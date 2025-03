Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 30 Mart 2025 09:08:38









İmamoğlu'nun memleketi olan Trabzon'un Akçaabat İlçesi, Cevizli Köyü'nde tutuklu İBB Başkanı'nın babası Hasan İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih ile bayram namazı kılan Özel'in başlattığı kampanya kapsamındaki ilk imzayı 93 yaşındaki Rükiye Köroğlu attı. Ardından da CHP lideri Özel imza verdi.

"Ben yüreği demokrasiden ve adaletten yana olan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle, Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla, vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutulmaktadır. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu’nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz, hukuksuz düzen bir an önce son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum. Rukiye Köroğlu, birinci imza sahibi."









CHP, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim düzenlenmesi talebiyle imza kampanyası başlattı. CHP bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her Çarşamba da İstanbul'un bir ilçesinde miting düzenleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Trabzon'da, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim düzenlenmesi talebiyle gerçekleştirdikleri imza kampanyasını başlattı.Kılınan bayram namazının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, "Bu imza kampanyası dalga dalga bütün Türkiye'ye yayılacak. Ekrem Başkan'ın özgürlüğü için, Türkiye'nin güzel yarınlara, aydınlık yarınlara, yoksulluğun ortadan kalkacağı, işsizliğin ortadan kalkacağı yarınlara herkesin kavuşması için adayımızı talep ettiğimiz ve önümüze sandığın gelmesini istediğimiz imza kampanyasını başlatıyoruz" dedi.CHP Genel Başkanı "Bütün Türkiye'de bugün iki milyona yaklaşan üyemiz var. Daha bir hafta önce 1 milyon 750 bindi. Akın akın insanlar baba ocağına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına koşuyorlar, üye oluyorlar. İki milyona yakın üyemizin elinde bu imza formlarını, Ekrem İmamoğlu'nu seven, ülkesini seven herkese ulaştıracağız" diye ekledi."Her bir formda 25 imza var. Bu imza formlarıyla birlikte belki dünyanın en büyük, en anlamlı imza kampanyasını başlatıp tamamlamayı, Türkiye'deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak, imzasını alarak, İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz" diyen Özel, ortak metinde şu ifadelerin yer aldığını açıkladı:Haftada iki mitingÖzel'in dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise bundan sonra her hafta sonu farklı bir ilde, her çarşamba da İstanbul'un bir ilçesinde miting düzenleyeceklerini duyurdu."Ben milletim, milli iradeyim! Adayımı bırak, sandığı getir! Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum!" ifadelerini kullanan Özel, "Bundan sonra her hafta sonu farklı bir ilimizde, her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde gece mitinginde meydanlarda olacağız! Miletin önünde hiçbir güç duramayacak!" dedi. CHP dün de İstanbul'daki Maltepe Meydanı'nda geniş katılımlı bir miting düzenledi. Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edildiği bu mitinge 2,2 milyon kişinin katıldığını duyurmuştu.Kaynak : DW