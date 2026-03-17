Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | Yazan: Ferruh Dinçkal | 17 Mart 2026 10:01:43









2024 seçimleri öncesinde dolaşıma giren, üzerinde oynanmış ses kayıtlarından, İsrail - Hamas savaşı sırasında sahadan gelen dehşet verici görüntülerin "yapay zekâ kurgusu" denilerek bir kenara itilmesine kadar her olay, gerçekliğin artık kuşatma altında olduğunu kanıtlıyor. Yapay zekâ, basit bir teknik araç olmanın ötesine geçerek; gerçeği üreten, onu bozan ve sonunda "gerçekliğin kendisini" kuşkulu kılan varlıksal (ontolojik) bir olguya dönüşmüştür.

Hukuk profesörleri Bobby Chesney ve Danielle Citron tarafından kavramsallaştırılan "Yalancının Kârı" (Liar’s Dividend), sanal bilgi çarpıtmanın (dijital dezenformasyon) en sinsi yan etkisidir. Burada karşımıza çıkan asıl tehlike teknolojinin kendisi değil, halkın bu teknoloji hakkındaki farkındalığının paradoksal bir silaha dönüşmesidir. Toplum ‘derin sahte’ konusunda eğitildikçe, yalancılar için yeni bir "inkâr alanı" açılıyor.





Bu, farkındalığın paradoksudur: Bir içeriğin sahte olabileceğini bilgisi, dürüst olmayan kişilere, kendi çıkarları için gerçek kanıtları "bu yapay zekâ yapımı" diyerek reddetme fırsatı veriyor.





Walter Benjamin, bir sanat eserinin "şimdi ve burada" olma özelliğini, yani özgün varoluşunu "aura" olarak tanımlar. Yapay zekâ çıktıları, mekanik ve algoritmik birer operasyon oldukları için bu biricik ruhu taşıyamazlar.





Benedetto Croce için sanat, "içsel bir deneyim" ve sezgidir. Makineler, dışsal bir form üretebilseler de bu formun arkasındaki tinsel derinlikten ve Schiller’in bahsettiği özgürleştirici "oyun içtepisi"nden yoksundur.





