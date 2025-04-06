Trump'ın politikaları ABD'nin 50 eyaletinde protesto ediliyor.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 06 Nisan 2025 12:22:41

Protestocular gösterileri, Trump'ın başkanlık yetkisini genişletmek için attığı adımlara karşı düzenlediklerini söylüyor.





















ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde yürüttüğü politikalar ABD'nin 50 eyaletinde protesto ediliyor. ABD'nin dışında komşu Kanada ve Meksika'da da protestolar düzenleniyor. Avrupa kıtasında ise Londra, Paris, Berlin ve Frankfurt'ta Cumartesi günü protesto gösterileri düzenlendi. 20 Ocak'ta ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin eden Trump, "Şu andan itibaren Amerika'nın gerileyişi sona ermiştir" demişti.Organizatörler, Cumartesi günkü gösterilerin, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana tek bir günde gerçekleşen en büyük protesto eylemi olmasını beklediklerini kaydediyor."Elini çek" sloganıyla düzenlenen protesto gösterilerinde, Trump'ın farklı konulardaki politikalarından geri adım atması talep ediliyor.Gösterilerde Trump'ın müttefiki milyarder iş insanı Elon Musk'ın politikaları da protesto ediliyor.Trump'ın onayıyla, Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı ekibi 2,3 milyon federal çalışanın 200.000'den fazlasının işine son verdi.Sonradan ihtiyaç duyulduğu anlaşılan uzmanların pozisyonlarına geri çağrıldığı da oldu.ABD'de gelir idaresi alanında faaliyet gösteren İç Gelir Servisi, Cuma günü 20.000'den fazla çalışanı işten çıkarmaya başladı. Bu, toplam kadrosunun yüzde 25'ine denk geliyor.Cumartesi günü yüzlerce kişi Baltimore yakınlarındaki Sosyal Güvenlik İdaresi'nin genel merkezinin dışında toplanarak, yaşlılara ve engellilere yardım sağlayan kurumdaki kesintilere karşı protesto gösterisi düzenledi.Kurum yakın zamanda 7.000 personelin işten çıkarılacağını ve milyonlarca kişiye verilen telefon hizmetlerinin sonlandırılacağını duyurmuştu.