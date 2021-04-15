'128 milyar dolar nerede' isimli oyun sitesi kuruldu.

Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 15 Nisan 2021 18:17:17

Sitenin ana sayfasında, "128 milyar dolar aniden ortadan kayboluyorsa ya çok başarılı bir sihirbazın gösterisindesiniz ya da Türkiye'de yaşıyorsunuz" ifadeleri yer aldı.























8 tane ekmek: 1 dolar

2 doz BioNTech aşısı: 50 dolar

20 kilo patates+20 kilo soğan: 10 dolar

Playstation 5: 1200 dolar

Altın musluk: 1500 dolar

Gemicik: 35 milyon dolar

Osmangazi Köprüsü: 1 milyar 200 milyon dolar

İstanbul Havalimanı: 12 milyar 250 milyon dolar



8 milyon üniversite öğrencisine 2000 ay boyunca KYK bursu verilebilirdi.



10 milyon asgari ücretle çalışan kişiye 36 ay boyunca maaş ödemesi yapılabilirdi.



84 milyon vatandaşın her birine pandemi döneminde bin 500 dolar (12 bin 115 lira) nakit yardımı yapılabilirdi.



İktidar kanadından, dövize karşı Türk Lirası'ndaki fiyat istikrarını korumak için merkez bankası rezervlerinin kullanıldığı yönünde açıklamalar gelmişti. Ancak muhalefet partileri 128 milyar doların harcanmasında şeffaf bir yönetim olmadığını belirtiyor. Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın da 128 milyar doların kullanımı konusunda inceleme başlattığı için görevinden alındığı iddia edilmişti. Son olarak CHP öncülüğünde İstanbul Büyükçekmece, Bursa Mudanya, Kırşehir ve Ardahan gibi bazı kent ve ilçelerde bulunan reklam panolarına '128 milyar dolar nerede?' yazılı afişler asılmıştı. CHP logosuyla basılan afişler savcılıklar tarafından toplatılmıştı.

