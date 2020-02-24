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"Koronavirüs 92 milyon insanın ölümüne neden olabilir, Kara Veba gibi bir insani kriz kapıda "

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 24 Şubat 2020 12:41:50

Austin Teksas Üniversitesi öğretim görevlisi Spencer Wells, yeni tip koronavirüs Kovid-19'un, yaklaşık 200 milyon insanın ölümüne neden olan veba salgınına benzeyebileceğini söyledi. Koronavirüs aralık 2019'dan bu yana hayatımızda. Sadece virüsün çıktığı Hubey eyaletinde 24 Şubat itibarıyla 2 bin 495 kişi hayatını kaybetti, 64 binden fazla vaka var. Çin dışında 31 ülkeye yayılan virüs ile ilgili biyolog ve genetikçi Spencer Wells, endişeye neden olabilecek bir iddia ortaya attı.



2007'de ünlü fizikçi Walter Kistler anısına verilen Kistler ödülünün sahibi olan Wells, aynı zamanda Austin Teksas Üniversitesi'nde öğretim görevlisi.

Wells, koronavirüs sonrası ölüm oranının Çin'in dışında çok daha az görünmesi ile ilgili "Koronavirüs ölüm oranı Çin'in dışında az gibi görünüyor çünkü Çin dışında enfekte olan insanlar daha sağlıklı ve sağlık sistemleri daha iyi" dedi.

Ancak endişe veren sözleri de tahmini de bu değil.

50 yaşındaki bilim insanına göre virüs Kara Veba gibi ölümcül olabilir.

Wells, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Kimi epidemiyoloji uzmanlarının hesaplamalarına göre önünde sonunda dünya nüfusunun yüzde 60'ı enfekte olacak, yüzde 1-2'lik bir ölüm oranı ortaya çıkacak. Bu da yaklaşık 46 ila 92 milyon insanın ölmesi anlamına geliyor" diye yazdı.



ABD'li genetikçi 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açan ve Ortadoğu, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere 200 milyon kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilen veba salgını Kara Veba ile mevcut yeni tip koronavirüs arasında benzetme yaparken, Türkiye sınırındaki Suriyeli mültecilere de değindi:
    "Ölümler Hindistan ve Afrika gibi yerlerde daha çok olacak, çünkü sağlık sistemi ve altyapı daha kötü. Koronavirüs Türkiye sınırına yığılmış Suriyeli mülteciler gibi grupları vurduğunda ise kara vebadan bu yana görülmemiş bir şekilde bir insani kriz meydana gelecek."
Wells'in özellikle Afrika'ya dikkat çekmesinin ardında yatan neden Çin'in Afrika ile geliştirdiği ticari ilişkiler.

Asya'nın en büyük ülkesi uzun zamandan bu yana Afrika'daki ülkelerin en büyük ticari ortağı olarak biliniyor.
 

2015 Dünya Bankası raporuna göre 2 bin 500'den fazla Çinli şirket 50'den fazla Afrika ülkesinde faaliyet sürdürüyor.

Bu bağlantı ve Çin'den Afrika ülkelerine yapılan iş ziyaretlerinden ötürü Dünya Sağlık Örgütü 13 ülkeyi yüksek öncelikli kategorisine dahil etti.

Bu ülkeler Çin'in ticaret ilişkilerinin gelişmiş olduğu Cezayir, Angola, Fildişi Sahili, Kongo, Etiyopya, Gana, Kenya, Morityus, Nijerya, Güney Afrika, Tanzanya, Uganda ve Zambiya.

Şu ana dek söz konusu ülkelerin hiçbirinde resmi açıklamalara göre yeni tip koronavirüs vakası ile karşılaşılmadı.

Salgın etkisini arttırdığından bu yana koronavirüsü frenleyebilecek bir aşının bulunması ile ilgili ise çalışmalar sürüyor.

Son olarak Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nde bir hastalık araştırma ekibi, laboratuvarda bir aşı adayı geliştirdi.

Bu aşının koronavirüs vakalarından alınan örnekler üzerinde test edilmesinin ardından ne denli etkili olduğu ve hastalıkla mücadele kapasitesi olup olmadığı ortaya çıkacak.



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