A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

'Çaldığı paraları nerelerde sakladığını biliyoruz'

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 25 Mart 2017 07:34:32

ABD'li yazar Rubin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında paylaşımlar yaptı. İktidar yanlısı Cem Küçük ise, Rubin'e, 'Bu alçağı ne yazık ki ciddiye almak lazım' diyerek cevap verdi.

ABD'li neo-con yazar Michael Rubin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Türkçe paylaşımlarına devam etti. Önce "Recep Tayyip Erdoğan, artık yolun sonuna geldi. Erdoğan yolsuzluklar yapmasa ve cehalet içinde olmasaydi, insanlar kendisine hakaret etmezlerdi" diyen Rubin sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yolsuzlukla suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Rubin, onun Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen ile 2013 yılına kadar müttefik olduğunu da vurguladı: "Ben Gülen'i destekliyor muyum? Hayır, o da 2013'e kadar Erdoğan'ı destekledi. Erdoğan herkesi kandırdı. Acaba Erdoğan, Katar parasıyla ödeme yapamadığı zaman gerçekte kaç kişi kendisini izleyecek? Acaba Erdoğan, çaldığı paralarını nerelerde sakladığını bilmediğimizi mi zannediyor?"




İktidar yanlısı Gazeteci Cem Küçük ise Michael Rubin'in paylaşımlarından sonra sosyal medya hesabından, 'Bu alçağı ne yazık ki ciddiye almak lazım' tweet'ini attı.




Michael Rubin kimdir?

1971 doğumlu Michael Rubin  Amerikan Girişim Enstitüsü ("American Enterprise Institute") adlı kuruluşta çalışmaktadır. Ayrıca Amerikan Donanması Askeri Akademisinde (Naval Postgraduate School) öğretmenlik ve Amerika'da yayınlanan Middle East Quarterly (Ortadoğu bülteni) dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.

Philadelphia'da doğan Rubin, lisans çalışmalarını biyoloji dalında yapmasına rağmen, 1999'da tarih dalında Yale Üniversitesinden doktora derecesini aldı. "Modern İran'ın İnşaası 1858-1909: Haberleşme, Telgraf ve Toplum" adlı doktora tezi çalışması ile Yale Üniversitesinden ödül aldı. 1999-2000 yılları arasında sivil düşünce kuruluşu olan "Washington Institute for Near East Policy"de çalıştı.

Yale Üniversitesinde, İsrail'de Kudüs İbrani Üniversitesi'nde ders verdikten sonra, 2000 ve 2001 yıllarında Çekiç Güç uygulaması sırasında Irak Kürdistan Özerk Bölgesinde Süleymaniye, Selahaddin ve Dohuk Üniversitelerinde hocalık yaptı. 2002 ile 2004 yılları arasında Amerikan Savunma Bakanlığında İran ve Irak konusunda danışmanlık yaptı. Bağdat'ın düşmesinden sonra, 2003 ve 2004 yıllarında Irak'taki Koalisyon İşgal Yönetiminde görev aldı.

Rubin'in, Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The New Republic, National Review, ve The Weekly Standard adlı gazete ve mecmualarda Türkiye, Irak, İran'la ilgili yazıları yayınlanmaktadır

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






'Çaldığı paraları nerelerde sakladığını biliyoruz'
Yurt dışında oy kullanabilecek kaç Türk seçmen var?
“HAYIR” demezseniz ne olacak
Medyanın sınır tanımaz cehaleti Cehaleti Göbekli Tepe’yi de vurdu.
2 Türk askerini yaktığını bir video yayımladı
Almanya'daki üç milyondan fazla Türk vatandaşını!!!
AKP, Devlet Değildir! Ulusal Onurumuz için AKP’ye “Hayır” Denmelidir!
Türkiye yeniden sabıkalılar listesinde
Avustralya'da IŞİD'e katılan kişilerin yaş aralığı düşüyor
Trump'tan Turnbull'a: Bu, şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi

İşsizler cumhuriyeti…
Emlak balonu uyarısı!
Türkiye'yi terk eden milyonerler Avustralya’ya mı geliyor?
Türkiye artık daha pahalı.
250 milyarlık kredi zorda
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri
KIRINTILAR
Bugün yaşananlara bakınca ateist olmak caiz
Bir anı

Yaşlı Kadın
Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Yeni yıl armağanı hediye E-Kitap: Saat Üç Yazıları
Uçmağ Bahçesi
"El Quijote desde los ojos de un pintor turco”
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.
Felsefe yapmayı ne engeller?

Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Uzmanlar: Türkiye’nin küresel ısınmayla mücadele politikası yok
Mahkemenin durdurduğu Yeşil Yol planına bakanlıktan ikinci onay çıktı.
Avrupa Parlamentosu robotlu hayata düzenleme
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!
İnternete erişiminin engellenmesinin maliyeti çok yüksek!
Sürücüsüz araç, gerektiğinde en az insan kaybına yol açmak için kendi yolcularını feda etmeli mi?

Bir grup Aborijin 50.000 yıl önce Avustralya'ya geldi
Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
CERN ve Tanrı Parçacığı Deneyi
Altay Dağlarında Büyük Buluş: 50.000 Yıllık Sanat Yapıtları
Tuvalet ararken 49 bin yıllık yerleşim yeri buldu
Mutlulukta Norveç 1. Avusturalya 9. Türkiye 69. sırada yeraldı.
Türkiye sefalette ilk beşe girdi.
Hiçbir kültür-sanat etkinliğine katılmadım" diyenlerin oranı %70!
Bir yıl içinde özgürlüklerin en kötüye gittiği ülke: Türkiye
“Türkiye’nin yüzde 55’i, aynı ürünün pahalısını alınca daha iyi hissediyor”

Mutlu anneler mutlu kız çocukları
Ben Kavgacı Değilim, Onlar Benimle Kavga Ediyor!
Kur’an’da Özsavunma (Savaş) Ayetleri Haritası
Türkiye’nin gerçek kimsesizleri: Atatürkçüler
Yaşasın kadın dayanışması
Kayahan
Edebiyat Takviminden Notlar; Ocak – Şubat
Bir Akıllının Not Defterinden
Varlık Devri
Edebiyat Takviminden (*) Notlar; Kasım – Aralık

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 