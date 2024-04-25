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"İNEK BAYRAMI" ekitap

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: M. Şehmus Güzel | 26 Nisan 2024 21:29:28

2024'te İnek Bayramı 4 ve 5 Mayısta Ankara'da, Cebeci'de, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenecek. Birkaç günümüz kaldı. Nisan ayında bu öğrenci şenliğinin nasıl kutlanması gerektiği yeniden gündeme geldi. Konuşuldu. Tartışıldı. Konuşuluyor. Tartışılıyor. 19 Nisan 2024'te Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığının şenliğe ilişkin olarak kamuoyuna duyurduğu kısıtlamaları ve yasakları medya organlarında eleştirildi. Eleştiriler sürüyor.



Öğrenciler kısıtlamalara ve yasaklamalara karşı olduklarını belirtip, değişik yollardan tepkilerini duyurdular.

14 Mayıs 2024'te ise İnek Bayramı hakkında açılan ikinci davanın ikinci duruşması Ankara'da yapılacak. Duruşmanın ilginç olması bekleniyor.

Bu bağlamda bugünlerde yeniden çok konuşulacak olan İnek Bayramı'nı dünü ve bugünü içinde kısaca anlatmalı diyorum. Ocak 2024'ten beri hazırladığım bu metni artık sizlere sunmalıyım.

Geçmişte, kırkiki yıl önce, 1982'deki İnek Bayramı'nı öğrencilerimizle birlikte kutlama eşgüdüm komitesinin üç öğretim üyesinden biri olarak önce o günlerimizi, öğrencilerimizle birlikte nasıl hazırlandığımızı anlatmak istiyorum, sonra İnek Bayramı'nın dününü ve bugününü. Kısaca. Çünkü yazılacak daha pek çok şey var.

“İnek Bayramı” ya da 1982'de isimlendirdiğimiz gibi “Mülkiye Kültür, Sanat, Güldürü ve Spor Şenliği” 10-16 Mayıs 1982 tarihleri arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Basın Yayın Yüksek Okulu binalarında, derslik ve anfilerinde, koridorlarında, yakın çevresinde ve Cebeci mahallesinde gerçekleştirildi. Bir hafta süren Şenlik geniş bir öğrenci kesiminin içten ve candan katılımını sağladı. Basından da ilgi gördü.

İlk duyulduğunda alayla karşılanan İnek Bayramı nedir? Ne işe yarıyor? Ne işe yarar? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Tarihi kökenleri nelerdir? Niçin kutlanmıştır? Nasıl bir uğraşlar demetinden oluşmaktadır? Bugünlere kadar başından neler geçmiştir? Bu inek te nereden çıktı şimdi? Bir daha soruyorum: Nereye gidiyor?

Bu vesileyle Kasım 1936'da Mülkiye Mektebi'nin neden ve nasıl İstanbul'dan Ankara'ya taşındığına da değiniyorum. O zamanların Ankara'sından bir-iki "manzarayı" sunuyorum. O günlerden bugünlere Ankara çok değişti. Evet çok değişti: Başkentti "devkent" oldu. "Ankara sıkıntısı" zordu, çekilmiyordu. Öğrenciler kendi eğlencelerini kendileri yarattılar. İnek Bayramı böyle doğdu. Her dalda kendilerini gösteren öğrenciler Ankara'da bir parça gençlik rüzgarı estirdi. İki dirhem şiir: Savulun geliyor Ece Ayhan, Cemal Süreya, Sezai Karakoç, İsmet Özel... İki çorba kaşığı Kazgan. Kazan'dan Kazgan'a geçildi bir akşam üstü Cebeci'de. Mülkiye'nin güçlü futbol takımının 1 Mayıs 1939'da Konservatuar Sporu 3-0 yendiğini biliyor muydunuz?

Bu çalışmada bunları ve dahasını anlatmak istiyorum, Öncelikle bizzat içinde yaşadığımız 1982 Şenliği'nden başlayarak.

Umarım anlattığım öyküler sizin de dikkatinizi çeker.  Belki siz de Bayram'a katılırsınız. Öğrencilik yıllarına bir tür yolculuk farzedelim. Uzak veya yakın ama yanı başımızda herşeye karşın.

25 Nisan 2024

Ücretsiz Ekitapı indirebilirsiniz : “İNEK BAYRAMI”
http://ekitap.ayorum.com/sehmus-inekbayrami.html

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