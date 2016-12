Kategori: Özel Dosyalar | 1 Yorum | 04 Aralık 2016 05:14:06













Nogay Türkleri, Türkiye’de haklarında hemen hemen hiç çalışma yapılmamış bir Türk boyudur. Coğrafi mekân itibari ile kısmen Kırım ve Kuzey Kafkasya’da Karaçay Türkleri ile birlikte yaşamakta iseler de, esas olarak Kafkasya’da Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde yoğun olarak bulunmaktadırlar. Kuzey Kafkasya’nın Ruslar tarafından işgalinden sonra buradaki bazı Çerkes ve Karaçaylılarla beraber bir kısmı Türkiye’ye göç etmiştir.Nogay Türklerinin kökeni Türk tarihinde Nogay veya Nokay sözüne ilk olarak, bir Türk imparatorluğu olan Avar (Apar) Devletinde, bilhassa 492 ile 506 yılları arasında hükümdarlık yapmış Nokay (Nogay) Kağan devrinde rastlamaktayız. Yalnız Avar döneminde Nogay ismi bir boy ismi olmamıştır. İkinci defa ise yine bir Türk imparatorluğu olan Altınordu Devletinde, bilhassa Berke Han döneminde görülmektedir. Nogay; üstün kabiliyeti, büyük teşkilatçılığı sayesinde Altınordu Devletinin en yüksek mevkilerine çıkmıştır.Nogay'ın o günkü makamının bugünkü karşılığı Başbakanlık ve ordunun başkomutanlığıdır. Elli yıla yakın bir süre bu görevlerde bulunmuştur. Nogay'ın dedesi Taval Beyin Aksu ırmağı çevresindeki Peçenek ve Kıpçaklarınbeyi olduğu ve Nogay'a beyliğin dedesinden geçtiği belirtilmektedir.Altınordu başbuğlarından biri olan Nogay'a tâbi olan Kıpçak, Peçenek ve Uz Türkleri de onun ölümünden sonra Nogay adını almıştır . Öneminden dolayı Nogay Han'dan bahsedelim. Altınordu İmparatorluğu Hükümdarı Berke Han'ın başkomutanı olan Nogay, Altınordu'nun Don (Ten) ile Dineper (Özü) ırmakları arasındaki bölgeleri idare eden tümen beyi idi. İlk defa BERKE HAN (1255–1266) devrinde karşılaştığımız Nogay, MENGÜ-TEMÜR (1266–1280) zamanında siyaset sahnesine çıktı.1259 dan 1296 tarihine kadar Galiçya, 1261 den 1263 yıllarında da Kafkasya seferinde kazandığı üstün zaferle sivrilmiştir. Karadeniz'in doğu ve kuzeyinde yaşayan boyları Altınordu merkezinden ayıracak şekilde kendi hâkimiyeti altında birleştirmiştir. Berke Han'ın ve başkomutanı olan Nogay'ın Müslüman olmaları, Şaman olan Hülâgü ile olan savaşları kazanmaları, hilafet için alınan bir intikam ve İslâmiyet'in zaferi olarak telâkki olundu. Bu münasebetle komşu Müslüman ülkelerden, Horasan'dan ve Anadolu'dan İslâmiyet'i yaymak için gaziler getirildi. Azerbaycan'dan Erdebil Şeyhi Safiyütdin Erdebil, kendi müritleri ile birlikte Deşti Kıpçak'ta ve Kırım'da (Nogay ülkesinde) İslâmiyet'i yaymak için faaliyetlerde bulundu.1263 Kösedağ Savaşı sırasında Sarı Saltık ismindeki Türk Şeyhi de, 12000 hanelik bir Türkmen grubu ile birlikte Nogay Han'a sığındı. Sarı Saltık ile tanışan Nogay Han ertesi yıl Müslüman oldu. Sarı Saltık adamları