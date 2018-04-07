Kategori: Yaşam | 0 Yorum | 07 Nisan 2018 07:50:31





NSW - Marayong, Greenway Village, Dural, Mullumbimby

VIC - Wyndham Vale, Taylors Lakes, Toorak

QLD - Mossman, Noosa Civic

WA - Singleton, South Fremantle, Cottesloe





'Woolworths, tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor. Woolies'in yanı sıra NSW, Victoria, Queensland ve Batı Avustralya'da şirkete ait BWS, Metro ve benzin istasyonlarında da, ücretsiz tek kullanımlık naylon poşetler, 20 Haziran’da kaldıracak.Woolworths Yönetim Kurulu Başkanı Brad Banducci yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz planın hayata geçirilmesini hızlandırılmak için çalışıyor. Uygulamayla çevreye hızlı bir şekilde olumlu bir etki yapabiliriz" dedi.Banducci ayrıca, "Bunun müşterilerimiz ve mağazalardaki çalışanlarımız için büyük bir değişiklik olduğunu biliyoruz ve geçişi olabildiğince sorunsuz hale getirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor."diye konuştu.NSW, Victoria, Queensland ve Batı Avustralya'daki 12 mağaza, 4 Nisan Çarşamba gününden itibaren tek kullanımlık plastik poşetleri, kademeli olarak azaltmaya başladı.Alışveriş yapanlar, yılda 3.2 milyardan fazla plastik poşet kullanan Woolies mağazalarına artık kendi torbalarını getirecek veya yeniden kullanılabilir çantaları satın alacak.Tazmanya, Güney Avustralya, Canberra ve Kuzey Bölgesi’nde tek kullanımlık naylon poşetler daha önce yasaklanmıştı.Woolworths ve rakibi Cole geçen Temmuz ayında Avustraya’yı tek kullanımlık naylon poşetlerden kurtarmak için yapılan çağrılara katıldı ve 30 Haziran tarihininden itibaren mağazalarında naylon poşet kullanımına son vereceklerini duyurdu.Çevre koruna grupları Planet Ark ve Boomerang İttifakı, naylon poşet yasağını destekliyor.Avrupa'nın belli ülkelerinde marketlerde de naylon poşetlere yasak ve sınırlamalar uygulanıyor.İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerin bu konuda yaşadığı deneyimlerin, naylon poşet kullanımınının yüzde 85'e kadar azaltabileceğini gösterdiğini kaydeden Planet Ark Geneş Müdürü Paul Klymenko, bunun Avustralya'da da olabileceğine dair her türlü güvenceye sahip olunduğunu söyledi.4 Nisan Çarşamba gününden itibaren naylon poşetleri kaldırmaya başlayan 12 Woolworths mağazası:Kaynak : SBS