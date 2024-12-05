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Esnafa konum vergisi: Bu da, 'haritayı kullandın' parası

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 05 Aralık 2024 07:18:01

İşletmeler, müşterilerin adreslerini daha rahat bulması için birçok uygulama üstünden konumlarını paylaşıyor. Yapılan son kanun değişikliğine göre bu uygulama, izne tabi olmakla birlikte ücretli olacak. İşletmeler, artık alacakları izin doğrultusunda konumlarını paylaşabilecek. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve bazı kanunlarda yapılan değişikliklere göre, gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri, Türkiye’nin Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamında yer alan coğrafi verileri toplamak, üretmek, paylaşmak veya satmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin almak zorunda olacak.



Dünya gazetesinden Ferit Parlak'ın haberine göre, izin belgesinin geçerlilik süresi bir yıldan az beş yıldan fazla olmayacak. İnternette ve telefon uygulamalarında konum paylaşan ticari işletmeler ve bu paylaşımı sağlayanlar, yıllık bin 750 TL ile 1 milyon 750 bin TL arasında izin bedeli ödeyecek. İzin almadan paylaşım yapanlar, izin bedelinin 2 katı para cezası ödeyecek. Uygulamayla konum paylaşımı yapan yaklaşık 6 milyon işletmeden yıllık 30 milyar TL’nin üzerinde gelir sağlanması bekleniyor.

İzin bedeli, Türk vatandaşı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için, başvuru tarihindeki en son hesap dönemine ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine eklenen gelir tablosunda yer alan net satış tutarı ya da işletme hesabı özetindeki satış hasılatı üzerinden belirlenecek. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler için ise izin bedeli, bir izin katsayısı bedelinin bin 250 katı ile süre katsayısının çarpımı sonucu hesaplanacak.



İzin bedelinin hesaplanmasında başvuru evraklarının tam ve eksiksiz olması şartıyla başvuru tarihi esas alınacak. Alınan izin bedeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılacak. İzin başvurusu yapmak için faaliyet sahibine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre verilecek. Verilen süre içinde izin başvurusu yapmayanlara bir yıllık izin bedelinin 2 katı tutarında idari para cezası kesilecek. İdari para cezası uygulanmış olması izin alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacak bu nedenle izin almak her durumda şart olacak.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında dağıtım lisansı verilen tüzel kişilerin, dağıtım faaliyetleri kapsamında kaydolmak şartı ile izin yükümlülüğünden muaf olacak.



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