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İmparatorlukların başkenti İstanbul’un yoksulluk tablosu içler acısı

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 22 Mayıs 2020 06:35:43

İstanbul Kent Yoksulluğu Araştırması’na göre hanelerin yüzde 91,8’i haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda değil. Yüzde 47,3’ünün düzenli geliri yok. Kredi kart sahiplerinin yüzde 57’sinin birikmiş borcu bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'daki kent yoksulluğunu araştırdı. İBB'ye Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hane halkı aylık geliri 2.500 TL ve altında olan hanelerden, bin 228 haneyle bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle, veri toplandı.



Görüşmeler, 33 ilçe, 195 mahallede, 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Anket sonuçları Mayıs 2020 İstanbul Kent Yoksulluğu Bülteni'nde yer aldı. Araştırmanın sonuçlarına göre hanelerin yüzde 89,3'ünde tek kişi gelir getirici faaliyette bulunuyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı yüzde 9,7.

Hanelerde, kredi kartı sahipliği oranı yüzde 35,2 iken, bunların yüzde 57'sinin biriken borcu bulunuyor. Katılımcıların yüzde 5,7'si ise kredi kartı olmamasına rağmen, borçlarını ödemeye devam ediyor. Borçlanma en fazla bankalardan yapılırken, ikinci sırada esnaf yer alıyor. Hanelerin yüzde 33,7'si birden fazla yere borçlu. Hanelerin yüzde 70,6’sı kredi kartı ve kredi olarak bankalara, yüzde 20'si esnafa, yüzde 14,3'ü ise akrabalarına borçlu.

Hanelerin yüzde 91,8'i haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda değil. Yüzde 94,3'ü eskimiş mobilyalarını değiştiremiyor. Yüzde 92,6'sı ihtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alamıyor. Yüzde 89,6'sı ise evini istediği kadar ısıtıp soğutamıyor.

Hanelerin yüzde 92,6'sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda değil.  Borçlanmadan karşılayabileceklerin oranı yüzde 7,4 oldu.

Hanelerde yer alan kişilerin yüzde 53,5'inin sigorta kaydı yok. Yüzde 47,3'ü ise düzenli bir gelire sahip değil. Katılımcıların yüzde 37,2'si bir mesleğinin olmadığını belirtirken, mesleğini işçi olarak belirtenler yüzde 23,5, tekstil sektörü olarak belirtenler ise yüzde 11,5 oranında.

Hanelerin yüzde 40,1'inde bulaşık makinesi, yüzde 11,6'sında çamaşır makinesi bulunmuyor. Sadece yüzde 1,1'inde klima bulunurken, LCD/LED/Plazma TV bulunmayanların oranı ise yüzde 29. İnternete erişim açısından hanelerin yüzde 35,8'inde sabit hat aboneliği, yüzde 12,6'sında sadece mobil abonelik, yüzde 2,3'ünde her iki aboneliğin de mevcut olduğu kaydedildi.

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