ile birlikte Kırım ve Dobruca'ya yani Nogay'ın bulunduğu yerlere gidip yerleşti ve İslâmiyet’in neşri uğruna çalıştı. Nogay Han o zaman Trakya'da Bizans'ın Aynos kalesinde esir olan Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykâvus II. yi kurtardı. Trakya'da birçok Bizans şehir ve kalelerini aldı .Macaristan içlerine akınlar yaptı. Nogay Han'ın maiyetinin çoğu birkaç yıl içinde Müslüman oldu. Sarı Saltık Nogay Han'ın emriyle Kırım'dan Dobruca'ya gitti. Nogay da 1280'de Varna Yakınlarında iki Bulgar kalesine fetih yaptı. Nogay Han ölünceye kadar Rumeli'de (Balkanlarda) İslâmiyet'in yayılması uğruna coşkun akınlar yaptı. Görüldüğü gibi Nogay Han Altınordu halkını teşkil eden bütün Türk boylarının İslâmlaşmasında büyük rol oynamıştır. Nogay Han 1280–1299 yılları arasında Tuna havzasında, Rumeli'nde ve Kırım'da şevketle saltanat sürdü. Nogay, yarım asra yakın bir süre ile Altınordu Devleti'nde o derece büyük ve önemli bir role sahip olmuştur ki, bu rolün sonucunda olmak üzere Altınordu ile münasebet içinde bulunan belli başlı hemen bütün devletlerin hükümdarları ona han muamelesi yapmışlar, hatta kendisine elçiler göndermişlerdir. Nogay Han, 1299 yılında Mecusilikte kalan Altınordu Hükümdarı Tokta Han'la yaptığı savaşta bir Rus eri tarafından öldürülmüştür.Tokta Han'da bu Rus erini idam ettirerek cezalandırmıştır. Nogay Han’ın ölümünden sonra Balkanlarda Müslüman hâkimiyeti ve dervişlerin faaliyeti sekteye uğradı. Bizanslılar birçok yerleri Tokta'nın oğullarından geri aldılar. Müslümanların çoğu Bizans'a ve Anadolu'ya geçti. Nogay Han'a bağlı Türk boyları onun ölümünden sonra kendilerine Nogay adını verdiler.Aşağıdaki Nogay atasözleri “Poslovitsı i Pogovorki Narodov Karaçaevo-Çerkesii” adlı eserden alınmıştır. Adı geçen eser dört bölüm olarak hazırlanmıştır. I. Bölümde Karaçay-Malkar II. Bölümde Adıge III.Bölümde Abaza ve IV. Bölümde Nogay atasözleri yer almaktadır. 301-360. sayfalar arasında konularına göre ayrılmış 536 Nogay atasözü vardır.Bu atasözlerinde ayrıca Nogay Türklerinin değer yargılarını ve yaşam tarzlarını da bulmak mümkün olacaktır.-Adaskanga ayıp yok, kaytıp üyin tapkan song.-Adaspayman degen erdi, Karanga tuman adastıradı.-Aga bolayım deseng, atlanuvdan kalma, bay bolayım deseng, kazanınga aram salma.-Aga-iniding kedirin,Yalalı bolsang bilersing, Ata-anadıng kadirin, Balalı bolsang bilersing.-Agalı-inili tatuv tursa, Ekpege at köp bolar. Absın-kelin tatuv tursa,Aşamaga as köp bolar.-Agaş etten öter, söz süekten öter.-Agaş kesseng uzın kes, yona – yona kıskarar, kiyiz kesseng kıska kes, tarta-tarta uzayar.-Agaş kıyşığın talkı tüzeter, Edem kıyşığın halkı tüzeter.-Ahıret azabınnan dunıya namısı küşli.-Ak nietliding atı arımas, arbası tozbas.-Akıl akıldan üyrik.-Akıl bastan şıgar, asıl tastan şıgar.-Akıl tabar, til söyler.-Akıl yasta tuvıl, basta.