Görmeden inanmam döneminden, görsen de emin olma dönemine geçti insanlık… Geleneksel olarak "görmek inanmaktır" ilkesi, toplumsal sözleşmemizin ve ortak gerçekliğimizin sarsılmaz temel taşıydı. Ama bugün, hakikatin buharlaştığı sisli bir atmosferin içinden geçiyoruz. ‘Derin sahte (deepfake)’ teknolojisinin yarattığı bu bilgi ile ilgili sis. Yalnızca neyin sahte olduğunu anlamamızı zorlaştırmakla kalmıyor, neyin gerçek olduğuna dair inancımızı da kökünden sarsıyor.Kuşkuculuğun silahlaştırılma yöntemi yalnızca siyasi arenalarda değil, adaletin terazisinde de yankı buluyor. Donald Trump’ın 2016’daki Access Hollywood kasetinin otantik olmadığını yıllar sonra ima etmesi veya Elon Musk’ın avukatlarının, Musk’ın otopilot güvenliği hakkındaki geçmiş beyanlarının "derin sahte olabileceği" iddiasıyla mahkemede kullanılmamasını talep etmesi bu yapının ilk adımları.Daha da çarpıcı olanı, ABD de Ocak 6 Kongre baskınlarına katılan Guy Reffitt vakasında görüldüğü üzere, avukatların somut video kanıtlarını doğrudan "derin sahte savunması" ile geçersiz kılmaya çalışmasıdır. Gerçeklik artık sadece kanıtlanması gereken bir olgu değil, üzerine "yapaylık" etiketi yapıştırılarak kolayca değersizleştirilebilen bir olgu oldu."İnsanlar derin sahte'lerin giderek daha gerçekçi hale geldiğini öğrendiklerinde, gerçek içeriğin yapay zeka tarafından oluşturulduğuna dair asılsız iddialar da daha ikna edici hale geliyor."Yapay medya, yapay zekâ ve makine öğrenimi (machine learning) aracılığıyla üretilen içeriklerin oluşturduğu devasa ve görünmez bir ekonomi var.Bu teknoloji sadece bir aldatmaca aracı değil, aynı zamanda Hollywood’un yüksek bütçeli özel etki odalarından sıradan bir kullanıcının cebine kadar inen, maliyetleri hayal edilemeyecek şekilde düşüren bir endüstriyel devrim.Klonlanmış varlıklar ve sosyal dokudaki çatlaklar ile, yapay medya sayesinde bir kişinin ses dalgalarını kopyalamak veya mimiklerini bir başkasının vücuduna kusursuzca yerleştirmek artık dakikalar alıyor. 1.8 milyon takipçili sanal influencer Lil Miquela’nın lüks markalarla çalışması veya Eugenia Kuyda’nın kaybettiği arkadaşının mesajlarıyla eğittiği ve bugün herkesin erişimine açık olan Replika adlı sohbet botu, sanal varoluşun sınırlarını zorluyor. Bu teknoloji, reklam filmlerinde gerçek oyuncular yerine sanal klonlar kullanarak zamandan ve paradan tasarruf sağlarken, aynı zamanda insan olmanın "biricikliğini" görünmez bir ekonomik veriye indirgiyor.Yapay zekâ; AARON, DeepDream veya Üretken Düşman Ağları (GAN) gibi modüllerle estetik üretimler yaparken, klasik estetik teorileri üzerinden derin bir varlıksal kriz yaratır. Yapay zekanın "yaratıcılığı", bilinçli bir iradeden ziyade devasa veri setlerinin istatistiksel bir düzenlenmesidir.Platon’a göre sanat, ideaların bir kopyası olan duyusal dünyanın taklididir (gölgenin gölgesi). Yapay zekâ ise doğrudan doğadan bir sezgiyle değil, insanların halihazırda ürettiği temsillerden (veri setleri) beslendiği için hakikatten dört kez uzaklaşmış durumdadır. O, "gölgenin gölgesinin gölgesidir."Bence de sanat üreten ile tüketenin fantastik iletişimidir. Bu iletişimde, üreten yani sanatçı, yaşamı boyunca biriktirdiği yaşanmışlığı herhangi bir sanat yolu ile tüketiciye yani sanatsevere ulaştırır, her ikisinin birikimleri aynı titreşimde buluşur. Yapay zeka tüm insanlığın yaşanmışlığına ulaşabilse bile üreteceği sanat eseri teknik ve esnetik olarak mükemmel olsa da sanat eseri midir?Günümüzün en büyük sorunu olan gerçeği kanıtlamak yalanı bulmaktan daha zor.Derin sahte saptama araçları ile üretim teknolojileri arasındaki kedi-fare oyunu, saptama yöntemlerinin her zaman bir adım geride kalmasına mahkûm. Bu çıkmazı aşmanın yolu, sahteyi aramaktan vazgeçip gerçek olanı kaynağından kanıtlama yoluna geçmek. Bu amaçla geliştirilen çeşitli yöntemler var:• C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity - İçerik Güvenirliği ve Özgünlüğü Koalisyonu): Ürünün sanal imzası günümüzde bir içeriğin gerçek olduğunu kanıtlamak, sahteliğini ifşa etmekten daha öncelikli bir güvenlik meselesi.• Adobe, Microsoft, Associated Press (AP), BBC, New York Times ve Wall Street Journal gibi medya devlerinin yanı sıra; Nikon, Leica ve Canon gibi donanım üreticilerinin desteklediği C2PA standartları, bu mücadelenin merkezinde.Bu sistemler, medyanın metadata kısmına kurcalanamaz dijital imzalar ekleyerek bir "güven zinciri" kurar. Teknik olarak, bir görüntünün "ışıkla yakalanıp yakalanmadığını" yoksa bir ekran kaydı mı olduğunu ayırt eden bu yöntem, dijital bir mühür işlevi görerek içeriğin nerede ve ne zaman üretildiğini belgeler.Avrupa Birliği, yapay zekânın yarattığı yanlış bilgilendirme tehlikesine karşı Ağustos 2026'da tam olarak yürürlüğe girecek olan "Yapay Zekâ Yasası" (AI Act) ile yanıt veriyor. Bu yasa, teknolojiyi geliştirenler ile onu kullananlar arasında açık bir sorumluluk dağılımı yapıyor.• Sağlayıcılar (Providers) vs. Dağıtıcılar (Deployers): OpenAI veya Microsoft gibi "sağlayıcılar", içeriklerin makine tarafından okunabilir şekilde etiketlenmesini sağlamakla yükümlüdür. İş dünyası veya profesyonel kullanıcılar gibi "dağıtıcılar" ise, gerçekçi bir sentetik içeriği paylaştıklarında kullanıcıyı açıkça bilgilendirmek zorundadır.• Kademeli Şeffaflık: Şeffaflık kuralları içeriğin niteliğine göre esner. Sanatsal, hicivsel veya kurgusal eserlerde (satire) izleyiciyi rahatsız etmeyecek en aza indirgenmiş uyarılar yeterliyken; kamu yararını ilgilendiren haberlerde veya siyasi içeriklerde sesli feragatlar (disclaimers) ve kalıcı filigranlar (watermark) zorunludur.• Yasadışı vs. Sentetik: Yasa, ifade özgürlüğü altındaki "yasal ama yapay" içerikler ile (rızasız pornografi veya finansal dolandırıcılık gibi) yasadışı içerikler arasında keskin bir ayrım yaparak, yasadışı olanın etiketlenmesini değil, doğrudan kaldırılmasını talep eder.Yapay zekâ ve sentetik medya, demokrasinin can damarı olan "gerçeğe dayalı ortak müzakere" zeminini altımızdan kaydırıyor. Yalancının Karı dinamiği, sadece yalanı yüceltmekle kalmıyor; hakikati de savunmasız ve itibar suikastına açık hale getiriyor.Bu sanal yanılsama çağında hayatta kalmak, edilgen bir kuşkuculuğun ötesine geçmeyi gerektirir. Gereksinimimiz olan şey, etkin bir gerçeklik okuryazarlığı ve her veriyi güvenilir kaynaklarla karşılaştıran "yanal okuma" becerisidir.Teknoloji devlerinin köken standartları ve hukuki düzenlemeler birer kalkandır; ancak asıl savunma hattı bizim zihnimizdedir.Eğer her şeyin sahte olabileceği bir dünyada yaşıyorsak, paylaştığımız ortak bir gerçeklik olmadan toplumsal güveni yeniden nasıl inşa edebiliriz?