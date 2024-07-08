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Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke

Kategori Kategori: İnternet | Yorumlar 0 Yorum | 08 Temmuz 2024 09:43:54

Surfshark'ın hazırladığı rapor, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 631'lik artış olduğunu ortaya koyuyor. Hollanda merkezli sanal özel ağ ("Virtual Private Network" - VPN) servisi Surfshark, Türkiye'nin veri sızıntısına en çok maruz kalan 19. ülke olduğunu raporladı. Surfshark'ın resmi internet sitesinde yayınlanan rakamlara göre, Türkiye'de yaşayan insan sayısından daha fazla ihlale rastlanıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi" başlıklı, 2022 tarihli çalışmasına göre 85.279.553 kişinin yaşadığı ülkede, 2004-2024 yılları arasında 107.138.741 kez kişisel veri ihlali yapıldığı belirtildi.



Surfshark'ın raporu, sadece 2024 yılının ilk ayında 974.225 ihlalin kayıtlara geçtiğini gösteriyor. Buna göre, 2024'ün Ocak-Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde, 2023'ün Ekim-Aralık aylarındaki son çeyreğine kıyasla kişisel veri ihlalinde yüzde 631'lik artış yaşandığı, ortalama 100.000 kişide 48.454 ihlalin görüldüğü vurgulandı.

Türkiye'de yakın dönemde gündeme gelen toplu veri ihlalinin yaşandığı vakalar, Ocak 2020'de 684.138 ihlalin kayıtlara geçtiği Zoosk, Haziran 2020 tarihli, 18.240.847 vakanın görüldüğü Wattpad ve son olarak Mayıs 2023'te 2.411.223 kişinin veri ihlaline neden olan CraftRise adlı etkileşimli oyun sunucusunda yaşananlardı.

Her üç örneğin de tekil olarak Türkiye'nin kişisel veri ihlalinde 19'uncu sırada olmasında pay sahibi olduğu biliniyor. Surfshark'ın periyodik olarak güncellediği veriler, tek bir e-posta ile birden fazla uygulamaya, sayfaya, foruma kaydolan bir kişinin birden fazla defa ihlale maruz kalabileceğini kanıtlıyor.

Bunun sağlaması ise, 2004-2024 yılları arasında dünya genelinde 17.2 milyar kişisel veri ihlalinin kayıtlara geçmiş olması. Yani tek bir e-posta adresinin 3 kez ihlale maruz kalmış olabileceği düşünülüyor.

Türkiye'nin 19'uncu sırada olduğu kişisel veri ihlali listesinin ilk sırasında 3.44 milyarı geçkin ihlalin yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD), ikinci sırada 2.42 milyarı geçkin ihlalle Rusya, üçüncü sırada ise 1.08 milyar ihlalle Çin bulunuyor.

Listenin en altında ise Fransa'nın Karayiplerdeki özerk statüde bulunan deniz aşırı toprağı Saint Barthelemy adası var. 2009'daki sayımda nüfusunun 7.448 olduğu öğrenilen ada topluluğunda, 2004'ten 2024 yılına kadar olan ki 20 yıllık süreçte 9.586 kişisel veri ihlali yaşandığı tespit edildi.

Nüfus-İhlal oranlaması düşünüldüğünde, listenin 231'inci basamağında bulunan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC - Kuzey Kore) ön plana çıkıyor. 2018'deki sayıma göre 25.549.604 insanın yaşadığı ülkede bugüne dek sadece 86.538 kişisel veri ihlali yapıldığı düşünülüyor.

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