-Ala azbandı böri aşar, yarlıdıng yıygan malın töre aşar.-Aldı tegerşik kaydan köşse,songgısı da sonnan köşer.-Algasagan kız kievge barmas, barsa da ongmas.-Algasagan suv tengizge etpes.-Alma e de suv iş – avırmasang köreyim, nartük e de suv iş – semirmeseng köreyim.-Almaktıng körki – bermek.-Altı yasar altıstan kelse, alpıs yasar aldına şıgar.-Altın kapılıdıng kullıgı agaş kapılıga tüser.-Alıs-beris bilmegen, bergende yatıp uykısı kelmegen.-Anadıng köngili balada,baladıng köngili dalada.-Aram batar, ak kalkar.-Aram kapşıktıng tübi tesik.-Aramzadeding koynı tolı, beti kara.-Arkasına ötken ayavşıl bolar.-Arıgan atka-kamışı avır.-Arık oydan öler, semiz maydan öler.-Asık oynagan azar, top oynagan tozar, koy bagıp, kuyrık asagan, berinnen de ozar.-Asılsız astan kıtar, yavapsız sözden kıtar.-At arısa tuvlak, er arısa avırak.-At avnagan erde tük kalar.-At basına kün tuvsa, avızlıgı man suv işer. Er basına kün tuvsa, etigi men suv işer.-At iygisi arıkta biliner, er iygisi yarlılıkta biliner.-At sürinmes bolarma, edem yangılmas bolarma.-Ata baladıng sını.-Ata barda uvıl yas, aga barda ini yas.-Ata minmek bir mırad, attan tüspek bir namıs.-Ata ulınıng atkan ogı da kaypas, aytkan sözi de kaytpas.-Ata- balaga sınşı.-Atadan körgen ok yonar, anadan körgen ton pişer.-Ataga usap ul tuvmas, anaga usap kız tuvmas.-Atang barda el tanı, atıng barda er tanı.-Atang ölse de, atangdı körgen ölmesin.-Atası maktagandı alma, avıldası maktagandı salma.-Atasına yahşılık etpegennen, yahşılık kütpe.-Atasız öksiz-yartı öksiz, anasız öksiz-kerti öksiz.-Attı kamışı öltürer, erdi namıs öltirer.-Atım yok aranda, kaygım yok boranda.-Atın süygen alasam der, hatının süygen tamaşam der.-Avla tolu malıng bolganşa, er erde dosıng bolsın.-Avıl iyti ala bolsa da, böri körse biriger.-Avıldasıng kim bolsa, adanasıng sol.-Avılga aytsam aşadı, kongısıga aytsam kosadı.-Avırmagan baska yavlık baylama.-Avıruv attan şıgar.-Avıruvdıng aldın al.-Ayagı baskanın, közi tanımaydı.-Ayagı yaman tördi bulgaydı, avızı yaman eldi bulgaydı.-Ayagın körüp asın iş, anasın körip kızın al.-Ayagına kara da kımızın iş, anasına kara da kızını al.-Ayamda bolsa yalarman, anamda bolsa alarman.-Ayavlı dostıng malı bir, kemege mingenning yanı bir.-Ayaz bolsa suvıtar, bulıt bolsa yılıtar, tuvgan-ösken erlerin tentek kisi mutar.-Ayda bir at bergennen, künde bir tostakay may bergen artık.-Ayday bilmes at öltirer, söyley bilmes söz keltirer.-Aylandırgan avıruv almay koymas.-Aytarman-mennen keter, tınglamasang -sennnen keter.-Aytkanga ıynanma, akılınga kelse ıynan.-Ayvan alası tısında, edem alası işinde.-Ayırılgandı ayuv er, Bölingendi böri er.-Az aşa köp şayna-tüyilmessing, az söyle, köp tıngla-yangılmassıng.-Az aşagan, taza aşar.-Az söz-altın, köp söz kümis.-Azdı bilmegen, köpti de bilmes.-Aşıkkan aska piser.-Bakkandı bilmegen, bagıslagandı da bilmes.