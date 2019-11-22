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Akıllı Kontakt Lensler Bakış Açınızı Değiştirecek

Kategori Kategori: Teknoloji | Yorumlar 0 Yorum | 22 Kasım 2019 02:01:49

Bu, akıllı kontakt lensler bakış açınızı tümüyle değiştirecek.. İleride bir gün karanlıkta görebileceğinizi söyleseydik ne düşünürdünüz? Ya da sadece nesnelere bakarak zum yapabileceğinizi? Muhtemelen bize güler ve bunun sadece süper kahraman filmlerinde olabileceğini söylerdiniz. İster inanın ister inanmayın, fakat hâlihazırda birçok şirket insanın doğal yeteneklerinin ötesine geçebilecek akıllı lens teknolojisi üzerinde çalışmalar yapıyor.

Akıllı kontakt Lenslerin temel amacı görüşünüzü iyileştirmektir. Ancak, artırılmış gerçeklik içeren veya sadece göz kırparak fotoğraf çekmenize olanak tanıyan kontakt lensleri hayal edin. Akıllı lenslerin internette en çok beklenen giyilebilir teknoloji olmasına şaşmamalı.



Peki, bu akıllı kontakt lensler nasıl çalışır?

Normal kontakt lensler gibi akıllı lensler de kullanıcı tarafından takıp çıkarılabilir; ameliyat gerektirmez. Göz küresine yerleştirilir ve mevcut teknolojinin mikro sürümünü içerir.

İleri düzey akıllı lensler, mevcut lensinizin elektronik bir tanesiyle cerrahi olarak değiştirilmesini gerektirir. Gözün içine sıvı enjekte edilir. Böylelikle lens kapsülü göz ile birleşir ve pekişir. Bu, aynı teknolojik özelliklere sahiptir ancak daha sağlam ve kalıcıdır.Yapay lensler retinaya ışığı odaklama görevini üstlenir.Böylelikle esnek bir şekilde görme gücünü geliştirir. Bununla birlikte, muhtemelen normal lensler kadar rahattırlar.

Akıllı lensler enerji toplayacak şekilde tasarlanmışlardır. Üzerinde tartışılıyor olan iki yöntem var; ışığı elektrik enerjisine çevirecek güneş enerjisi sensörleri kullanmak veya göz kırpma hareketini elektrik enerjisine dönüştürecek piezoelektrik sensörleri kullanmak.



Piyasaya sürülen akıllı lensler muhtemelen aşağıdaki teknolojik özelliklerin mikro sürümlerini içeriyor:
  •     Otomatik odaklama merceği
  •     Pil
  •     İşlemci
  •     Veri depolama
  •     Anten
  •     Göreve özgü sensörler
  •     Bluetooth
  •     Görüntüleme
  •     Radyo
İş dünyasında giyilebilir teknoloji pazarını geliştirmek için şirketler birbiriyle yarışıyor ve akıllı kontakt lens pazarı şirketlerin yarıştığı alanlardan biri. Aslında, akıllı lens pazarının 2023 yılına kadar yıllık % 10,4’lük bir büyüme oranı görmesi bekleniyor.

Halkın göz bakım ürünlerine olan talebi ve giyilebilir tıbbi cihazların benimsenmesiyle Amerika, evrensel olarak en büyük oyuncu.

Alphabet şirketinin bir alt kuruluşu olan Verily, elektronik camları kontakt lenslere dönüştürme konusunda en girişken şirket. Bunun dışında Samsung, Sony, Google gibi birçok şirket akıllı lensler ile ilgili çalışmalar yaptığını duyurdu.

Akıllı Kontakt Lensler Sağlıkta Devrim Yaratıyor

Günümüzde kabaca 253 milyon insan görme bozukluğu ile yaşıyor. En yaygın yaşanan beş görme bozukluğu şunlar; katarakt, diyabetik retinopati, maküler dejenerasyon, glokom ve retina dekolmanı. Akıllı kontakt lens uygulamaları, genel göz hastalıklarını geleneksel lenslerden daha iyi tedavi edebilir.

Örneğin; Wisconsin Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, hipermetropluğu tedavi etmek için akıllı bir lens icat ettiler. Fil balığının benzersiz şeklindeki retinasını taklit ederek milisaniye içinde otomatik odaklanan bir kontakt lens tasarlamaktalar.

Ayrıca ABD askeri fonu sayesinde Michigan Üniversitesi’ndeki bilim insanları, askerlere termal görüntüleme kullanarak karanlıkta görme olanağı sağlayan bir kontakt lens geliştiriyorlar.

Teknoloji ultraviyole dâhil olmak üzere tüm ışık spektrumunu toplamak için grafen adı verilen tek bir karbon atomu tabakası kullanıyor. Buna ek olarak, Lozan’daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü kullanıcının zum yapabileceği kontakt lensler geliştiriyor.

Akıllı kontakt lensler sadece görüşü iyileştirmek için değil diğer tıbbi durumlara yardımcı olmak için de geliştiriliyor; Diyabetik bir hastanın gözyaşındaki glikoz seviyesi veya glokom hastalarındaki göz içi basınç gibi fizyolojik parametreleri izlemek için kablosuz bir çip ve minyatür bir sensör taşıyabilirler.



Fotoğraf ve Artırılmış Gerçeklik

Görüş tabanlı bir teknoloji olduğundan, akıllı kontakt lenslerde sanal-artırılmış gerçeklik ve kamera teknolojilerinin geliştirilmesi olağan bir durumdur.

Samsung, görsel bilgiyi doğrudan gözün retinasına yansıtarak görüş alanını değiştiren bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu, Google Glass’ın mini bir sürümü gibi işlev görür ve karma gerçeklik deneyimi yaratabilir.

Sony, göz kırpma işlemini elektrik enerjisine dönüştürebilen bir akıllı kontakt lens patenti için başvuru yaptı. Lensler gerçektende kaydedilmiş görüntüleri veya videoları depolayabiliyor.
Akıllı Bir Gelecek

Sıradan tüketiciler ve teknoloji meraklılarının yanı sıra, bu akıllı lens teknolojisinin gerçek hayatta kullanılabileceği çok elverişli alanlar var:

Polislerde, güvenlik görevlilerinde ve askeri operasyonlarda; cerrahlara daha iyi görüş ve yaşamsal belirtiler konusunda acil geri bildirim sunmada ve uzun vadeli hastalıkları izlemede vücut kameralarının yerine kullanılabilirler.





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