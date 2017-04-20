Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | 20 Nisan 2017 02:17:30





Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM), 2015 yılında kuruluşuyla birlikte başlattığı ilk projelerden biri olan “Bizans Anıtları Fotoğraf Arşivi”ni internet erişimine açtı. GABAM’ın 1173 fotoğraftan oluşan arşivine, Bizans mirası odaklı çalışmalar yürüten akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve tüm ilgililer ulaşabilecek.Arşivde Ayasofya ve Kariye Müzesi gibi kentin kimliğine damga vurmuş anıtsal yapılarla birlikte, Hirami Ahmed Paşa Camisi veya Gotlar Sütunu gibi pek göz önünde olmayan veya İstanbul’un Bizans kimliğiyle bağı yeterince bilinmeyen anıtların da fotoğrafları yer alıyor. Genel olarak arşivin çekirdeğini Tarihi Yarımada’daki anıtlar oluşturuyor.Arşivdeki fotoğrafların büyük çoğunluğu 2015 ve 2016 yıllarında, profesyonel fotoğrafçılar tarafından anıtlar çeşitli defa ziyaret edilerek çekildi. Böylece anıtların en uygun hava, ışık ve çevresel şartlarda fotoğraflanması sağlandı. Bu açıdan değerlendirildiğinde anıtlara ait fotoğrafların bir bölümünün tekrar çekilmesi, yapılardaki ve yakın çevrelerindeki değişimler veya geçirdiği restorasyonlar nedeniyle mümkün olamayacak.Arşiv, anıtların görülebilen tüm iç ve dış cepheleriyle duvar resminden mozaiğe, yazıttan sütun başlığına kadar geniş bir yelpazedeki detaylara ait fotoğrafları içeriyor. İmkân olduğu durumda anıtın mevcut kentsel doku içindeki konumu hakkında fikir verebilmesi için de drone kullanılarak hava fotoğrafları çekildi.Yeni fotoğrafların eklenmesiyle geliştirilmeye devam edecek arşive GABAM web sitesinden ve Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nin dijital koleksiyonlar bölümünden ulaşılabilecek.Türkiye’de Geç Antik Çağ ve Bizans dönemi sanatı, tarihi ve arkeolojisi konularında bilimsel araştırma ve etkinliklerde bulunmak, bu alandaki çalışmaları desteklemek ve ilgili bilim disiplinlerine katkıda bulunmak amacıyla Koç Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Türkiye’de Bizans araştırmaları konusunda kurulan ilk merkez olan GABAM, kuruluş amacı doğrultusunda bilimsel araştırma projelerini destekler, doktora ve doktora sonrası araştırma bursları verir, bilimsel toplantılar düzenler, ilgi alanında bilimsel yayınlar yapar ve ülkemizin kültürel zenginliğinin önemli bir kısmını oluşturan Bizans dönemi kültürel varlığının korunması ve tanıtılması ile ilgili çalışmalar yürütür.Dijital koleksiyon :