-Bakırak-bakırak bardı aytar, bargan sözin yartı aytar.-Baladı yastan, kelindi bastan terbiyalav.-Balalı kargaga kok artpas.-Balalı üy-bazar, balasız üy-mezar.-Balalı üyde melek bar, balasız üyde elek bar.-Balam barar erge, bele-kaza barmasın.-Balık süygen suvga etegin malar.-Bara-bara bayram kalar, bayramnan song kurman kalar.-Barma töre kasına, bayısang özi keler kasınga.-Bas baladan, mal tanadan.-Bası baskadıng, akılı baska.-Basına payda etpegen, dosına payda etpes.-Basınga kelgen beleden beleden, eteging kesip bolsa da kutıl.-Bay mınan barıspa, betir minen kürespe.-Baydıng kızı ölmey, yarlıdıng kızına kün tuvmas.-Baysız pişe-patşa.-Bereket kelinning ayagınnan, şobannıng tayagınnan.-Bergen üyine barayık, beren-şeren eteyik.-Bergen yumart tuvıl, algan yumart.-Bilegi yuvan birdi yıgar, bilimi artık mıngdı yıgar.-Bilgenge bir soksang da saz, bilmegenge davılbaz da az.-Bir edemning üyi kalası bolar, ası – balası bolar.-Bir körgen bilis, eki körgen tanıs.-Bir şeşekey men yaz bolmas.-Birev söyler, birev uyalar.-Biyimde de bar, biykemde de bar.-Bolayak on yasında da yas tuvıl, bolmayak yırma beste de yas.-Böri bolsang kök bol, er bolsang – aytkanınga berk bol.-Böriding kuyrıgın keskeni men, ol iyt bolmas.-Borışlı ölmes, şerli öler.-Bos mıltık eki kisidi korkustar.-Bügüngü isingdi tanglaga kaldırma.-Büldirvüşi ining bolsa, tüzetüvşi agang bolsın.-Bulganşık suvda balık boladı, köp söylegen kiside bele boladı.-Dos bergenning tısına karama.-Dos doska kerek, asabı durıs kerek.-Dos esabı köngilden.-Dos üyinde oltırıp ket, duşpan üyinde turıp ket.-Doska bergen borışka.-Dosıng berse kım, uvısınga yım.-Dosınga mungkir kazba, özüng tüsersing.-Dosıngnıng asın duşpanday aşa.-Dosıngnıng bekisi men müyiz kes, duşpanıngnıng bekisi men kiyiz kes.-Duşpan ayakka, dos baska karar.-Duşpan külip üyreter, dos urısıp üyreter.-Edem bolar baladıng kisi minen isi bar, edem bolmas baladıng kisi minen nesi bar.-Edem sözi tas yarır, tas yarmasa, bas yarır.-Edem üreginde arslan yatagı bar.-Edem-edemge konak, yan-tenge konak.-Eki ölşe, bir kes.-Eki sıyırdıng ayranı köp, eki hatınnıng vayranı köp.-El agasız bolmas, ton yagasız bolmas.-El almagan, elli yıl yatar.-El bolgan erde betir de bolar.-El bolmasa, suvık yok.-El espese, şöp bası kıymıldamas.-El kaznası-eski söz.-Elde amanşılık bolsa, elşi avırar.-Eldi sökpe.-Elding avızına elli arşın böz etpes.-Elding işi-altın besik.-Elim boluvdan edem boluv kıyın.-Elli yıldan el yangırar.-Elşiding keşikkeni hayır.-Emisting iygisine kurt tüser.-Epsizdi elşilikke yiberseng, soramay aytpas.-Er aytpas, aytkanınnan kaytpas.-Er iygisi burınlı bolar.-Er kadirin el biler.-Er kartaydı – kuş taydı, ekevledi soltanım.-Er kayratlansa, ekev bolar.-Er ötirik söylemes, ep ötirik söyler.-Er tamırınnan er tamırı köp bolar.-Er tarıkpay molıkpas.