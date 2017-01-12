A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kamu Araştırması

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 12 Ocak 2017 12:03:17

Hangi konuda kamu araştırması yapılması gerekir biliyor musunuz? Yahut başka bir yönden soruyu sorayım: Kamu araştırması için fikirlerine başvurulacak insanların eğitim düzeyi nasıl olmalı? Kime hangi soruyu sorarsanız doğru yanıt alacağınızı ümit edersiniz?

Yani sorunun soruluş şeklinde bile yanıta has bir küçük ittirme olduğunda, yanıtı istediğiniz şekilde alırsınız. Kamu oyu yoklaması yapmak yerine kamuoyu yaratırsınız. Bütün bu araştırma kurumları, bir kişiye bağlı veya bir kuruma bağlı. İster özel ister kamusal olsun, araştırmayı ve neticesini kendileri belirler. Nerede bu soruların sorulacağını, hangi toplum ortamında sorulacağını onlar belirler, çünkü yanıtın nasıl olması gerektiğini yoklamayı yaptıranlar belirler. Siz zannedersiniz ki bu neticeler kamuoyu olarak yayınlanıyor.

Aslında kamuoyu yaratılmasına yönelik bir araştırma, kamuoyunun alt yapısını yapar ve netice de belirlenen şekilde tezahür eder. Kamuoyu denilince zannedersiniz ki toplumun her kesiminden insanlara sorular sorulur, yanıtlar alınır, ve sonuç çıkarılır. Zaten sorulan sorularla halkı istediğiniz biçimde şekillendirebilme imkanınız bulunmakta. Bu nedenle ne araştırma şirketleri ne anket yapan şirketler doğruları topluma  anlatacak sorulardan çok uzaktadırlar.  Yalnız bir tek gayeye hizmet eder bu araştırma şirketleri. O da kamuoyu yaratılmasını amaçlar.

Her partinin bir veya birkaç toplum fikri oluşturma şirketi vardır. Bu şirketlere inanılmaz paralar ödenir. Her ilde, her ilçede insanlar ellerinde bir klasöre bağlı bir kağıttaki soru dizisini halka sormaya başlar. Bilhassa alışveriş merkezlerinde, bazı kalabalık caddelerde, gözlerine kestirdikleri insanlara bir dizi sorular sorarlar. Hani bir trende, bir otobüste, veya bir trafik işaretinde kırmızı ışığı bekleyen özel bir oto sürücüsünün fikri sorulmaz. Çünkü halk onlar değildir.

Anket yapan kişiler üniversitelerin içine alınmazlar, çünkü ne idüğü belirsiz insanların bu mekanlara araştırma için girmesine Rektörler karşıdır. Toplumun problemlerine talebelerin dahil olmasını istemezler. Hatta bir konuya karşı çıktıklarında talebler, göz altına alınıp, haklarını kaybetmekten korkarlar. Ülkenin geleceği olan genç nesilin memleket meselelerine karışmasını, ülke idaresi istemez. Talebe hareketi olarak adlandırılır, ve bu nedenle ne SerVekil ne de Cumhur bu itiraza muhabbetle bakmaz.

Geçtiğimiz günlerde topluma sorulan sorulardan birisini, bir anket firmasının yöneticisinin ağzından dinledim ve hayretler içinde kaldım:

Anket Sorusu: Daha istikrarlı bir yönetim için başkanlık sistemine geçilmesini düşünüyor musunuz?

Köylü Mehmet Ağam, yoldaki simitçi, çarşıdaki alışveriş yapmaya çalışan bir emekli öğretmen velhasıl benim yurdum insanına siz diyorsunuz ki: Bu yönetim istikrarlı bir yönetim, daha iyi bir yönetim için Başkanlığa geçilmesini onaylayın.  Bizden iyi bilenler bu konuyu geliştirmişler, eh biz de evet diyelim demeye getirmektesiniz  bu halkı. Aklımızla alay etmeye çalışmaktasınız.

Şu soruyu sormıyacağım: Halk Aptal mı?  diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Medyanın sınır tanımaz cehaleti Cehaleti Göbekli Tepe’yi de vurdu.
2 Türk askerini yaktığını bir video yayımladı
Öyle bir deprem geliyor ki...
Türkiye’de 2016'daki bombalı saldırılar!!!
Çocuklar Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği yurdunda yanarak öldü
Araplar da farkında değil ama bilimin yolu Arapça'dan geçiyormuş…
Geceyarısı OHAL Yumruğu 3 yeni KHK
Türkiye’nin geldiği nokta “Atatürkçülük müfredattan kaldırılsın”
Türkiye'de sosyal medya operasyonları
Melbourne’da Noel terör saldırı planı ortaya çıkarıldı

Türkiye de açlık sınırı 1.602, yoksulluk sınırı 5.066 TL.
Anlayan var mı? Dolar 3.50, ekonomi 1.8 küçüldü ama zenginleştik!!!
'Türklerin serveti 13 yıl geriye gitti, borçları katlandı'
'Kanser aşısı'nı bulan Kübalı doktor: Tehdit sırası bende
Türkiye'de kadının yeri yok
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri
KIRINTILAR
Bugün yaşananlara bakınca ateist olmak caiz
Bir anı

Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Yeni yıl armağanı hediye E-Kitap: Saat Üç Yazıları
Uçmağ Bahçesi
"El Quijote desde los ojos de un pintor turco”
Sümerlerde Atasözleri ve Özdeyişler
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.
Felsefe yapmayı ne engeller?
Devrimci bir Türk Sufi: Hacı Bektaş Veli

Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Uzmanlar: Türkiye’nin küresel ısınmayla mücadele politikası yok
Mahkemenin durdurduğu Yeşil Yol planına bakanlıktan ikinci onay çıktı.
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!
İnternete erişiminin engellenmesinin maliyeti çok yüksek!
Sürücüsüz araç, gerektiğinde en az insan kaybına yol açmak için kendi yolcularını feda etmeli mi?
Helsinki'de sürücüsüz otobüsler yolda.

Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
CERN ve Tanrı Parçacığı Deneyi
Altay Dağlarında Büyük Buluş: 50.000 Yıllık Sanat Yapıtları
Tuvalet ararken 49 bin yıllık yerleşim yeri buldu
'Kıtaları aşan' dev dinozorlar bulundu
Türkiye'de 20 milyon silahın 17 milyonu ruhsatsız!
Commerzbank’a göre Türkiye’de ekonomi çöküyor!!!
Türkiye ‘2015 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 21 sıra geriledi.
Eğitim sıralamasında 38 ülke arasında Türkiye 35. Avustralya 5. sırada
Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu Türkiye için yüz kızartıcı

Ben Kavgacı Değilim, Onlar Benimle Kavga Ediyor!
Kur’an’da Özsavunma (Savaş) Ayetleri Haritası
Türkiye’nin gerçek kimsesizleri: Atatürkçüler
Yaşasın kadın dayanışması
'Tarım ülkesi' Almanya
Kamu Araştırması
HATTİ
ANNE YASA
Göz Doyması
Üçün biri

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 