları ve eksileri daha sağlam bir şekilde tartışılmalıdır.









Bintang Corvi Diphda



USAID, onlarca yıldır ABD dış politikasının merkezinde yer alıyor ve diplomasi ve yumuşak güç için önemli bir araç olarak hizmet ediyor. 1961'de kurulan USAID, insani yardım sağladı, demokrasiyi destekledi ve ekonomik büyümeyi teşvik etti. Kırılgan devletleri istikrara kavuşturarak ve ittifakları güçlendirerek USAID, ABD'nin hayırsever bir güç olduğu yönündeki küresel algıları şekillendirmeye yardımcı oldu. Projeleri, Asya'daki afet yardımlarından Afrika'daki eğitim programlarına kadar uzanıyor ve geleneksel diplomasinin yeterli olmayabileceği bölgelerde iyi niyeti güçlendiriyor.1961'de kurulan USAID, dünya çapında sivil yardım sağlayan bağımsız bir federal kuruluştur. ABD Dışişleri Bakanlığı ve diğer hükümet kuruluşlarıyla yakın bir şekilde çalışarak dış yardımı ulusal güvenlik hedefleriyle uyumlu hale getirirken istikrarı, demokrasiyi ve ekonomik büyümeyi teşvik eder.Ajansın amacı yoksulluğu azaltmak ve küresel güvenliğe katkıda bulunan demokratik toplumları desteklemektir. Temel odak alanları arasında ekonomik kalkınma, yönetişim, sağlık, gıda güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, eğitim ve afet yardımı yer almaktadır. Ekonomik fırsatları artırarak, kurumları güçlendirerek ve acil yardım sağlayarak USAID, uluslararası kalkınmayı teşvik etmede etkili olmuştur.Bağımsız olmasına rağmen USAID, ABD dış politikasına entegre edilmiştir. Liderliği Başkan tarafından atanır ve Senato tarafından onaylanır, bu da ulusal önceliklerle uyumu garanti eder. 2022 mali yılında, esas olarak Dışişleri Bakanlığı ve kongre ödenekleri tarafından finanse edilen 40 milyar doların üzerinde yardımı yöneterek, küresel kalkınmada önemli bir aktör olarak rolünü sağlamlaştırdı.USAID, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve hükümetler, STK'lar ve özel kuruluşlarla ortaklıklar kurarak küresel kalkınma zorluklarını ele alıyor. Çalışmaları, acil yardımın ötesinde, ekonomik istikrarı, demokrasiyi ve halk sağlığını destekleyen uzun vadeli çözümlere uzanıyor.Ajans, doğal afetlere ve çatışmalara yanıt vererek insani yardımda kritik bir rol oynuyor. 2010 yılında USAID, Haiti depreminin ardından 1 milyar doların üzerinde yardım sağladı. Ayrıca küçük işletmeleri destekleyerek, tarımı modernize ederek ve finansal erişimi iyileştirerek ekonomik büyümeyi teşvik ediyor. Bunun dışında, Feed the Future adlı bir girişim, tarımsal üretkenliği ve pazar erişimini iyileştirerek milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı.Dahası, USAID'in sağlık programları, milyonlarca kişiye HIV/AIDS tedavisi sağlayan Başkan'ın AIDS Yardım Acil Durum Planı (PEPFAR) dahil olmak üzere dünya çapında hayatlar kurtardı. Ajans ayrıca aşılama çabaları yoluyla sıtma ve tüberküloz gibi hastalıklarla da mücadele ediyor. Ayrıca, Ukrayna'da görüldüğü gibi, yolsuzluk karşıtı önlemleri, seçim izlemeyi ve bağımsız medyayı destekleyerek demokratik yönetimi teşvik ediyor.Ajansın etkisi, Batı Afrika'daki Ebola salgını sırasındaki çabaları ve temiz suya ve yenilenebilir enerjiye erişimi iyileştiren Power Africa girişimi gibi çeşitli vaka çalışmalarında açıkça görülmektedir. USAID, askeri