-Er yangılıp kolga tüser, kus yangılıp torga tüser.-Er yanılmay bolmas, at sürinmey bolmas.-Er şıragı-eki köz.-Erden ozuv bar, elden ozuv yok.-Erding atın ya atı şıgarar, yade hatını şıgarar.-Erekte avızın yappagan, köpir avızda sözin tappagan.-Erge devlet kuralsa, bas duşpanı dos bolar. Erden devlet taygan song, bas dosları kas bolar.-Eri baydıng eli bay.-Erinşekting ertengisi bitpes.-Erte turgan erding ırısı artık.-Esaplı dostıng malı bir, antlı dostıng yanı bir.-Esitken yangılıs, körgen kerti.-Et etke, sorpa betke.-Et kanlı bolsın, yigit yanlı bolsın.-Etimge eti kisi bas.-Etimning karnı-eti kabat.-Etispesti ongmas kuvar.-Hatın karıganın bilmes, eşek arıganın bilmes.-Hatında hatın bar, torgay etin as etken, hatında hatın bar, baytal etin tas etken.-Hatınlarda hatın bar, kara suvdı as eter, hatınlarda hatın bar, kumar közdi yas eter.-Hatınnıng ekevi bazar, üşevi-yarmalık.-İesin sıylagannıng iytine süek taslar.-İnisi bardıng-tınısı bar.-İslese kulday, tursa biydey.-İytli konak oramga sıymas.-İyttey kabıp, attay tevip.-İytting yamanı in kazar, pişe yamanı-künde azar.-İşip toymagan, yalap toymas.-Kadere bergen attıng tüsine karamas.-Kadir bilmes kardaştan, kedir bilgen yat yahşı.-Kadıdıng kabırınnan kırk adım alıs.-Kalgan iske kar yavar.-Kamışıdı silke almagan, özüne tiygister.-Kan şıkkandı karga biler, yan şıkkandı molla biler.-Kancıgadıng batkanın, kaptal bilmes, at biler. Atadan yahşı ul tuvganın kardaş bilmes, yat biler.-Kar küregen aslık kürer.-Karama özine-kara sözine.-Kardaştıng azarı bolsa da, beteri bolmas.-Karga neşe çakırsa da, kaz bolmas.-Karga şakırıp kıs bolmas, torgay şakırıp yaz bolmas.-Kat – yigitting is bası, aldında ezir ası.-Kat bilmegen zat bilmes.-Kazan avızı aşık bolsa, iytke de namıs kerek.-Kazannıng karası yugar, yamannıng belesi yugar.-Kazanı asuvlıdıng kapısı yabılmas.-Kazanı kırda, oşagı üyde.-Kel demek bar, ket demek yok.-Kelgenşe konak uyalar, kelgennen song konakbay uyalar.-Kelin kemtiksiz bolmas, kayınana kemiriksiz bolmas.-Kemege mingenning tilegi bir.-Kengesli ton keng şıgar.-Kerek tastıng avırlıgı yok.-Kerek üşin terek yık.-Kerekpesti yıymasang, kerekkende tappassıng.-Keşe karanga bolsa, yuldızı yarık bolar.-Kisige munkir kazsang, özing atılarsıng.-Kisige yamanlık tilegenşe, özinge yahşılık tile.-Kökke köterip kelgendi, erge karatıp yiberme.-Kökürekte bar, kolda yok.-Kol kıbırdasa, avız da kıbırdar.-Konak az oltırıp, köp sınaydı.-Konak bolsang kolga tüs, yolavşı bolsang yolga tüs.-Konak bolsang, tiling tıy.-Konak kelse et piser, et pispese bet piser.-Konak toysa esikke karar.-Konakka sorap bergenşe, sogıp ber.-Konaktıng kursagı toysa, közi yol karar.-Köp biledi degen küledi, özim bilemen degen öledi.-Köp sözding azı yahşı, az sözding özi yahşı.-Köp tükirse köl bolar.-Köp yaşagannan sorama, köp yurgennen sora.-Köp-korkıtadı, teren-batıradı.