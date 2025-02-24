A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

HANGİ İNANÇ?

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 24 Şubat 2025 07:41:40

İster inanın ister inanmayın, ülkemizin nurlu ufukları maalesef son yirmi yıldır karanlık görünmeye başladı. Ülkemizi parçalamak isteyen güçlerin adım adım mesafe aldığını izlemek, düşünen ve aklını kullanan herkese ağır gelmekte. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Bakın, Kur’an’da bile insanlara onlarca kez tekrarlanan bir söz bulunmaktadır:



  • Bakara Suresi 164: “...Aklını kullanan bir topluluk için elbette Allah’ın varlığını gösteren deliller vardır.”
  • Bakara Suresi 171: “...Çünkü onlar akıllarını kullanmazlar.”
  • En’am Suresi 126: “...Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?”
Bu örneklerden yüzlercesini sıralayabilirim.

Aklını kullanmayan ve çöküşe sürüklenen Osmanlı Devleti'nin küllerinden, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aklı olumlu yönde kullanarak önemli devrimler gerçekleştirmiştir. Bu devrimleri iyi özümsemek gerekir. Harf devrimi, eğitim reformları, şapka inkılabı gibi birçok yenilik, akıl ve bilimin rehberliğinde yapılmıştır. Ancak en büyük devrim, laik Cumhuriyet’tir.

Bazı insanlar vardır ki, yaşam kalitelerini iyileştirmek adına hiçbir şey yapmazlar. Öte yandan, aklını kullanan bireyler – hatta bazı hayvanlar bile – mucizeler yaratırlar. Örneğin, bir karganın bir cevizi alıp araçların geçtiği yola bıraktığını, araba tekerlekleriyle kırıldıktan sonra alıp götürdüğünü izlerken ne düşündüğünüzü merak ediyorum.

Tanrı’nın insanlara daha fazla mantık yürütebilecek bir zeka bahşettiği muhakkak. Ancak bazı insanlar, bu zekayı kullanmaktan kaçınır. Böyle kişiler genellikle kendi inisiyatifleriyle değil, başkalarının telkinleriyle hareket eder ve hayatta sorumluluk almazlar.

Bazı insanlar vardır ki, kin, nefret ve intikam duygularına yenik düşerler. Kimi insanlar, uzun bir tarihten gelen nefretin esiri olur ve bu duygunun kaybolmaması adına isimlerine bile bu intikam duygusunu kazırlar. Bir insanın soyadı “Öç” veya “Kin” olursa, bu size ne düşündürür? Belli ki bu, bir kinin unutulmaması ve sürekli hatırlanmasını sağlamak adına atılmış bir adımdır.

Ben, her zaman insan aklının doğru ve olumlu yönde kullanılması taraftarıyım. Eğer akıl olumlu çalışmıyorsa ve kişi, başkalarının aklıyla hareket ediyorsa, hata yapma ihtimali oldukça yüksektir.

Yabancı ülkelerde, bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir başkan vardır; ancak onun arkasında düşünen bir ordu da bulunur. Bu ordu, araştırmalar yapar ve ülke menfaatleri doğrultusunda başkana atması gereken adımları önerir. Bu grubun temel amacı, her zaman ülke menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmaktır. Hatta ABD vatandaşı olabilmek için bir hakimin huzurunda, İncil üzerine yemin edilmesi bile gereklidir. Bu yemini etmeyen biri, vatandaşlık hakkı kazanamaz. Peki bizde? Bir daire satın alan yabancılara Türk pasaportu hemen teslim edilmekte. Türk pasaportu bu kadar ucuz mu? Yüzlerce mülteciye sanki hediye edilircesine vatandaşlık verilmesi, hangi kanuna dayanıyor? Bunu bilen var mı?

Yanlış ata oynayan Türkiye, gitti Rusya’dan alakasız üç beş füze aldı. Peki, ne için alındı bu füzeler? Bunun sonucunda ABD, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı üretim projesinden çıkardı. Elimizde ne kaldı? Rahmetli Sakıp Sabancı’nın dediği gibi: “Elinizde üç’ün biri kaldı.” Buyurun, şimdi onunla oynayın.

Sanayi yatırımlarının kapanması, ülkenin varlıklarının satılması, üretimin düşmesi, ihracatın gerilemesi ve dış ticaret açığının artması büyük sorunlardır. Üstelik, keyfi yönetilmeye çalışılan hukuk sistemi nedeniyle büyük sermayedarlar da endişeye kapılmış durumda. Hukuka güvenin kaybolduğu bir ortamda, yurtdışından gelen yatırımcıların Türkiye’ye mesafeli yaklaşması şaşırtıcı değil.

Şu bir gerçektir: Türkiye'nin enerjiye ihtiyacı yoktur. Çünkü yeni yatırımlar yapılmadıkça ve sanayi üretimi düştükçe enerji tüketimi de azalır.

Rusya’ya Akkuyu’da bir nükleer enerji santrali kurma projesini resmen hediye ettik. Ancak burası sadece bir enerji santrali değil! Akkuyu’da yapılan liman, Rusya’nın harp gemilerinin konuşlanacağı bir deniz üssüne dönüşecek. Türkiye’nin 4800 MW gücündeki bu santrale ihtiyacı olduğuna inanmıyorum. 2017’den bu yana enerji tüketimimiz 257 TWh seviyesinde sabit kalmıştır. Zaten yaklaşık %7 civarında bir enerji fazlamız varken, Akkuyu devreye girdiğinde bu fazla enerjiyi ne yapacağımızı merak ediyorum.

Kış aylarında bile erken saat uygulamasıyla enerji tüketimini artırmaya çalışan yönetim, üretim fazlalığı için nasıl bir pazar bulacak acaba?

Akkuyu, Rusya için Akdeniz’de bir deniz üssü olacaktır. Kur’an’da denildiği gibi, aklınızı kullanın! İşte tam da bu noktada, Amerika devreye girmek için çalışmaktadır. Akdeniz’de bir deniz üssü olmayan ABD, şimdi gözünü Gazze’ye dikmiş durumda. Muhteşem sahiliyle Amerika, oraya bir deniz üssü kurmak için her türlü oyunu oynayacaktır  diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına!

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
İSTİHAB HADDİ
Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
İsrail, Gazze'de yardım konvoyunu hedef aldı: Biri Avustralyalı 7 kişi öldürüldü
Avrupa, ABD olmadan kendisini savunabilir mi?
Avrupa artık ABD'ye güvenemez!
Donald Trump'ın ABD Hükümeti oligarşik, işlevsiz ve küresel ekonomiyi bozuyor
ABD'de Suriye'den asker çekme hazırlıkları başladı.
Trump'ın Gazze'nin kontrolünü alma planı ve tepkiler

Türkiye işçiler için bir cehennem
İkinci Trump dönemi: Küresel ekonomi nasıl etkilenecek?
AB, çoğunluk sağlanamamasına rağmen Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini onayladı.
Türkiye'de ekonomi politikaları konkordato ve iflasları patlattı.
Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.
Türkiye’den göç eden Türklerin sayısında 5 yılda %243 artış

Ukrayna Savaşı tamamen parayla ilgilidir…
Madeleine Riffaud est partie
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
JOYCE BLAU, 18 Mart 1932-24 Ekim 2024
HIZLANAN TARİH
Sarıkamış 1915
KIRIK
HANGİ İNANÇ?
TOPRAK
KRAL ÇIPLAK

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 