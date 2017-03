Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 25 Mart 2017 07:34:32











ABD'li yazar Rubin, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında paylaşımlar yaptı. İktidar yanlısı Cem Küçük ise, Rubin'e, 'Bu alçağı ne yazık ki ciddiye almak lazım' diyerek cevap verdi.ABD'li neo-con yazar Michael Rubin sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Türkçe paylaşımlarına devam etti. Önce "Recep Tayyip Erdoğan, artık yolun sonuna geldi. Erdoğan yolsuzluklar yapmasa ve cehalet içinde olmasaydi, insanlar kendisine hakaret etmezlerdi" diyen Rubin sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yolsuzlukla suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yolsuzlukla suçlayan Rubin, onun Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen ile 2013 yılına kadar müttefik olduğunu da vurguladı: "Ben Gülen'i destekliyor muyum? Hayır, o da 2013'e kadar Erdoğan'ı destekledi. Erdoğan herkesi kandırdı. Acaba Erdoğan, Katar parasıyla ödeme yapamadığı zaman gerçekte kaç kişi kendisini izleyecek? Acaba Erdoğan, çaldığı paralarını nerelerde sakladığını bilmediğimizi mi zannediyor?"İktidar yanlısı Gazeteci Cem Küçük ise Michael Rubin'in paylaşımlarından sonra sosyal medya hesabından, 'Bu alçağı ne yazık ki ciddiye almak lazım' tweet'ini attı.1971 doğumlu Michael Rubin Amerikan Girişim Enstitüsü ("American Enterprise Institute") adlı kuruluşta çalışmaktadır. Ayrıca Amerikan Donanması Askeri Akademisinde (Naval Postgraduate School) öğretmenlik ve Amerika'da yayınlanan Middle East Quarterly (Ortadoğu bülteni) dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.Philadelphia'da doğan Rubin, lisans çalışmalarını biyoloji dalında yapmasına rağmen, 1999'da tarih dalında Yale Üniversitesinden doktora derecesini aldı. "Modern İran'ın İnşaası 1858-1909: Haberleşme, Telgraf ve Toplum" adlı doktora tezi çalışması ile Yale Üniversitesinden ödül aldı. 1999-2000 yılları arasında sivil düşünce kuruluşu olan "Washington Institute for Near East Policy"de çalıştı.Yale Üniversitesinde, İsrail'de Kudüs İbrani Üniversitesi'nde ders verdikten sonra, 2000 ve 2001 yıllarında Çekiç Güç uygulaması sırasında Irak Kürdistan Özerk Bölgesinde Süleymaniye, Selahaddin ve Dohuk Üniversitelerinde hocalık yaptı. 2002 ile 2004 yılları arasında Amerikan Savunma Bakanlığında İran ve Irak konusunda danışmanlık yaptı. Bağdat'ın düşmesinden sonra, 2003 ve 2004 yıllarında Irak'taki Koalisyon İşgal Yönetiminde görev aldı.Rubin'in, Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The New Republic, National Review, ve The Weekly Standard adlı gazete ve mecmualarda Türkiye, Irak, İran'la ilgili yazıları yayınlanmaktadır