-Köplegen konak atkarar, kömeklegen -yavdan kutkarar.-Köpten koyan kutılmas, yalgızdıng aytkan sözi tutılmas.-Köpten koyan kutılmas.-Köpting avazı bir bolsa, birding avazı yok bolar.-Korkak mıng öledi, betir bir öledi.-Korkaktan sorama közi aytar, tentekten (aptal) sorama sözi aytar.-Korkaktı köp kuvlasang, betir bolar.-Korkkanga kos koriner.-Körklige köne kiygistseng de, yarasar.-Korkpa marttıng kısınnan, kork aprelding besinnen.-Kösevi uzınnıng kolı küymes.-Köz korkak-kol batır.-Közel-közel tuvıl dı, köngil tüsken-közel di.-Közing avırsa, kolung tıy, işing avırsa, avızıng tıy.-Kudalık ayırılsa da, tuvganlık ayırılmas.-Kula tüzdi suv alsa, kuba kazdıng tösinnen, kulaksızga söz aytsang, kulagınıng tısınnan.-Kuldan tuvgan kul bolmas, yaman tuvgan kul bolur.-Küle baksang, köylegine yamavlık sorar.-Kulluk etkende kulday bol, atlanganda biydey bol.-Külme doska, keler baska.-Kün körmegen kün körse kündiz şırak yandırar.-Kündesting otı da, suvı da kündes.-Künşi köbeymes, bakılşı bayımas.-Kus uyasında ne körse, uşkanda da sonı eter.-Kutlı konak kelse, koy egiz tabar.-Küşi etken-küşi etpegenning küşpeni.-Kılık kızga kerek, kızdan aldın yigitke kerek.-Kılış kespesti tilek keser.-Kırk yıl saban aydasang, bir yıl türening altınga tier.-Kıs karlı bolsa, yaz yavınlı bolar.-Kısıng tuman bolsın, marazıng tımav bolsın.-Kız kimdi süyse, sonıkı.-Kız kılıgı man süydirer.-Kızıng yaman bolsa, kızıl kiygist.-Malı ketken yarlı tuvıl, sını ketken yarlı.-Mart şıkpay, dert şıkpas.-Maslagatlı toy tarkamas.–Meneli söz maldan artık.-Misapir atangnan üyken.-Molla bermes, bergen erden kalmas.-Mısalsız söz-tuzsız as.-Mısırda patşa bolgannan, elimde şoban bolganı artık.-Nesip, kayda barasıng? Til bir erge baraman.-Ocagınıng bası şoklı, oltırgan eri koklı.-Oltırgan kız ornın tabar.-Önerli ölmes, önersiz kün körmes.-Önerli örge yurer, önersiz körge kirer.-Ong kolıng man berseng, sol kolıng man alarsıng.-Onggannıng eki dosı bir keler, ongmagannıng eki borışı bir keler.-Onggannıng üyine kobız kirer, ongmagannıg üyine abız (molla) kirer.-Ongmas yigit, bolmas erden konıs kurar.-Orazası yok namazı yok, onggan avıl cemboylık.-Orta yolda arbang sınmasın, orta yasta hatınıng ölmesin.-Osal kisi ayagına karap yurer, mahtanış kökke karap yurer.-Ötirik sözding örkeni yok, akılsız kızdıng törkini yok.-Ötirikşi törge bir şıgar, eki şıkpas.-Ötirikşiding üşin sözi de zaya.-Otka bargan hatınnıng otız avız sözi bar.-Ötpes pışak kol keser.-Oylamay söylegen, avırmay öler.-Ozgan yamgırdı yamışı alıp kuvma.-Özi isine divana, kisi isine kuvana.-Özi söylep özi külgen-yayrang yigit, özi söylep halk külgen-kayrang yigit.-Özi yıgılgan-yılamas.-Özing arısang, yoldasıngdı öldi dep bil.-Saban tübi-sarı altın.-Sabır tübi-sarı altın.-Sav baska-satlık maraz.-Sirkeli tay at bolar, simgirikli bala er bolar.-Söylegennen tıngla, bilgennen angla.