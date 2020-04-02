Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 02 Nisan 2020 05:51:39









CHP'li belediyelerin açtığı yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulurken, Cumhurbaşkanı tarafından açılan yardım kampanyasına, resmi kurumların katılımının en üst düzeyde olması için arka arkaya duyurular yayımlanırken geçmişten bugüne sadece iktidar yanlısı vakıflara 2 milyar lira aktarıldığını ifade eden Bingöl, “Bu halkın parasıdır” dedi. Bingöl, kayıp paraların izini şöyle sürdü: CHP'li belediyelerin açtığı yardım kampanyaları İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulurken, Cumhurbaşkanı tarafından açılan yardım kampanyasına, resmi kurumların katılımının en üst düzeyde olması için arka arkaya duyurular yayımlanırken geçmişten bugüne sadece iktidar yanlısı vakıflara 2 milyar lira aktarıldığını ifade eden Bingöl, “Bu halkın parasıdır” dedi. Bingöl, kayıp paraların izini şöyle sürdü:









Toplam 70.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 62.1 milyar dolarlık kısmı AKP döneminde gerçekleştirildi. Bu gelire rağmen 170 milyar doları aşan bütçe açığı verildi.





Yani fonda biriken miktarın yaklaşık 28 milyar lirası işsize verilmedi. İşsizlik Fonu'ndan başka kaynaklara aktarıldı.





Son 20 yılda toplanan para 72 milyar 82 milyon 572 bin lirayı buldu. Bu paranın nerede olduğunu sorana soruşturma açıyorlar.





Enderun Vakfı: 726 bin lira.





CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatan iktidarın tespit edilebilen 495 milyar liralık rakamın yine iktidar eliyle kaybedildiğini savundu. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, özelleştirmelerden gelen 372 milyar lira, İşsizlik Fonu'nda toplanan 48 milyar 719 milyon lira, deprem vergilerinden toplanan 72 milyar 82 milyon liranın, iktidar eliyle kaybedildiğini savunduİşsizlik Sigortası Fonu'nda 2002'den 2018'e kadar toplam 6 milyon 306 bin 996 işsize, 20 milyar 661 milyon lira ödendi. Toplam fondan harcanan para ise 48 milyar 719 milyondur.1999-2003 yılları arasında, 7 milyar 275 milyon lira deprem vergisi toplandı. 2003'te bu vergi kalıcı hale getirildi.Halkın vergilerinin, Türkiye'nin milyonlarının yandaşa “harçlık” yapıldığını savunan Bingöl, AKP döneminde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kamu kaynaklarından iktidar yanlısı vakıflara 847 milyon 592 bin 858 lira aktarıldığını söyledi.Rant ve para akışının dışında yandaşlara birtakım kamu kurumları arsa ve bina tahsisleri de yapıldığını hatırlatan Bingöl, İBB'den vakıflara aktarılan paraları şöyle sıraladı:TÜGVA: 74.3 milyon liraTürkiye Teknoloji Takımı: 41.3 milyon liraTÜRGEV: 51.5 milyon liraENSAR Vakfı: 28.7 milyon liraOKÇULAR Vakfı: 16.6 milyon liraAziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 16.5 milyon lira.Önder İmam Hatipliler Derneği: 13.2 milyon liraTürkiye Maarif Vakfı: 26.4 milyon liraİlim Yayma Vakfı: 9.3 milyon lira15 Temmuz Derneği: 7.7 milyon liraİnsan Vakfı: 4.3 milyon liraAsitane Vakfı: 1.7 milyon liraBirlik Vakfı: 758 bin liraYeni Dünya Vakfı: 1.4 milyon liraDar'ül Fünun İlahiyat Vakfı: 2.2 milyon lira15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası şehit yakınları ve gaziler için toplanan 310 milyon liranın da dağıtılmadığını kaydeden Bingöl, “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın adresi ‘boş' çıktı.Vakıfta toplanan para ailelere aktarılmadığı gibi akıbeti ile ilgili bir açıklama da yapılmıyor” diye konuştu.