Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 14 Mart 2017 09:07:59

















Hükümet üyelerinin yeni anayasa referandumu çalışması için Avrupa'ya yönelmesi yurt dışındaki seçmenleri yeniden gündeme getirdi. Peki Türkiye dışında en çok hangi ülkede seçmen var? Örneğin hükümet üyeleri neden 'en çok Türk'ün yaşadığı altıncı ülke' olan Suudi Arabistan gibi ülkelere değil de sadece Avrupa ülkelerine gidiyorlar? İşte 1 Kasım seçimlerinin istatistikleri eşliğinde yurt dışı seçmen analizi...Yurt dışında yaşayan vatandaşlar yeni anayasa referandumu için 27 Mart’ta oy vermeye başlayacak.Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde başlayacak oy verme işlemi 9 Nisan’a kadar devam edecek.Yurt dışındaki yaklaşık 3 milyon seçmen Türkiye için oylarını kullanacaklar. Peki yurt dışında kaç Türk var ve bunlar hangi ülkede yaşıyor?İşte ülke ülke referandum için seçmen analizi.YURT DIŞINDA KAÇ TÜRK VAR VE NEREDE YAŞIYORLAR?Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre; yurt dışında yaşayan 5 milyonu aşkın Türk vatandaşı var. Bunlardan 4 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, 300 bini Kuzey Amerika'da, 200 bini Ortadoğu'da, 150 bini de Avustralya'da yaşıyor. Ancak; Bakanlığın (halka açık) ülke ülke yaptığı bir istatistiği bulunmuyor. Çeşitli yerlerden derlenen bilgilere göre ise yurtdışında bulunan vatandaşlar ile çalışan işçilerin sayısı, ülkelere göre şöyle:Almanya: 2 milyon 53 bin 654 Türk vatandaşı yaşıyor, 731 bin 219‘u çalışıyor.Fransa: 301 bin 209 Türk vatandaşı yaşıyor, 76 bin 122'si çalışıyor.Hollanda: 299 bin 909 Türk vatandaşı yaşıyor, 51 bini çalışıyor.ABD: 250 bin Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Yunanistan: 153 bin Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Suudi Arabistan: 140 bin Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Avusturya: 134 bin 229 Türk vatandaşı yaşıyor, 48 bin 57'si çalışıyor.Belçika: 130 bin 701 Türk vatandaşı yaşıyor. 25 bin 874'ü çalışıyor.İsviçre: 80 bin 114 Türk vatandaşı yaşıyor, 33 bin 558‘i çalışıyor.İngiltere: 72 bin 500 Türk vatandaşı yaşıyor, 40 bin 450‘si çalışıyor.Rusya Federasyonu: 60 bin Türk vatandaşı yaşıyor, 10 bin 514‘ü çalışıyor.Avusturalya: 50 bin 876 Türk vatandaşı yaşıyor, 9 bin 130‘u çalışıyor.Kanada: 41 bin Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.İsveç: 38 bin 844 Türk vatandaşı yaşıyor, 3 bin 200'ü çalışıyor.Danimarka: 36 bin 569 Türk vatandaşı yaşıyor, 10 bin 739‘u çalışıyor.İtalya: 16 bin 414 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.İsrail 14 bin Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Libya 13 bin Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Kazakistan 7 bin 500 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Türkmenistan 6 bin Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Özbekistan 4 bin 600 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Kuveyt 3 bin 780 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Kırgısiztan 2 bin 967 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.BAE 2 bin 650 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Japonya 2 bin 300 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Ukrayna 1.900 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Gürcistan 1.700 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Katar 1.500 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.İspanya 1.597 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Ürdün 1.400 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Meksika 1.200 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.İrlanda 800 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Yeni Zelanda 590 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Güney Kore 560 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Fas 587 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Tacikistan 500 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Lüksemburg 342 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Moldova 300 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.Lübnan 188 Türk vatandaşı yaşıyor, ne kadarı çalışıyor bilinmiyor.1 KASIM’DA KATILIM YÜZDE 39’DA KALMIŞTI1 Kasım 2015 seçimlerinde yurt dışındaki 2 milyon 899 bin 59 seçmen için 54 ülke ve 113 temsilcilikte sandıklar oluşturulmuş bu seçimde yaklaşık 1 milyon 160 bin 38 oy kullanmıştı. Bu seçimde yurtdışı oylarının yüzde 56,22’sini AKP, yüzde 18,20’sini HDP, yüzde 16,38’ini CHP ve yüzde 7,12’sini MHP (Diğer 2,08) almıştı. AKP aralarında Almanya, Fransa, Hollanda, Suudi Arabistan ve Azerbaycan bulunan 25 ülkede sandıktan birinci parti olarak çıkmıştı.KUVEYT, KATAR VE UMMAN’DA CHP İLK SIRADACHP ise Türk seçmenlerin oy kullandığı 20 ülkede birinci parti olmuştu. CHP’nin birinci olduğu ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman, İsrail ve Çin’in bulunması dikkat çekmişti. HDP 1 Kasım seçiminde 9 ülkede birinci parti olmayı başarmış, İngiltere, Japonya ve Ukrayna’da seçmenin ilk tercihi olmuştu. MHP ise 54 ülke arasında hiçbir ülkede en çok oyu alan parti olamamıştı.EN ÇOK SEÇMEN ALMANYA’DAYurt dışında en çok seçmen Almanya’da var. 2 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Almanya’da 1 Kasım seçimlerinde yaklaşık 400 bin kişi sandığa gitmişti. AKP kullanılan oyların yüzde 59,4’ünü, HDP yüzde 16’sını , CHP yüzde 15’ini, MHP ise yüzde 7’sini alabilmişti.SANDIĞA GİDİŞ ORANI EN DÜŞÜK ÜLKE SUUDİ ARABİSTANSuudi Arabistan ise ülkeler arasında sandığa gitme oranı en düşük ülkelerden birisi olmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 50 bini seçmen yaklaşık 140 bin Türk vatandaşının yaşadığı Suudi Arabistan’da 1 Kasım seçimlerinde sadece 6 bin kişi sandığa gitti. Kullanılan oyların ise yüzde 58,7’sini AKP, yüzde 31’ini CHP, yüzde 5’ini HDP, 3’ünü ise MHP aldı.TARTIŞILAN ÜLKE HOLLANDA’DA DURUM NE?Peki bakanların referandum çalışması için gitmek istediği ve tarihi bir diplomatik nezaketsizlikle karşılaştıkları Hollanda’da durum ne? Yaklaşık 300 bin Türk vatandaşının yaşadığı Hollanda’da son seçimlerde yaklaşık 85 bin kişi sandığa gitti. Kullanılan oyların ise yüzde 69,5’ini AKP, yüzde 11,4’ünü CHP, yüzde 9’unu MHP, yüzde 8’ini ise HDP aldı.YURT DIŞINDA EVET VE HAYIR NE DURUMDA?Referandum için yurt dışında yapılan bir anket yok. Ancak 1 Kasım seçimlerinde çıkan sonucu (AKP, MHP, BBP’yi ‘evet’, CHP,HDP, Saadet’i ise ‘hayır’ olarak alırsak) esas alırsak ‘evet’ sayabileceğimiz oy oranı yüzde 61 hayır ise yüzde 39 olarak çıkıyor.Kaynak : sozcu.com.tr