-Söyley-söyley söz şıgadı, türtkilese köz şıgadı.-Söz ben şirkeydi de öltirip bolmas.-Söz sözdi şıgarar, ümırık közdi şıgarar.-Sözding bası bir puşık, ızı bir kuşak.-Sözing sav bolsa, basıng tav bolar.-Süt pen kirgen, süek pen şıgar.-Suv körmey etik şeşpe.-Suvga süenme, yavga ıynanma.-Süygenning asın duşmanday aşa.-Süymesem de süyemen, süygenimning süygeni.-Süymesing kelse, üy sıpır.-Sırıng aytpa dosınga, dosıngnıng da dosı bar.-Sıylasang sıy körersing.-Sıyır kurşanggıdı tilinnen tabar.-Şanışa almagan-iynesinnen körer, tarta almagan yibinnen körer.-Şaşpagan arımas.-Şegertkiden korkkan, egin ekpes.-Şeşen yigit elge ortak, Şeber yigit malga ortak.-Tamaktan kalgan yavdan kalganga esap.-Tang atpay, künning közi tuvmas.-Tarı şaşkan boza işer.-Tatuv bolsang balday bol, aşşı bolsang tuzday bol.-Tavda ösken baladıng eki közi tasta, etim kalgan baladıng eki közi yasta.-Tavda öskenning tuyagı katı, baska öskenning bavırı katı.-Tavdı-tastı el buzar, edem ulın söz buzar.-Tavga tas atpa.-Tay yamanı yorga boladı, edem yamanı molla boladı.-Teng tengi men, teke müyizi men.-Tentek özin özi davga sanar.-Tentek suvga semirer.-Tentek toy eter, törinde özi oltırar.-Tentekke künde bayram.-Tentekke tek turmak-kuş.-Tentekten sorama, özi aytar.-Tentekting dosı köp bolar.-Tentekting tastarın tekene tozdırar.-Ter şıkkanın ten tuymas, akşa şıkkanın er tuymas.-Terek şaşpay tal bolmas, borışlıda mal bolmas.-Teren yılga tavıssız agar.-Termede yatkan termesin maktar, üyden şıkpagan kül töbesin maktar.-Termeni yaman-unı iygi, atası yaman-ulı iygi.-Tevekelşi erge nur yavar.-Til bir bolsa, is ör bolur.-Til tas yarar, tas yarmasa bas yarar.-Til yarası tüzelmes, kılış yarası tüzeler.-Til- bele, tis-kaya.-Tildi süek yok.-Tiri bolıp sanda yok, öli bolıp körde yok.-Tiride sıylaspagan, ölide yılaspas.-Tirlikting küşi-birlikte.-Tirnekli edem töredi kül eter.-Tisi şıkkan balaga, şaynap bergen as bolmas.-Tisim, saga razıman, tilimning kalasısıng, tilim, saga razı tuvılman, basımnıng belesising.-Tolmaska kuyma, toymaska berme.-Törkini yuvıktıng tösegi yıyılmas.-Toyga barsang erte bar, erte barsang orın bar.-Toygan kız törkinin tanımas.-Toymagannan ton kiyseng, toyda betingdi kara eter.-Tüedey boynıng bolganşa, tüymedey akılıng bolsın.-Tuvar toysa bek keter, yaman toysa, öpke eter.-Tuvgan elding eri-cennet-, suvı-serbet.-Tuvgan erde er yurer, toygan erde iyt yurer.-Tuvra aytkan kutılar, aldap aytkan tutılar.-Tuvra aytkan tuvganga yaramas.-Ul tuvganga kün tuvadı.-Ulım üyde-ırısı tüzde, kızım üyde-kılıgı tüzde.-Ulıng aşuvlansa, örge şık, kieving aşuvlansa, esik bavın tut.-Urlagan-bir künali, urlatkan-mıng künali.-Urıspas ul bolmaydı, kelispes kelin bolmaydı.-Uv işken bir öledi, ant işken mıng öledi.-Ündemeste üydey bele bar.-Ürgen iyt kisidi kappas.-Üyinge abız kirgennen kobız kirsin.