A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

HİTLER Diye Biri

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 02 Nisan 2025 11:34:50

Hayatının bir bölümünü bildiğimiz, fakat diğer bölümünü hiç bilmediğimiz tarihi bir karakter vardır ki, kimi zaman aklıma gelir, hayatını inceler, muhasebe yapmaya çalışırım. Gelin, bu karakterin doğumundan Almanya'nın başına geçinceye kadar olan hayatına kısaca bakalım. 20 Nisan 1889 yılında Avusturya'nın Braunau am Inn kasabasında dünyaya gelen Adolf Hitler'in incelenmeye değer bir yaşamı olduğuna inanıyorum. Deutsche Arbeiter Partei'nin kuruluşunda hizmeti geçen Alfred Rosenberg ve Baron Sebottendorf, partinin yeni, genç bir yüze ihtiyacı olduğunu düşünerek, Münih'e gelen Adolf Hitler'i 1919 yılında partiye üye yaparlar.

1921 senesinde parti başkanlığına seçilir. Genç ve etkileyici bir hatip olduğu için kitleleri arkasından sürükleyen bir karaktere sahip olduğu fark edilir.



Bu nedenle, 9 Kasım 1923 tarihinde Münih'te birahanedeki konuşması sonrası isyan başlatır. Benito Mussolini'nin Roma yürüyüşünü taklit ederek Münih'te hükümeti devirmek için yaptığı bu çıkış, ordu ve polisten destek bulamayınca Bavyera hükümeti tarafından yakalanır ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılır. Münih'ten alınıp Augsburg'un güneyindeki Landsberg hapishanesine gönderilir.

Burada yazdığı "Mein Kampf" yani "Benim Kavgam" adlı kitap, kendi fikirlerini topluma yansıtmak için yol haritası niteliğindedir. Rudolf Hess tarafından yayınlanması, birçok yerde yankı uyandırır. Bu arada Almanya'da kurulan "Thule Gesellschaft" adlı cemiyet, ülke için savaşçı bir lidere ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle Hitler'in üzerinde çeşitli kurgular yapılır.

Hitler beş yıl hapiste yatmaz. I. Dünya Savaşı sonrası ve sanayide ekonomik kriz yaşanması sırasında Thule Cemiyeti kurucusu Rudolf von Sebottendorf'un Bavyera Halk Mahkemesi başkanına yazdığı bir mektupla Hitler'in serbest bırakılmasını istemesi sonucunda, Hakim Georg Neithardt tarafından dosyanın yeniden incelenmesiyle 20 Aralık 1924 tarihinde serbest kalması sağlanır.

Kısa zamanda partinin yeniden başına geçen Hitler, gençleri heyecanlandırır. Etkili bir hatip olan lider, bilhassa Münih'teki birçok salonda yaptığı konuşmalarda partiyi yeni bir kimliğe kavuşturmak adına ismini "Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi" yani "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" olarak değiştirir. Bu değişiklik Hitler'i Almanya'nın Şansölyesi yapmaya yetmez. Avusturya doğumlu olan Hitler'in Alman vatandaşlığını kazanabilmesi için Thule Cemiyeti üyesi Bakan Dietrich Klagges, Hitler'i Brunswick temsilciliğine atar ve böylece Alman vatandaşlığını kazanmasını sağlar.

Dünyanın içinde bulunduğu durumu çok iyi tahlil eden Adolf Hitler, 1932 tarihine kadar girdiği seçimlerde başarı elde edemez. Ancak propaganda sürecinde milliyetçilik, sosyalizm, anti-semitizm ve anti-komünizm üzerine yaptığı konuşmalarla taraftar kazanır. 31 Temmuz 1932'de üçüncü kez girdiği seçimde toplam oyların %37'sini alarak parlamentoda en fazla sandalyeye sahip olur.

Devlet Başkanı olarak seçilen Hitler, aynı zamanda Başbakan ve Cumhurbaşkanılığının sorumluluklarını da üstlenerek kendisinin "Führer" olarak anılmasını ister. Devlet başkanlığı görevlerini yeniden düzenleyerek bütün yetkileri kendi elinde toplar. Hitler, mevcut ortamdan yararlanarak alt ve orta tabakanın ekonomik beklentilerine hitap eden propagandalarıyla toplumu etkiler.

Devlet başkanı olan Führer adım adım saldırgan bir dış politika izler. "Lebensraum" adı altında Almanlar için yaşam alanı geni genişletmek adına Polonya'yı işgal eder. Bu onun ilk büyük saldırgan hareketidir.

Ülke içinde sayısız tutuklamalar yaptırır. Bir polis devleti oluşturması, Alman ırkı dışındakilere uyguladığı acımısızlık, anti-semitizim hareketi ile bilhassa Yahudileri toplatarak katletmesi ile yüzyılların silemeyeceği bir soykırıma imza atar ve tarihe unutulmayacak bır insanlık suçu bırakır.

Hatta  Şubat 1933 senesinde Cumhurbaşkanı Paul Von Hindenburg ‘a, milliyetçi Nazi Partisi dışındaki bütün partilerin çalışmalarını durduran bir kararname imzalatarak, 5 Mart 1933 senesinde yapılan seçimde %44 oy alarak Nazi partisinin parlamentoda çoğunluğu temin etmesini sağlamıştı.

23 Mart 1933de özel yetki yasası çıkartarak yasama ve yürütme yetkilerini eline almış olduğunu görmekteyiz. 2 inci Dünya harbinin fitilini ateşler, ancak hikayenin sonunda Almanya kayıtsız şartsız teslim olur, Hitler intihar eder.

Bir başka örnek de Nikolay Çavuşesku ve Romanya'dır. Tarihten ders alınsa hiç tekerrür eder miydi, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Yüzlerce öğrenciden ABD'yi terk etmeleri istendi.
Avrupa'da İmamoğlu çıkmazı: Çıkarlar mı değerler mi?
Ayaktayız
YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR
'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
Dünyadaki boykotlar: Kim neyi hedef aldı?
Trump üçüncü kez başkan olabilir mi?
CHP İmamoğlu ve erken seçim için imza kampanyası başlattı
ABD'de ulusal güvenlik skandalı ile gündeme gelen Signal nedir?
CHP neden boykot çağrısı yaptı?

Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Avrupa’nın en az et yiyen ülkesi Türkiye: Fiyatlar 5 yılda % 1230 arttı!
Türkiye'de ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde
ABD-Çin hattında ticaret savaşı: “Soğuk Savaş’tan beri görülmemiş bir rekabet”
Canberra yenilenebilir enerjiye geçişi nasıl başardı?
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.

Kakao Endüstrisinde Çocuk İşçiliği: Tadı Kadar Tatlı Değil
Dan O’Dowd, Tesla’nın Zehirli Kültürü, Başarısız Abartı ve BYD’nin Yükselişi Üzerine
ANALAR(IMIZ) SİZLER ÇOK YAŞAYIN
Amerika dış yardım yumuşak gücünden vazgeçiyor mu?
Zelenski: Kolezyum Politikasının Kurbanı
HİTLER Diye Biri
ZAMANI VAR
TASARRUF
DUR YOLCU
EMRİ HAK VAKİ

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 