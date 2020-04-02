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"495 milyar lira iktidar eliyle kaybedildi"

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 02 Nisan 2020 05:51:39

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatan iktidarın tespit edilebilen 495 milyar liralık rakamın yine iktidar eliyle kaybedildiğini savundu. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, özelleştirmelerden gelen 372 milyar lira, İşsizlik Fonu'nda toplanan 48 milyar 719 milyon lira, deprem vergilerinden toplanan 72 milyar 82 milyon liranın, iktidar eliyle kaybedildiğini savundu



CHP'li belediyelerin açtığı yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulurken, Cumhurbaşkanı tarafından açılan yardım kampanyasına, resmi kurumların katılımının en üst düzeyde olması için arka arkaya duyurular yayımlanırken geçmişten bugüne sadece iktidar yanlısı vakıflara 2 milyar lira aktarıldığını ifade eden Bingöl, “Bu halkın parasıdır” dedi. Bingöl, kayıp paraların izini şöyle sürdü:


ÖZELLEŞTİRMELER

Toplam 70.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 62.1 milyar dolarlık kısmı AKP döneminde gerçekleştirildi. Bu gelire rağmen 170 milyar doları aşan bütçe açığı verildi.

İŞSİZLİK FONU

İşsizlik Sigortası Fonu'nda 2002'den 2018'e kadar toplam 6 milyon 306 bin 996 işsize, 20 milyar 661 milyon lira ödendi. Toplam fondan harcanan para ise 48 milyar 719 milyondur.

Yani fonda biriken miktarın yaklaşık 28 milyar lirası işsize verilmedi. İşsizlik Fonu'ndan başka kaynaklara aktarıldı.

DEPREM VERGİSİ

1999-2003 yılları arasında, 7 milyar 275 milyon lira deprem vergisi toplandı. 2003'te bu vergi kalıcı hale getirildi.

Son 20 yılda toplanan para 72 milyar 82 milyon 572 bin lirayı buldu. Bu paranın nerede olduğunu sorana soruşturma açıyorlar.

İKTİDAR YANLISI VAKIFLARA 847 MİLYON 592 BİN 858 LİRA

Halkın vergilerinin, Türkiye'nin milyonlarının yandaşa “harçlık” yapıldığını savunan Bingöl, AKP döneminde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kamu kaynaklarından iktidar yanlısı vakıflara 847 milyon 592 bin 858 lira aktarıldığını söyledi.

Rant ve para akışının dışında yandaşlara birtakım kamu kurumları arsa ve bina tahsisleri de yapıldığını hatırlatan Bingöl, İBB'den vakıflara aktarılan paraları şöyle sıraladı:

TÜGVA: 74.3 milyon lira
Türkiye Teknoloji Takımı: 41.3 milyon lira
TÜRGEV: 51.5 milyon lira
ENSAR Vakfı: 28.7 milyon lira
OKÇULAR Vakfı: 16.6 milyon lira
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 16.5 milyon lira.
Önder İmam Hatipliler Derneği: 13.2 milyon lira
Türkiye Maarif Vakfı: 26.4 milyon lira
İlim Yayma Vakfı: 9.3 milyon lira
15 Temmuz Derneği: 7.7 milyon lira
İnsan Vakfı: 4.3 milyon lira
Asitane Vakfı: 1.7 milyon lira
Birlik Vakfı: 758 bin lira
Yeni Dünya Vakfı: 1.4 milyon lira
Dar'ül Fünun İlahiyat Vakfı: 2.2 milyon lira
Enderun Vakfı: 726 bin lira.

15 TEMMUZ PARALARI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası şehit yakınları ve gaziler için toplanan 310 milyon liranın da dağıtılmadığını kaydeden Bingöl, “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın adresi ‘boş' çıktı.

Vakıfta toplanan para ailelere aktarılmadığı gibi akıbeti ile ilgili bir açıklama da yapılmıyor” diye konuştu.

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