müdahaleye olan ihtiyacı azaltarak stratejik kalkınma yardımı yoluyla ABD'nin küresel etkisini güçlendirmektedir. Jeopolitik rekabet artarken, rolü Amerika'nın yumuşak gücünü sürdürmede hayati önem taşımaktadır.Dış yardım, askeri güç olmadan küresel etki için önemli bir araçtır. ABD'nin birincil kalkınma ajansı olan USAID, ittifaklar kurmak, demokrasiyi desteklemek ve stratejik rakiplere karşı koymak için yumuşak güç kullanır. Askeri müdahaleler veya yaptırımların aksine, USAID insani yardım, ekonomik ortaklıklar ve kurumsal gelişim yoluyla ABD etkisini güçlendirir. İyi niyeti teşvik ederek, ajans diplomatik ilişkilerin güvence altına alınmasına yardımcı olur, ABD çıkarları için elverişli siyasi ve ekonomik modelleri teşvik eder ve istikrarsızlığı azaltır.USAID stratejik olarak önemli ülkelere yardım yönlendirerek ittifakları güçlendirir ve ekonomik büyümeyi teşvik eder. Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerdeki yatırımları ABD'nin diplomatik bağlarını güçlendirmiştir. NATO müttefiki ülkelerde USAID demokratik yönetimi ve ekonomik dayanıklılığı destekler. Ayrıca, kurum yoksulluk, yolsuzluk ve zayıf kurumlarla ilgilenerek terörizm ve istikrarsızlıkla mücadele eder. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da genç istihdamı ve yönetimine odaklanan programlar radikalizasyonu önlemeye ve istikrarı teşvik etmeye yardımcı olur.USAID ayrıca demokrasi, insan hakları ve serbest piyasalar gibi Amerikan değerlerini de ihraç ediyor. Ukrayna ve Gürcistan gibi Sovyet sonrası ülkelerde yolsuzlukla mücadeleyi, adil seçimleri ve sivil toplum gelişimini destekleyerek Batı ile uyumlarını güçlendirdi. Küresel güç mücadeleleri yoğunlaştıkça USAID, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne karşı denge sağlıyor ve şeffaflık, özel sektör büyümesi ve yönetim reformlarına dayalı bir kalkınma modeli sunuyor. USAID, ülkelerin Çin etkisine kaymak yerine Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da ABD ortaklıklarına açık kalmasını sağlıyor.İnsani yardım çalışmalarının ötesinde, USAID ABD dış politikasının stratejik bir aracıdır ve küresel dinamikleri Amerika'nın lehine şekillendirir. Ajans, ekonomik ve yönetişim desteğiyle ittifakları güçlendirir, istikrarsızlığı önler ve düşmanca etkiyi etkisiz hale getirir. Küresel rekabet tırmanırken, USAID ABD liderliğini sürdürmede ve Amerika'nın yumuşak gücünün dünya meselelerini şekillendirmeye devam etmesini sağlamada önemli olmaya devam ediyor.Trump yönetiminin "Önce Amerika" politikası, Trump'ın israfçı ve ABD çıkarlarıyla uyuşmayan dış yardımlara yönelik şüpheciliği yansıtan USAID'in dağıtılmasına yol açtı. Bu, küresel kalkınmayı ve diplomasiyi etkileyen dış politikada büyük bir değişime işaret etti.Trump, yumuşak güçten ziyade iç harcamalara ve askeri güce öncelik verdi. Yönetimi, USAID'i dondurmak ve sonunda feshetmek için adımlar attı ve Dışişleri Bakanlığı ile birleştirmeyi düşündü. Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başında olan Elon Musk, küçültmeyi değerlendirdi ve önerdi.Yönetim bu hareketi maliyet azaltma olarak haklı çıkardı ve dış yardım fonlarının yerel projelere yönlendirilmesi gerektiğini savundu. Eleştirmenler, iddia edilen yolsuzluk ve kötü yönetime atıfta bulunarak USAID'i bürokratik ve verimsiz olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanlığı, fonlarının çoğunun ABD güvenliği veya ekonomik çıkarları üzerinde asgari etkiye sahip olduğunu iddia etti.Kapanışın anında etkileri oldu: binlerce çalışan işini kaybetti, saha ofisleri kapandı ve yardım sevkiyatları durdu, milyonlarca kişiye yardım ulaştırılması sekteye uğradı. Müttefikler ve uluslararası örgütler, Çin ve Rusya gibi rakiplerin faydalanabileceği bir güç boşluğundan korkarak bu hareketi kınadı. ABD yardımına bağımlı ülkeler alternatifler için çırpındı, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne (BRI) ve Rusya destekli programlara yöneldi.USAID'in kapanması, ABD'nin küresel nüfuzunun sürdürülmesi konusunda endişelere yol açıyor. ABD, bu olmadan, dış yardım çabalarını genişleten Çin ve Rusya gibi rakiplerine karşı zemin kaybetme riskiyle karşı karşıya. Uyum sağlamak için ABD, alternatif diplomatik ve kalkınma stratejilerini keşfetmelidir.Kamu-özel sektör ortaklıkları, Bill & Melinda Gates Vakfı ve Google.org gibi büyük STK'lar ve şirketlerden yararlanarak boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir. Bu kuruluşlar, sağlık, eğitim ve teknoloji gibi alanlarda küresel kalkınmayı yönlendirme konusunda uzmanlığa sahiptir. ABD'nin artan mali desteği ve diplomatik katılımıyla, BM, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşlar da daha büyük kalkınma sorumlulukları üstlenebilir.Bir diğer seçenek askeri liderliğindeki insani yardımdır, ancak müdahalecilik olarak görünme riski vardır. Savunma Bakanlığı afet yardım çabalarını desteklemiştir, ancak yardım için orduya çok fazla güvenmek ABD'nin yumuşak güç güvenilirliğini zayıflatabilir.İleriye bakıldığında, ABD stratejik olarak uyum sağlamalıdır. Ya yenilikçi ortaklıklar ve çok taraflı iş birliği yoluyla etkisini sürdürebilir ya da yumuşak gücünün azaldığını görebilir. Sonuç, Amerika'nın önümüzdeki yıllarda küresel konumunu şekillendirecektir.USAID, küresel kalkınmayı, demokrasiyi ve diplomasiyi desteklemek için yumuşak güç kullanarak ABD dış politikasında önemli bir rol oynadı. Kapanması, Çin ve Rusya'nın yardım programlarını genişletmesiyle azalan etki konusunda endişelere yol açan önemli bir değişimi işaret ediyor. USAID olmadan, ABD kilit ittifakları ve stratejik dayanak noktalarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır ve bu da küresel konumunu zayıflatabilir.Kamu-özel sektör ortaklıkları ve çok taraflı katılım alternatifler sunarken, USAID'in ölçeği ve etkisinden yoksundurlar. ABD etkisini korumak için hızla uyum sağlamalıdır. Bunun bir gerileme mi yoksa stratejik bir değişim mi olduğu, politika yapıcıların bu geçişi nasıl yönettiğine bağlıdır. Bir şey açıktır: yumuşak güç hayati öneme sahiptir ve ABD liderliğini sürdürmek için yenilik yapmalıdır.Bundan böyle Trump yönetiminin USAID'i kapatmanın maliyetleri ve faydalarının ne olduğunu düşünmesi gerekiyor. Bu kararın Amerika Birleşik Devletleri'nde bumerang etkisi yaratması imkansız olmayacaktır. Bu nedenle USAID'i kapatma kararı belki de ABD için uygun bir karar değildir.Kaynak : moderndiplomacy.eu/2025/02/10/the-closure-of-usaid-is-america-surrendering-its-foreign-aid-soft-power/