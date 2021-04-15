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'128 milyar dolar nerede' isimli oyun sitesi kuruldu.

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 15 Nisan 2021 18:17:17

Muhalefet ile iktidar arasındaki '128 milyar dolar' tartışması büyürken, '#128MilyarDolarNerede' isimli bir oyun sitesi kuruldu. Sitede, ekmekten havalimanına kadar farklı harcamalar üzerinden 128 milyar dolar sıfırlanmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının (TCMB) ortadan kaybolan 128 milyar dolar rezervine ilişkin iktidara sorduğu '128 milyar dolar nerede?' tartışması derinleşirken, '#128MilyarDolarNerede' isimli bir oyun sitesi kuruldu.

Sitenin ana sayfasında, "128 milyar dolar aniden ortadan kayboluyorsa ya çok başarılı bir sihirbazın gösterisindesiniz ya da Türkiye'de yaşıyorsunuz" ifadeleri yer aldı.



Siteye https://128milyardolar.net/ adresinden ulaşabilirsiniz

Sitede, “Merkez Bankası rezervleri gibi tüm hakları saklıdır” notu yer alıyor.
Sitede ortadan kaybolan 128 milyar dolarla neler satın alınabileceğine de yer verildi. Bunlar arasında BionTech aşı, Burj Khalifa, Porsche Cayenne, iPhone 12 Pro Max 512 GB, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı dikkat çekti.



Sitede yer alan bazı ürünlerin fiyatı şu şekilde:
8 tane ekmek: 1 dolar
2 doz BioNTech aşısı: 50 dolar
20 kilo patates+20 kilo soğan: 10 dolar
Playstation 5: 1200 dolar
Altın musluk: 1500 dolar
Gemicik: 35 milyon dolar
Osmangazi Köprüsü: 1 milyar 200 milyon dolar
İstanbul Havalimanı: 12 milyar 250 milyon dolar

'BU PARAYLA NELER YAPILABİLİRDİ?'

Bütün paranızı tüketmeyi başarabildiğinizde ise önünüze “Bu parayla neler yapılabilirdi” seçeneği geliyor.

Sitede yer alan bilgiye göre 128 milyar dolarla;
8 milyon üniversite öğrencisine 2000 ay boyunca KYK bursu verilebilirdi.

10 milyon asgari ücretle çalışan kişiye 36 ay boyunca maaş ödemesi yapılabilirdi.

84 milyon vatandaşın her birine pandemi döneminde bin 500 dolar (12 bin 115 lira) nakit yardımı yapılabilirdi.

128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI
İktidar kanadından, dövize karşı Türk Lirası'ndaki fiyat istikrarını korumak için merkez bankası rezervlerinin kullanıldığı yönünde açıklamalar gelmişti. Ancak muhalefet partileri 128 milyar doların harcanmasında şeffaf bir yönetim olmadığını belirtiyor. Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın da 128 milyar doların kullanımı konusunda inceleme başlattığı için görevinden alındığı iddia edilmişti. Son olarak CHP öncülüğünde İstanbul Büyükçekmece, Bursa Mudanya, Kırşehir ve Ardahan gibi bazı kent ve ilçelerde bulunan reklam panolarına '128 milyar dolar nerede?' yazılı afişler asılmıştı. CHP logosuyla basılan afişler savcılıklar tarafından toplatılmıştı.

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