WikiLeaks CIA’den sızdırılan belge yayımladı.

Kategori: Küresel | 0 Yorum | 07 Mart 2017 22:37:15





WikiLeaks, bugüne kadar sızdırılmış en geniş CIA belgelerini yayımlamaya başladı. Vault-7 ( Kasa Dairesi 7) kod adı verilen yayınlara ilişkin çok çarpıcı iddialar var. Habere göre, CIA iPhone ve Android'lere sızabiliyor; uzaktan kontrol edebiliyor. WhatsApp, Telegram yazışmalarını da telefonlara sızdığı için izleyebiliyor, kameranın gördüğü her şeyi izleyebiliyor ve akıllı televizyonların çevresini dinleyebiliyor. Belgelerde Samsung televizyonların da bir mikrofon haline geldiği bildiriliyor.Wikileaks, bugüne kadarki en büyük “CIA sızıntısını” yayımlamaya başladı. CIA’in hacker sistemine dair bilgileri de içeren 8 binin üzerindeki belgede akıllı telefon ve televizyonların ‘mikrofon’ haline geldiği ifade ediliyor. CIA’in WhatsApp yazışmaları ile Android ve iPhone telefonlardaki belgelere erişebildiğini ortaya koyan belgelere göre, CIA, kameraların gördüğü her şeyi de görebiliyor. Belgelere göre, CIA’in Windows, macOS ve Linux işletim sistemli bilgisayarlara da ulaşması mümkün.WikiLeaks bugüne kadar sızdırılan en geniş CIA belgeleri olarak nitelendirdiği yayınlara Vault-7 (Kasa Dairesi 7) kod ismini verdi.Kasa Dairesi 7 belgelerinin Sıfır Yılı (Year Zero) isimli ilk bölümünde yayınlanan sayfaların sayısı, ABD’li eski istihbaratçı Edward Snowden’ın Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) hakkında sızdırdığı belgelerden üç yıl içerisinde yayınlanan sayfaların sayısını geçiyor. Söz konusu bölüm, Virginia eyaletindeki Langley kentinde yer alan CIA Siber İstihbarat Merkezi’nde bulunan yüksek güvenlikli bir ağdan gelen 8.761 belge ve dosya içeriyor.Belgelerde, CIA’in gizli küresel hack programına ait gizli bilgiler yer alıyor. Bunun yanı sıra, Apple iPhone, Google Android ve Microsoft Windows’u CIA’in nasıl “gizli mikrofon” haline getirdiğine ilişkin kanıtlar da sunuluyor.Independent’taki habere göre, CIA yazılım açıkları sayesinde iPhone ve Android’lere sızabiliyor; uzaktan kontrol edebiliyor. WhatsApp, Telegram yazışmalarını da telefonlara sızdığı için izleyebiliyor, kameranın gördüğü her şeyi izleyebiliyor ve akıllı televizyonların çevresini dinleyebiliyor. Belgelerde Samsung televizyonların da bir mikrofon haline geldiği bildiriliyor.Belgelerde CIA’in tespit ettiği güvenlik açıklarını kapatmamaları için şirketlere bildirmediği ifade edildi. Bu nedenle söz konusu bilgilerin başka istihbarat şirketleri ve hackerlar tarafından da kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.WikiLeaks, kaynağının belgeleri istihbarat kurumlarının gücü ve bu bilgilerin nasıl açığa çıkarılacağı konusundaki tartışmaları tetiklemek için teslim ettiğini iddia ediyor. Belki de bu suçlamanın temelinde CIA’nin bulduğu istismarları -yapacaklarına söz verdikleri gibi bunları düzeltebilecek şirketlere teslim ederek kullanıcılara güvenlik sağlamak yerine – saklamaları olabilir.Böyle hatalar, aralarında Apple, Google ve Microsoft’un da yer aldığı telefon ve bilgisayar yapan, dünyanın en büyük elektronik şirketlerinde bulunabiliyor. Ancak bu şirketler bu hataları tamir etme şansı bulamıyor çünkü belgelere göre CIA bu hataları kullanmak için saklıyor.Belgelere göre, CIA otomobil ve minibüslere sızacak sistemler üzerinde çalışıyor. Bunun amacının ise tespit edilemeyen suikastlar düzenlemek olduğuna inanılıyor. Wall Street Journal'ın ulaştığı CIA Sözcüsü, sızan bilgilerin doğruluğu hakkında yorum yapmayı reddetti.WikiLeaks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yakın geçmişte CIA, kötü niyetli yazılımlar, virüsler, trojanlar, silahlandırılmış ‘sıfır günü’ istismarları, kötü amaçlı yazılım uzaktan kumanda sistemleri ve ilgili belgeler de dahil olmak üzere siber saldırı cephanelerinin büyük bölümü üzerindeki kontrolü kaybetti” ifadelerini kullandı. WikiLeak açıklamasının devamında şu ifadeler kullandı:“Yüzlerce milyon kod satırından oluşan bu olağanüstü koleksiyon, bu koleksiyonu elinde tutan kişiye CIA’in tüm hackleme kapasitesini sunuyor. Arşivin, eski ABD hükümetindeki eski hackerlar ve yükleniciler arasında yetkisiz bir şekilde dolaştı ve bu kişilerden biri, WikiLeaks’e arşivin bir bölümünü temin etti.”CIA’in 2001 yılından bu yana Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) üzerinde siyasi ve bütçesel üstünlüğe sahip olduğunu da belirten WikiLeaks, CIA’in, küresel çapta önemli hacker bir filosu kurduğunu vurguladı.Öte yandan WikiLeaks, sızıntıların kaynağı olduğu belirtilen bir kişinin sözlerini şöyle aktardı: “Bir siber ‘silah’, ‘serbest’ kalır kalmaz, saniyeler içinde dünyaya yayılabilir ve rakip ülkeler, siber mafya ve genç hackerlar tarafından kullanılabilir.”İlgilenenler için ingilizce orjinal site :