-Üyinge kelgenge, üydey öpkeng bolsa da, aytpa.-Yahşı bergenşe, yaman asıgar.-Yahşı bolsang-üş kün, yaman bolsang-eti kün (berdazi akında).-Yahşı körgenin aytar, yaman bergenin aytar.-Yahşı man söyleseng, balga seker katkanday, yaman man sölleseng iytke süek atkanday.-Yahşı söz yılandı innen şıgarar.-Yahşıdıng eki dosı bir keler, yamannıng eki borışı bir keler.-Yahşıdıng yatlıgı yok, yamannıng özligi yok.-Yahşıga kün yok, yamanga ölim yok.-Yahşıga yoldas bolsang, etersing mıratka, yamanga yoldas bolsang, kalarsıng uyatka.-Yahşılık etken maktanar, yamanlık etken yaskanar.-Yalangaşka yaz yahşı, maktanşakka yat (yabancı) yahşı.-Yalgız at şavıp yuyrik bolmas.-Yalgız koydı böri aşar.-Yalgız söylep söz bolmas, yalgız kazık kos bolmas, yasırtın işken as bolmas.-Yalgızdıng bir isi de yarımaydı, birleskenler bir iste de arımaydı.-Yalgızdıng küni karanga ,yayavdıng künin sorama.-Yalgızdıng yayı kalsa da, tabılmas, ıruvlıdıng ogı kalsa da, tabılar.-Yaman arba yol buzar, yaman edem üy buzar.-Yaman arba yol buzar, yaman elşi el buzar.-Yaman avıldıng agası bolsa, yarlı avıldıng bayı bolma.-Yaman aygır anasına kas, yaman edem yoldasına kas.-Yaman aytkan sözin eki aytar.-Yaman evlet ataga sögis keltirer.-Yaman kisiding sözi aşşı, yabagı tonnıng biyti aşşı.-Yaman söz-bas kazıgı, yahşı söz-yan azıgı.-Yaman tamak yarlı eter, yaman nepsi kor eter.-Yaman ulga da, yahşı ulga da mal yıyma.-Yaman üşin aytaman dep, sırın aytadı.-Yamanda altın toktamas.-Yamandı körmey, yahşıdıng basın bilip bolmas.-Yamandı yahşı deseng, börki kara kazanday bolar.-Yamannan yahşı tuvar, ozayım dep, yahşıdan yaman tuvar, kalayım dep.-Yamannıng avızınnan yahşı söz şıkpas.-Yamannıng tayagı segiz, biri tiymese biri tier.-Yangı elek şüyde bolar, yangı kelin üyde bolar.-Yanımdı almagan maraz-yanımdı.-Yarlı yatsa öler, bay yuvırsa öler.-Yarlıdıng baylıgı – denining savlıgı.-Yartı teri yabınsam da, sosı duniyada üreyim.-Yarımas yardan kulatar, atkan erden uyantar.-Yası yaslaskan teng tuvıl, sözi kelisken teng.-Yatkandıkın turgan er.-Yatıp kalgannan, atıp kal.-Yavga ıynanma, suvga tayanma.-Yaz ennet, kıs kıyamet.-Yazda mıyın kaynatpagan, kısta kazanın kaynatpas.-Yazda tentek oyga konar, kısta tentek kırga konar.-Yazda tırnagan, küzde yırlar.-Yazda yılannan korkkan, kısta arkannan korkar.-Yazlıktıng küni, yarlılıktıng küni.-Yibek tüyinine berk, yigit sözine berk.-Yigit öler, danı kalar.-Yigit ölse de, sözi ölmes.-Yigitting asılınnan sorama, isinnen sora.-Yol anası-tuyak, suv anası-bulak, söz anası-kulak.-Yol kuvgan kaznaga yolıgar, söz kuvgan belege yolıgar.-Yolavşı yolda kalmas.-Yahşılıkka yahşılık-ar kisiding isi di, yamanlıkka yahşılık-er kisiding isi di.-Yumırtka tavıktı akılga üyretken.-Yuvırtın aşagan kutılar, şölmegin yalagan tutılar.-Yılagannan sorama, külegennen sora.-Yırtık tonnan er şıgar.-Zor man avlagan iyt koyan almas.